Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 696
çok doğru
double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);
aynen, sıfır, teşekkürler
Bunları sınıflandırma problemleri için denemek istiyorum, güzel görünüyorlar
Şekil 1. Adım 2, Adım 3.)))
Modelleri test etme ve karşılaştırma metodolojisi kadar sonuçlarla ilgilenmiyorum. Her zaman öğretmek, modelleri yapay girdi verileri üzerinde ve gerçek olanlar üzerinde test etmenin gerekli olduğunu hatırlamalıyız, bu "işte böyle oldu" sonucuna sahip bir testtir.
Ne gibi yapay veriler üzerine? Bu verilerden ne anlıyorsunuz?
Şaşırmış.
Ne gibi yapay veriler üzerine? Bu verilerden ne anlıyorsunuz?
Makalede var.
Girdi verileri iyi tanımlanmış özelliklere sahip olmalıdır ve ancak o zaman modelin aşağıdakiler üzerindeki anlamlı davranışını görebilirsiniz:
Ve sonra Tanrı'nın ne gönderdiğine.
Erkekler ve erkekler! Soru. Bir gösterge kullanıyorum, onu danışmana dönüştürmek istiyorum, nasıl dönüştürüleceğine dair bir video buldum. Sorun, denetçinin yöntemdeki göstergeyi görmemesi, neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum. Hindi piyasadan ücretsiz indiriliyor, terminal göstergeleri iyi yükleniyor. Yön ver.
MT'de sağ tuş ile göstergeye basarsınız ve "değiştir" seçeneğini seçersiniz, böyle bir öğe yoksa kaynak eksiktir ve değiştiremezsiniz.
Bu akademik makale, gerçek verilere (boşlukta küresel bir at) başvurmadan çeşitli, önceden belirlenmiş çarpıtmalarla yapay olarak oluşturulmuş zaman dizilerini tartışır. Çalışmanın amacı, farklı modellerin TS'deki bu tür bozulmalara nasıl tepki verdiğini ve ayrıca hangi ön işleme işlemlerinin modellerin kalitesini etkilediğini belirlemekti.
Makaledeki sonuçlar:
Hem Forex piyasasından hem de borsadan çok çeşitli nitelikte bir kaynak veri denizine sahibiz. Neden bazı yapay verilere ihtiyacınız var? Gerçek olanları alın, dönüştürün, boyutu küçültün, vb. ve üzerlerinde farklı modelleri test edin. Gerisi kötü olandandır.
İyi şanlar
SMA(12)'yi nasıl tahmin edeceğimi tamamen tesadüfen öğrendim. İşte hareketli ortalama ile bir adım ilerideki tahmini arasındaki sapmanın bir grafiği.
Bir adım ileriye bakan bir tahminci kullanırsanız, o zaman ... Bu fiyat olmasa da ...
Ya da kullanmanın başka bir yolu?
SMA(12)'yi nasıl tahmin edeceğimi tamamen tesadüfen öğrendim. İşte hareketli ortalama ile bir adım ilerideki tahmini arasındaki sapmanın bir grafiği.
Bir adım ileriye bakan bir tahminci kullanırsanız, o zaman ... Bu fiyat olmasa da ...
Ya da kullanmanın başka bir yolu?
Birçok sayfalar geri MA adımında ne tahmin edileceğini yazdı, ŞEK. Tahminlerin yaklaşık %70'i doğru. Sorun şu ki, bu veriler üzerinde işlem yapmak imkansız. gerçek şu ki, tahminler, onlarsız bile (tahminler) her şeyin açık olduğu yerlerde haklı çıkar. Yani düz alanlarda.
1 adım ileride ne TF yaptığınızı söyleyin ve muhtemelen yarın veya yarından sonraki gün, MA değerlerini tahmin etme konusunda sizinkine benzer bir sonuç vereceğim. Bugün meşgul.
Birçok sayfalar geri MA adımında ne tahmin edileceğini yazdı, ŞEK. Tahminlerin yaklaşık %70'i doğru. Sorun şu ki, bu veriler üzerinde işlem yapmak imkansız. gerçek şu ki, tahminler, onlarsız bile (tahminler) her şeyin açık olduğu yerlerde haklı çıkar. Yani düz alanlarda.
Tahmin etmeye çalışmadığım herhangi bir şey genellikle en az %30'luk bir hataya sahiptir ve işte böyle alışılmadık bir şey ama işe yaramaz
Pekala, tamam, belki birisinin düşünceleri olur - sonuçta, makine öğreniminde gelecekteki değerler büyük önem taşır.