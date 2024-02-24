Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 673
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ugara))) Bir kez daha, son!) - Önceki günü genç TF'de alır. Buna dayalı olarak yeniden çizim eğrisi (polinom) oluşturur
dağıtım - bir aptal için sinyaller - "plan" a göre giderse - ticaret yapar, değilse söner (kapatır). Hepsi bu, MO ile ilgisi yok
vardır ve daha basit yollarla çözülür. Orada onun için sadece nakuya ağları, ne sigara içtiği ve öğretmen olmadan MLR'ye ne tür müzik öğrettiği belli değil)))
hayır, Monte Carlo ve tavlamanın kullanıldığı ve Millet Meclisinin hiçbir şey öğrenmediği, ancak bir şeyler öğreneceği ve ayrıca bir bardak ve bir işlem kaseti kullandığı yazılmıştır, çünkü. piyasa gözlemci için rastgeledir ve tahmin edilmesi imkansızdır, artı MA arasındaki fark
Artık teori ve pratiği takip etmiyorum. Kimin ne aradığını bilmiyorum.)) Özdeşlik negentropi kelimesinden başlar.) Genellikle ne kadar çok terim o kadar az anlam taşır.))
Paralelleştirmediler, ancak NS'nin kapsamını sınırladılar. böylece hem eğitimi hem de NN'nin kendisini basitleştirir.
Ek bir sinyal değil , sadece bir ticarete girmek .
Sisteminize gelince, sizin durumunuzda Millet Meclisi'nin uygulanabilirliği hakkında bir şey söyleyemem. Bana öyle geliyor ki, oradaki mutfak biraz farklı. Bu sistemlerin yapabileceğini bile sanmıyorum. genel metodoloji. Ama yanılıyor olabilirim, sadece genel anlamda biliyorum.
Tek bir??? Bu işleri değiştirir. Yazılarınızı tekrar okuyacağım.
artı MA arasındaki fark
Geri kalanıyla, tamam, kelimeler tanıdık.) Peki bu nereden geliyor?
Ama aslında evet. Kase algoritmasını temiz bir şekilde düzenleyebilirsiniz, kimse dikkat etmeyecek
İnsanlar inancını yitirdi. Kase içinde. Ve inanç olmadan hiçbir iş sorunsuz gitmez, imkansız bile. Ben burada Yusuf'tan bir örnek alıyorum)
İnsanlar inancını yitirdi. Kase içinde. Ve inanç olmadan hiçbir iş sorunsuz gitmez, imkansız bile. Ben burada Yusuf'tan bir örnek alıyorum)
Kral! Şimdi ağlayacağım... İşte bugünün sonucu:
Kar +540 pip
Ne zaman neşeleneceksin?
Kral! Şimdi ağlayacağım... İşte bugünün sonucu:
Kar +540 pip
Ne zaman neşeleneceksin?
Kral! Şimdi ağlayacağım... İşte bugünün sonucu:
Kar +540 pip
Ne zaman neşeleneceksin?
Ah evet Puşkin, ah evet orospu çocuğu! (ile)
Ancak genel olarak, bir işlem hiçbir şeyi çözmez. İstisnasız en az 10-20 arka arkaya.)
bilmiyorum. Test cihazımla görsel bir ortamda (R gibi bir şey) test ediyorum. Test ettikten sonra her şeyi hesaplayabilirsiniz - herhangi bir istatistik, herhangi bir grafik, hatta 3 boyutlu olanlar. oyun sırasında test algoritmalarının kendisi değiştirilebilir.
Keneler, evet, hayır, en az 1 dk. Ancak kenelere özellikle ihtiyaç yoktur, kafa derisi temizleme stratejileri için bile dakikalar yeterlidir.
Kendi kendine yazılan yazılımdan bahsetmiyorum. Hazır bir tane seçmekten bahsediyorum. Test cihazı ve optimize edici oldukça karmaşık bir yazılımdır. Onu yazmak ne kadar sürer? Ve tüm böcekleri yakalamak için? Ve kim test edecek? Ne kadar çok insan test ederse, tüm hataların yakalanma olasılığı o kadar artar. Ve ayrıca R üzerinden ticaret? Bu arada sindiremiyorum. Python'u biraz severim. Bazı nedenlerden dolayı, makine öğrenimi kütüphaneleri öncelikle bunun için yazılmıştır. Bu kütüphaneler C# için yeterli olsa da Python öğrenmekle uğraşmazdım. Ama sonra tekrar, her şeyi kendiniz için yazmak zaman kaybıdır. Ve bir tüccar için bir test cihazı yeterli değildir.
R'de (Python) test etmenin terminalden çok daha uygun ve çeşitli olduğuna şüphe yok: terminalde asla olmayacak birçok özellik var (çapraz doğrulama, önyükleme, Monte Carlo ....). Ayrıca, bu çipler danışmanın GELECEK davranışını haklı çıkarmanıza izin verir.
Ancak, terminalde test yapmayı çok arzu edilir kılan son derece önemli bir nüans vardır: terminalde test, gerçek ticarete son derece benzer ve metakotalar sürekli olarak farklılıkları azaltmaya çalışır.