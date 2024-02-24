Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 696

Yeni yorum
[Silindi]  
elibrarius :

çok doğru

double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);

aynen, sıfır, teşekkürler

Bunları sınıflandırma problemleri için denemek istiyorum, güzel görünüyorlar

 
Sihirbaz_ :

Şekil 1. Adım 2, Adım 3.)))

Modelleri test etme ve karşılaştırma metodolojisi kadar sonuçlarla ilgilenmiyorum. Her zaman öğretmek, modelleri yapay girdi verileri üzerinde ve gerçek olanlar üzerinde test etmenin gerekli olduğunu hatırlamalıyız, bu "işte böyle oldu" sonucuna sahip bir testtir.

 
San Sanych Fomenko :

Modelleri test etme ve karşılaştırma metodolojisi kadar sonuçlarla ilgilenmiyorum. Her zaman öğretmek, modelleri yapay girdi verileri üzerinde ve gerçek olanlar üzerinde test etmenin gerekli olduğunu hatırlamalıyız, bu "işte böyle oldu" sonucuna sahip bir testtir.

Ne gibi yapay veriler üzerine? Bu verilerden ne anlıyorsunuz?

Şaşırmış.

 
Erkekler ve erkekler! Soru. Bir gösterge kullanıyorum, onu danışmana dönüştürmek istiyorum, nasıl dönüştürüleceğine dair bir video buldum. Sorun, denetçinin yöntemdeki göstergeyi görmemesi, neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum. Hindi piyasadan ücretsiz indiriliyor, terminal göstergeleri iyi yükleniyor. Yön ver.
 
Vladimir Perervenko :

Ne gibi yapay veriler üzerine? Bu verilerden ne anlıyorsunuz?

Şaşırmış.

Makalede var.

Girdi verileri iyi tanımlanmış özelliklere sahip olmalıdır ve ancak o zaman modelin aşağıdakiler üzerindeki anlamlı davranışını görebilirsiniz:

  • yan yan,
  • yukarı ve aşağı trendler
  • daireler ve trendler arasındaki ve trendler arasındaki molalarda
  • fiyat artışlarında
  • ayarlanabilir gürültü seviyesinde.


Ve sonra Tanrı'nın ne gönderdiğine.

 
222ZXZ333 :
Erkekler ve erkekler! Soru. Bir gösterge kullanıyorum, onu danışmana dönüştürmek istiyorum, nasıl dönüştürüleceğine dair bir video buldum. Sorun, denetçinin yöntemdeki göstergeyi görmemesi, neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum. Hindi piyasadan ücretsiz indiriliyor, terminal göstergeleri iyi yükleniyor. Yön ver.

MT'de sağ tuş ile göstergeye basarsınız ve "değiştir" seçeneğini seçersiniz, böyle bir öğe yoksa kaynak eksiktir ve değiştiremezsiniz.

 
San Sanych Fomenko :

Makalede var.

Girdi verileri iyi tanımlanmış özelliklere sahip olmalıdır ve ancak o zaman modelin aşağıdakiler üzerindeki anlamlı davranışını görebilirsiniz:

  • yan yan,
  • yukarı ve aşağı trendler
  • daireler ve trendler arasındaki ve trendler arasındaki molalarda
  • fiyat artışlarında
  • ayarlanabilir gürültü seviyesinde.


Ve sonra Tanrı'nın ne gönderdiğine.

Bu akademik makale, gerçek verilere (boşlukta küresel bir at) başvurmadan çeşitli, önceden belirlenmiş çarpıtmalarla yapay olarak oluşturulmuş zaman dizilerini tartışır. Çalışmanın amacı, farklı modellerin TS'deki bu tür bozulmalara nasıl tepki verdiğini ve ayrıca hangi ön işleme işlemlerinin modellerin kalitesini etkilediğini belirlemekti.

Makaledeki sonuçlar:

  • aykırı değerler, modelin kalitesini önemli ölçüde azaltır. Tanımlanmaları ve işlenmeleri gerekir . bu bildiğimiz
  • yordayıcıların birinci farklarını uygulamak faydalıdır. Bu da biliniyor
  • art arda iki birinci farkın uygulanması önemli bir olumlu etki sağlar . Bu yeni. Kontrol etmek gerekiyor.
  • ikiden fazla ardışık birinci fark uygulamak, yalnızca RF için önemli bir pozitif etki sağlar .
  • giriş verilerinin normalleştirilmesi gerekir . Bu da haber değil.

Hem Forex piyasasından hem de borsadan çok çeşitli nitelikte bir kaynak veri denizine sahibiz. Neden bazı yapay verilere ihtiyacınız var? Gerçek olanları alın, dönüştürün, boyutu küçültün, vb. ve üzerlerinde farklı modelleri test edin. Gerisi kötü olandandır.

İyi şanlar

 

SMA(12)'yi nasıl tahmin edeceğimi tamamen tesadüfen öğrendim. İşte hareketli ortalama ile bir adım ilerideki tahmini arasındaki sapmanın bir grafiği.

Bir adım ileriye bakan bir tahminci kullanırsanız, o zaman ... Bu fiyat olmasa da ...

Ya da kullanmanın başka bir yolu?

 
San Sanych Fomenko :

SMA(12)'yi nasıl tahmin edeceğimi tamamen tesadüfen öğrendim. İşte hareketli ortalama ile bir adım ilerideki tahmini arasındaki sapmanın bir grafiği.

Bir adım ileriye bakan bir tahminci kullanırsanız, o zaman ... Bu fiyat olmasa da ...

Ya da kullanmanın başka bir yolu?

Birçok sayfalar geri MA adımında ne tahmin edileceğini yazdı, ŞEK. Tahminlerin yaklaşık %70'i doğru. Sorun şu ki, bu veriler üzerinde işlem yapmak imkansız. gerçek şu ki, tahminler, onlarsız bile (tahminler) her şeyin açık olduğu yerlerde haklı çıkar. Yani düz alanlarda.

1 adım ileride ne TF yaptığınızı söyleyin ve muhtemelen yarın veya yarından sonraki gün, MA değerlerini tahmin etme konusunda sizinkine benzer bir sonuç vereceğim. Bugün meşgul.

 
Yuri Asaulenko :

Birçok sayfalar geri MA adımında ne tahmin edileceğini yazdı, ŞEK. Tahminlerin yaklaşık %70'i doğru. Sorun şu ki, bu veriler üzerinde işlem yapmak imkansız. gerçek şu ki, tahminler, onlarsız bile (tahminler) her şeyin açık olduğu yerlerde haklı çıkar. Yani düz alanlarda.

1 adım ileride ne TF yaptığınızı söyleyin ve muhtemelen yarın veya yarından sonraki gün, MA değerlerini tahmin etme konusunda sizinkine benzer bir sonuç vereceğim. Bugün meşgul.

Tahmin etmeye çalışmadığım herhangi bir şey genellikle en az %30'luk bir hataya sahiptir ve işte böyle alışılmadık bir şey ama işe yaramaz

Pekala, tamam, belki birisinin düşünceleri olur - sonuçta, makine öğreniminde gelecekteki değerler büyük önem taşır.

1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399
Yeni yorum