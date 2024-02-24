Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1740

Maksim Dmitrievski :

ve daha sonra tablodaki kümeleri renklendirin, eğer yapabilirseniz .. python'da bile zor

kümelerin uzunluğunu, nasıl değiştiklerini vb. görmek için.

üç yaptı

senin için de aynı mı???

 
Maksim Dmitrievski :

hayır güzelim, gösterdim.. xs neden) birileri yanlış bir şey yapıyor

tren

Ölçek


bana fragmanı göster. numuneler, ne tür iadeler aldınız ve nasıl

mytarmailS :

bana fragmanı göster. numuneler, ne tür iadeler aldınız ve nasıl

kümeleme için 5 ve 25'lik artışlarla al

ve sonra artışlarla kümülatif. 1 yapı. Eurobucks izle. Yıla göre test edin ve eğitin.

 
Maksim Dmitrievski :

kümeleme için 5 ve 25'lik artışlarla al

ve sonra artışlarla kümülatif. 1 yapı. Eurobucks izle. Yıla göre test edin ve eğitin.

Hadi yarın yoksa gözlerim alnıma tırmanıyor bile

aptal hissetmek
mytarmailS :

Hadi yarın yoksa gözlerim alnıma tırmanıyor bile

aptal hissetmek

kesinlikle bir eğri yukarı başka bir yatay üçüncü aşağı eğri olacak, başka bir şey verilmedi

bu bir test vakası gibi

 
Michael Marchukajtes :

Gördüğümüz, periyot ne kadar istikrarlıysa, o kadar yuvarlaktır. Yani örneğin dalgacıkları alıp aynı resmi elde edebilirim.

Genel olarak, çok iyi çalışmıyor. Aşağıdaki resimde periyotlar iyi (2 ve 3), ancak çok düzgün değil ve bu nedenle daire parçalanıyor.

Burada , sinir ağının tahminine dayalı olarak cssa'nın ssa olduğunu yazıyorlar. Daha önce yazdığım gibi, gecikme ancak tahmin ile ortadan kaldırılabilir. Her zamanki ssa'da, büyük olasılıkla, tahmin yerine, bilinen son fiyat çoğaltılır ve cssa'da bir sinir ağı kullanılarak bir tahmin oluşturulur.
 
Maksim Dmitrievski :

Karoch Max bu kümelerle saçmalıyor, iyi ki uyumuş, benim aptal olduğumu hissetmiş.. Üzüntü, her zaman geçmişi tahmin etmen ve yeni verilerle de olsa geçmişi de toplaman. Örneğin, "yükselen trend kümesi"ni bulursanız, kümenin kendisi ancak bu trend gerçekleştikten sonra görünecektir, olgudan sonra, kırmızı nokta kümenin göründüğü andır

sonra hepsini bir araya toplarsınız ve yükseliş trendinin güzel bir resmini elde edersiniz

ama resim bu yazı gerçek, biliyor musun?

Trend zaten gerçekleştiğinde küme "trend" diyecektir

mytarmailS :

Karoch Max bu kümelerle saçmalıyor, iyi ki uyumuş, benim aptal olduğumu hissetmiş.. Üzüntü, her zaman geçmişi tahmin etmen ve yeni verilerle de olsa geçmişi de toplaman. Örneğin, "yükselen trend kümesi"ni bulursanız, kümenin kendisi ancak bu trend gerçekleştikten sonra görünecektir, olgudan sonra, kırmızı nokta kümenin göründüğü andır

sonra hepsini bir araya toplarsınız ve yükseliş trendinin güzel bir resmini elde edersiniz

ama resim bu yazı gerçek, biliyor musun?

Trend zaten gerçekleştiğinde küme "trend" diyecektir

nispeten uzun olmalı ve nadiren değişmeli

 
Maksim Dmitrievski :

nispeten uzun olmalı ve nadiren değişmeli

tamam, ama yine de küme için pencerenin boyutuna göre her zaman geç kalacaksın

mytarmailS :

tamam, ama yine de küme için pencerenin boyutuna göre her zaman geç kalacaksın

peki, genel olarak, kendim nasıl olurdum xs, düşünmek için çok tembelim .. ve buna değer mi

