bu "harika" forumda, resim ekleyemiyorum veya dosya ekleyemiyorum, sorunun ne olduğunu bilen var mı?
Maalesef RAR arşivim açılamıyor. IMHO, her şeyi ZIP'de paketlemek daha iyidir. Çünkü Tüm platformlarda ZIP biçimleri için paket açıcılar vardır. Ayrıca birçok kullanıcı RAR kullanmaz.
kesinlikle bakacağım. R'yi yeterince iyi bilmememe rağmen.
Liman elle mi yoksa bir tür makine aracılığıyla mı yapıldı?
Beşinci sürümde dosya formatı değiştiği için yeni bir winrar sürümüne ihtiyacımız var. Zip hemen çalışmadı, boyutu çok büyük. İşte yine aynı dosyalar, ancak eski winrar sürümüyle sıkıştırılmış.
Bağlantı noktasını manuel olarak yaptım, https://sourceforge.net/projects/libvmr/ adresinden dosyalar aldım ve düzeltmelerle kopyalayıp yapıştırdım. Sözdizimi çoğunlukla benzerdir, asıl sorun R dizi dizinlerinin 0'dan değil 1'den başlamasıdır. Özellikle Ayırıcı sınıfını kaçırdım, R zaten dosyaları eğitim ve test örneklerine ayırmak için yerleşik işlevlere (örnek) sahiptir.
Teşekkürler Yuri!
Dolayısıyla araştırma sırasında, en uygun olmayan hedefin, klasik uygulamada bir sonraki mumu veya bir zikzak tahmini gibi fiyatın yönünü tahmin edenler olduğu ortaya çıktı, bu tür hedeflerin açık olmadığı ve çoğu zaman kafa karıştırdığı ortaya çıktı. ağ veya başka bir algoritma, çünkü fiyat zikzağın büyümesiyle her zaman artmaz ve ağ bu tür veriler üzerinde öğrenirse, yeni verilerde bir şeyi tanıması son derece zor olacaktır. Yani, sonuç şudur: hedef, mümkün olduğunca açık ve tutarlı bir şekilde tanımlanmalıdır ...
İşaretlerle tamamen aynı hikaye , göstergeler ve prensipte aynı "PCA" ( temel bileşen yöntemi) atfedilebilir, her şey çok doğru, açık ve net ve bilgilendirici olmalı ve yumuşak, pürüzsüz ve belirsiz olmamalıdır
model hakkında kısaca
hedef - zikzak tersine çevrilmesi gerçeği (yön değil)
tahmin ediciler - mumlar, sadece yaklaşık 110 adet seviye (çakışan veri yok)
veri 5 dakika
RF üzerinde iki model eğitildi, ayrı olarak satın alın ve ayrı ayrı oturun, ancak bir tane yapmak mümkün oldu
yeni veriler üzerinde çalışmak
Bunun en iyi resimlerden biri olduğunu belirtmek isterim, aslında işler çok daha kötü, ama şu ana kadar elde ettiğim en iyisi bu ....
Ayrıca, aynı PCA'yı kullanarak göstergeler ekler veya özelliklerin boyutunu azaltırsanız, girişlerin doğruluğunun sadece düşmekle kalmayıp, tamamen ortadan kaybolduğunu, yani her şeyin hemen yüzdüğüne dikkat etmek isterim, işte budur Ben özelliklerde tutarsızlık diyorum.
ps
Piyasada ağ eğitimi konusunda klasik yaklaşımdan en iyi şekilde yararlandığımı düşünüyorum, sonuçtan memnun değilim, umarım bu kurallar birilerine yardımcı olur. Ama bu kurallar bile kabul edilebilir bir sonuca yol açmayacak, yordayıcı bulma kavramını değiştirmeniz gerekiyor, çok daha derine bakmanız gerekiyor, böyle bir konseptim var ama ne yazık ki sadece kavram düzeyinde, eğer öyle düşünen insanlar varsa. bu konsepte ilgim var ve iyi programlama becerilerine sahip olduğum için memnuniyetle konuşurum ama iletişim anlamında değil uygulama anlamında, programlama becerilerim şu ana kadar başlangıç seviyesinde olduğu için..
Bir çıngırak alın - yeni başlayanlar için çok kullanışlıdır. Bir saat içinde öğrenebilirsiniz - GUI.
Tüm modelleme döngüsü bir kerede: veri madenciliği, model uydurma (sizinkine benzer bir model de dahil olmak üzere 6 tip model - SVM), değerlendirme. Ek olarak, R günlüğü, yeni başlayanların bitmiş kodu görmesini mümkün kılar. Gelecekte kullanılabilir. Excel dosyalarını alır. Yani Excel'e hazırlanabilirsiniz, mikrolitreden Excel'e atabilirsiniz... Genel olarak, ilk verilerde hiçbir sorun yoktur.
Deneyimli kullanıcılar için de yararlıdır: Bir şeyi anlamak için deneyin.
R üzerinde, tahmin edicileri almanın mümkün olup olmadığını yazmak gerekir. Daha sonra çıngırakta kullanılan modellerin modlarını değiştirip diğer modelleri alın... ve genellikle en azından caret kullanın. Ama önce, belirli bir hedef değişken için tahmin gücü olan tahminciler.
not.
Yukarıdaki gönderi, örnek kullanılmasını önerir.
tavsiye etmem.
çıngırağın kendisi dosyayı çok karmaşık bir şekilde böler, ancak eğitim, test, doğrulama için kümelerin oluşturulmasını kastediyorsak - bu, çıngırak ve numunenin kendisini ve ayrıca simülasyon sırasında çok önemli olan bu kümelerin dışını kontrol etmek için gerekli değildir. gelecekteki müzayedeler, daha sonra kaynak dosya mekanik olarak indekse bölünmelidir, ilk kısmı çıngırak içine koyarız ve ikincisini sonuçları çıngırak ile karşılaştırırız. Bunu aynı çıngırakta yapabilirsiniz. Dört hatanın tümü çakıştı ve hatta %20'den daha az bir hatayla - gelecek yıllar için kâse.
PSPS.
Benim yazımda çıngırak kullanımına bir örnek, orada bir dosya ektedir, direkt veya örnek olarak kullanabilirsiniz.
hedef - zikzak tersine çevrilmesi gerçeği (yön değil)
Sonuçta, öğretmenin değerlerini almak için hala zikzak alıyoruz. Omuz yukarı - 1, omuz aşağı - 0.
Terminolojinize göre: "bir tersine çevirme gerçeği" mi, değil mi? Değilse, ne demek istiyorsun?
çıngırak kendini böler dosyayı çok karmaşık bir şekilde böler, ancak eğitim, test, doğrulama için kümelerin oluşturulmasını kastediyorsak - bu çıngırak yapar,
Üzgünüm, muhtemelen kendimi açıkça ifade edemedim ... bu, yalnızca geri dönüşün olduğu mumun hedef olarak alındığı anlamına gelir, diğer her şey farklı bir sınıftır, “geri dönüş değil” sınıfı
Hatırladığım kadarıyla, buna karmaşık bir şekilde "örnek" işlevi denir;)
Çok ilginç, denedim ama nedense düşürdüm ... hatırlamıyorum
Ve orada hangi tahmincileri verdiniz?
Anladığım kadarıyla , tahminciler ve hedef bir bütün gibi bir şey, her şey orada birbirine bağlı olmalı, tahmin edici olarak 200. hareketli ortalamayı vererek doğru ribaundları yakalamak istemek çok aptalca. Kesişmeyen iki farklı evren gibi.