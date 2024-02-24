Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 76

Michael Marchukajtes :
Bunun bize bir şekilde yardımcı olup olmayacağını merak ediyorum https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10

Kesinlikle yardımcı olacaktır, çünkü:

"Mochizuki tarafından 2012'de sunulan abc varsayımının kanıtı 500 sayfadan fazladır ve az sayıda matematikçi tarafından anlaşılıp test edilmiştir."

Geriye sadece Japonca 500 sayfadan fazla metin okumak ve ne hakkında olduğunu anlamak kalıyor.

 
Yuri Reshetov :

Geriye sadece Japonca 500 sayfadan fazla metin okumak ve ne hakkında olduğunu anlamak kalıyor.

Bu yüzden, Mochizuki'nin ispatlarında tanıttığı devrim niteliğindeki yeni notasyonu anlamak için çok az şey kaldığını söylüyorum.
 
Alexey Burnakov :
Peki neden oturuyoruz ... İş için arkadaşlar, iş için :-)
 
Yuri Reshetov :

En son sürüm 6.01'de paralelleştirilen her şeyi paralelleştirdim. Başka hiçbir şey çalışmıyor. Mümkün olsaydı, daha fazla paralelleştirirdim. Bunu kendisi için yaptı, yani. Kendimi hızlı bir şekilde tüm bu hesaplandı gerekir.


Şimdi zayıf tahmin edicilerin nasıl hesaplanacağına dair bir algoritma buldum, böylece ortadan kaldırılabilirler. Saymak uzun zaman alacak, ancak oyun muma değer, çünkü zayıf bir tahminci yerine daha güçlü olanları değiştirebilirsiniz. Veya hem hesaplama hızını hem de genelleme yeteneğini artırarak zayıf olanlardan kurtulun. Çünkü ticaret için, piyasa değişmeye başlar başlamaz sürekli olarak modellerin yeniden hesaplanmasını çalıştırmanız gerekir. Ve piyasa böyle, diğer işlemler birleşir birleşmez stratejilerini değiştirirler ve onlara tekrar uyum sağlamanız gerekir.

Dinle Yuri, Optimizer bir video kartında çalıştırılabilir, çünkü her şey orada paraleldir. JCUDA'da??? Orada, hesaplamalar yüz kat daha hızlı ....... Bakıyorsunuz ve 20 tahminde ustalaşabilirsiniz ... Bir vidyaha radeon'um var, böyle bir işlevi destekliyor gibi görünüyor. Denemek ilginç olurdu...
 
Michael Marchukajtes :
Başka bir komposto, modern CPU'larda her şeyin paralel hale getirilmesidir. Ve paralelliğe yenik düşen her şeyi zaten paralelleştirdim. Onlar. Hesaplamaları CPU'dan GPU'ya taşımanın "avantajları" oldukça tartışmalıdır. Bir dava için bile bu davayı nasıl karıştıracağımı bilmediğim gerçeğinden bahsetmiyorum bile.

En azından böyle bir transferde bir anlam olup olmadığını veya oyunun muma değmediğini açıklayabilecek bir uzmana ihtiyacımız var.

Java ile uyumlu olmayan bir tür programlama dili vardır.

 
Yuri Reshetov :

Değil ... JCUDA sadece Java'da paralelleştirme içindir ... Google yazın. Hepsinin nasıl çalıştırılacağına dair talimatlar içeren bir site var ... Gerçekten güçlü değilim .... http://www.jcuda.org/ Sadece Java'da paralelleştirme için
jcuda.org - Java bindings for CUDA
  • www.jcuda.org
This site contains Java bindings for NVIDIA® CUDA™ and related libraries. To use these libraries, you need a CUDA-enabled GPU device and the NVIDIA driver with CUDA support and the CUDA Toolkit from the NVIDIA website. The APIs of the libraries on this site have been kept close to the original APIs. The functions of all libraries are provided...
 
Michael Marchukajtes :
Değil ... JCUDA sadece Java'da paralelleştirme içindir ... Google yazın. Hepsinin nasıl çalıştırılacağına dair talimatlar içeren bir site var ... Gerçekten güçlü değilim .... http://www.jcuda.org/ Sadece Java'da paralelleştirme için

jCUDA, NVidia video kartları için bir tür sol koddur. Bu işte ustalaşmaya çalışmak zaman kaybıdır çünkü. herkesin NVidia kartı yoktur. Örneğin, böyle bir ekran kartım yok. Ve böyle bir çöp almayacağım. Ayrıca, bir sebep mi yoksa bir tür saçmalık mı olduğu tam olarak belli değil mi? Sonuçta, bu durumda, para ve zaman kaybedebilirsiniz ve sonuç olarak, CPU'da her şeyin videodan daha kötü olmadığı ortaya çıkabilir.

Dürüst olmak gerekirse, GPU hesaplama desteği olmayan Intel'den bir ekran kartım var. Ucuz ve kızgın. Alım satım için yeterli, ancak gelişmiş grafiklere sahip oyunlar oynayacak zamanım yok. Bu nedenle, harika bir video gerekli değildir.

 
Yuri Reshetov :

Şey, anlıyorum ... Şey, yani ... Bir şey düşündüm ....
 
Michael Marchukajtes :
Şey, anlıyorum ... Şey, yani ... Bir şey düşündüm ....

Figlya tatlısı? Hemen Tianhe-2'ye odaklanmanız gerekiyor. Uzun bir süredir, video kartlarında isteka topları bile çıkarılmadı - bu tür görevler için çok zayıflar.


Китайский суперкомпьюьтер Тяньхэ-2 возглавил мировой рейтинг Top500
Китайский суперкомпьюьтер Тяньхэ-2 возглавил мировой рейтинг Top500
  • habrahabr.ru
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть
 

IEEE Spectrum, 2016 En İyi Programlama Dilleri ile üçüncü yıllık sıralamasını yayınladı .

Buradan

The 2016 Top Programming Languages
The 2016 Top Programming Languages
  • spectrum.ieee.org
Welcome to IEEE Spectrum’s third interactive ranking of the most popular programming languages. As it’s impossible to look over the shoulder of every programmer, Spectrum uses various metrics as proxies for gauging the current use of a language. Working with data journalist Nick Diakopoulos, from 10 online sources we’ve chosen 12 metrics, each...
