Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası
Sonunda, Ulusal Meclis'in yardımıyla belirli olayları tahmin etme girişiminin olduğuna ikna oldum. Onlar. bir öğretmenle öğrenmek hiçbir şeye yol açmaz. Öğretmensiz öğrenmeye bakmayı düşünüyorum. Kendi kendini organize eden haritalar akla geliyor. Çıktı sınıflarını belirtmeden verileri sınıflara ayırabilirler. Dersleri aldıktan sonra, onlardan nelerin çıkarılabileceğinin geçmişine bakabilirsiniz. Aslında bu benim için yeni bir alan. Aslında banal bir sonuca vardım. TS'nin yapımı, kalıp arayışıyla başlar. Önerdiğim yöntem yaklaşımlardan biridir. Sadece görsel olarak tarihi inceleyebilirsiniz. Uzun süre bu şekilde yapıldı. Böylece baş-omuzlar vs. ortaya çıktı. Ama hala bir programcıyım ve kalıpları bulmak için algoritmalar bulmak istiyorum. Onlar. her şeyi programlı aramalarına indirgeyin. Bu konuyla ilgili materyal bulma girişimleri sonuç vermedi. Sinir ağı olup olmaması önemli değil. Ticaretin anlamı kârdır ve bunu elde etmek için hangi yöntemlerin kullanıldığı önemli değildir. Ama tekrar ediyorum, her şey kalıp aramakla başlar.
Sutton, Barto - Güçlendirme Öğrenimi'ni okuyun. ns hakkındaki görüşünüzü biraz değiştirin
Benzer sonuçlara ulaşmak için sinyalleri, aktivasyon fonksiyonlarını, ağ eğitim yöntemini vb. toplamak için çok zaman harcadım. Şimdi tahminin kalitesi dikkat çekici. (Karanlık - sinyal, ışık tahmini)
Bir de hocanın kalitesine bakın. Çok şey ona bağlı.
peki ya botun geri testi ve ilerisi?
Bir de hocanın kalitesine bakın. Çok şey ona bağlı.
Yeniden hesaplandığında sol köşedeki gösterge değerlerinin neden yanıp sönebileceğini bilen var mı? siktir git :) animasyonlu GIF
Kodu göster.
Bir zaman serisinin çubuklarını art arda değil, birer birer hesaplamak için aldığımda başıma geldi.
5-rk'ta doğal olarak, 4-ke - normlarında
)
Bir zaman serisinin çubuklarını art arda değil, birer birer hesaplamak için aldığımda başıma geldi.
)
bir aracılığıyla nasıl?
