Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1740
ve daha sonra tablodaki kümeleri renklendirin, eğer yapabilirseniz .. python'da bile zor
kümelerin uzunluğunu, nasıl değiştiklerini vb. görmek için.
üç yaptı
senin için de aynı mı???
hayır güzelim, gösterdim.. xs neden) birileri yanlış bir şey yapıyor
tren
Ölçek
bana fragmanı göster. numuneler, ne tür iadeler aldınız ve nasıl
kümeleme için 5 ve 25'lik artışlarla al
ve sonra artışlarla kümülatif. 1 yapı. Eurobucks izle. Yıla göre test edin ve eğitin.
Hadi yarın yoksa gözlerim alnıma tırmanıyor bileaptal hissetmek
kesinlikle bir eğri yukarı başka bir yatay üçüncü aşağı eğri olacak, başka bir şey verilmedi
bu bir test vakası gibi
Gördüğümüz, periyot ne kadar istikrarlıysa, o kadar yuvarlaktır. Yani örneğin dalgacıkları alıp aynı resmi elde edebilirim.
Genel olarak, çok iyi çalışmıyor. Aşağıdaki resimde periyotlar iyi (2 ve 3), ancak çok düzgün değil ve bu nedenle daire parçalanıyor.
Burada , sinir ağının tahminine dayalı olarak cssa'nın ssa olduğunu yazıyorlar. Daha önce yazdığım gibi, gecikme ancak tahmin ile ortadan kaldırılabilir. Her zamanki ssa'da, büyük olasılıkla, tahmin yerine, bilinen son fiyat çoğaltılır ve cssa'da bir sinir ağı kullanılarak bir tahmin oluşturulur.
Karoch Max bu kümelerle saçmalıyor, iyi ki uyumuş, benim aptal olduğumu hissetmiş.. Üzüntü, her zaman geçmişi tahmin etmen ve yeni verilerle de olsa geçmişi de toplaman. Örneğin, "yükselen trend kümesi"ni bulursanız, kümenin kendisi ancak bu trend gerçekleştikten sonra görünecektir, olgudan sonra, kırmızı nokta kümenin göründüğü andır
sonra hepsini bir araya toplarsınız ve yükseliş trendinin güzel bir resmini elde edersiniz
ama resim bu yazı gerçek, biliyor musun?
Trend zaten gerçekleştiğinde küme "trend" diyecektir
nispeten uzun olmalı ve nadiren değişmeli
tamam, ama yine de küme için pencerenin boyutuna göre her zaman geç kalacaksın
peki, genel olarak, kendim nasıl olurdum xs, düşünmek için çok tembelim .. ve buna değer mi