))))
Bir tür model oluşturdunuz ve ardından tahmin edilen makineyi, modelin oluşturulduğu sitedeki veya yeni verilerdeki gerçek olanla karşılaştırdınız mı?
çünkü bu ya çok kaliteli bir üst giysi ya da geleceğe bakıyor. çünkü Forex'te tahmin yapmak gerçekçi değil
Che, yetişmiyorsun.
Düz bir çizgi tahmin ettiğimizi varsayalım. Son değere ve eğime sahibiz ve sonraki değeri %100 tahmin ediyoruz. Ve bir eğrim var - Masha, aynı özelliğe sahip.
Bir pire nallamak gibi: olağanüstü bir beceri ama kesinlikle işe yaramaz.
İşte bu çok Masha ile grafiğe bakıyorum. 1 adım ilerideki değerini bilsem ne anlamı var? Fiyatın kendine ait bir ömrü vardır.
SanSanych, arabanın tahminini bilerek, fiyatı nasıl öğreneceğinize dair en başından size bir formül yazdım.
onlar. eğriniz düz mü?
Ortaya çıkmalı, bu, tahmin SMA'sından ve geçmiş fiyatlardan bir sonraki fiyatın tahmininin nasıl alınacağının bir formülüdür.
open[- 1 ] == грааль
Kaseyi ağzına aldığı ortaya çıktı
Gerçek şu ki, nasıl kullanılacağını anlamıyorum ve kimse anlamıyor.
Tamam, televizyon izleme zamanı.
Çubuğun kapanışında tahmin edilen MA'nın gelecekteki fiyatını nasıl alacağınız size zaten söylendi (MA kapanırsa)
bar ve ticaret içinde bu fiyattan mevcut sapmaları belirlemek için kalır
Paylaşmaya ne dersin?
Geleneğe göre, Kâse Nikolay Demko ve Dr. tüccar .
Kitabın geri kalanı ve kitap en iyi hediye!)))
http://www.w3ii.com/ru/r/default.html
ne demek istediğimi ve ne demek istediğimi
Maxim, endişelenme, eşit bir şekilde nefes al, 10 eksi 16. makine cebir hatalarının sırasıdır, yani. çıkarırken farklı şekillerde hesaplanan iki özdeş değer yaklaşık olarak aynı hata sırasını verecektir.
Yarın bakacağım ama bir sorun var.Büyük ihtimalle yanılmışım, özellikle maskelerde kâse yok.
Maxim, endişelenme, eşit bir şekilde nefes al, 10 eksi 16, makine cebir hatalarının sırasıdır, yani. çıkarırken farklı şekillerde hesaplanan iki özdeş değer yaklaşık olarak aynı hata sırasını verecektir.
hepsi bu, cepleri hazırlıyoruz, onları tozdan temizliyoruzbu arada SanSanych sayesinde kodumda bir hata buldum, bazı yerlerde geleceğe de bakıyorum)) yarın düzelteceğim, belki sonuçlar düzelir
hepsi bu, cepleri hazırlıyoruz, tozdan temizliyoruz
Hayır, aynı şekilde, tahmin yaparken SanSanych'in bir yerlerde dolaylı olarak gelecekteki değeri gözetlediğini düşünüyorum. Bu nedenle, cepleri temizlemek için çok erken.