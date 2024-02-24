Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 333
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
RNN olasılıklar, girişte regresyon :)
M.b. ne kaçırdı tekrar okuyacağım.
Dün nöron ile ne yapacağımı anladım. İki Mashek'in kesişimini nasıl bulacağımı öğretmeye karar verdim. Eğitim örneği yeni bitti. Muhtemelen yarın yapacağım. Yeteneklerine bir göz atalım.)
M.b. ne kaçırdı tekrar okuyacağım.
Dün nöron ile ne yapacağımı anladım. Sana iki Mashek'in kesişimini nasıl bulacağını öğretmeye karar verdim. Eğitim örneği yeni bitti. Muhtemelen yarın yapacağım. Yeteneklerine bir göz atalım.)
Farklı periyotlara sahip 2 veya daha fazla regresyonun köşelerinde aynı anda eğitin, fırında kötü) Ayrıca, NN'nin her bir regresyon için vektörün uzunluğunu değiştirdiğinden emin olmanız gerekir, böylece döngülere uyum sağlar ve bulur. onlara
Farklı periyotlarla 2 veya daha fazla regresyonun hemen köşelerinde antrenman yapın
Mashki, olasılıkları, kaç katmana ihtiyaç duyulduğunu, hangi verilerin yeterli olduğunu, gereksiz fazladan verilere, eksik verilere verilen tepkiyi vb. Görmek içindir. Ticaret için değil.
Gerçek bir şey - o zaman gerçeklik.
Mashki , olasılıkları, kaç katmana ihtiyaç duyulduğunu, hangi verilerin yeterli olduğunu, gereksiz fazladan verilere, eksik verilere verilen tepkiyi vb. Görmek içindir. Ticaret için değil.
Gerçek bir şey - o zaman gerçeklik.
MA-shki uyguladıysam, öyle değil.
Ayrı ayrı iki kez ve farklı üç kart periyoduyla inşa etmek gerekir - yüksekler, zayıflar ve açık için ve onları geçmeye başlayın....
Bana öyle geliyor ki bu model gerçek koşullarda ve hatta demoda daha istikrarlı ve kararlı bir şekilde çalışacak.
Böyle bir stratejiye göre, büyük ihtimalle nöronsuz bir yol yoktur.
MA-shki uyguladıysam, öyle değil.
Ayrı ayrı iki kez ve farklı aralıklarla üç kart oluşturmak gerekir - yüksekler, zayıflar ve açık için ve onları geçmeye başlayın....
Mashki ihmal edilebilir miktarda faydalı bilgi içeriyor, bu bir piyasa analiz aracı değil, sadece güzellik için ... peki, durumun tüm saçmalığını düşünün, Ulusal Meclis'e belirli bir süre için sadece ortalama fiyatlar sunacaksınız. dönem .. durağan olmayan VR için. .sadece durağan VR'de tahmin yeteneğine sahip olacaklar
Mashki ihmal edilebilir miktarda faydalı bilgi içeriyor, bu bir piyasa analiz aracı değil, sadece güzellik için ... peki, durumun tüm saçmalığını düşünün, Ulusal Meclis'e belirli bir süre için sadece ortalama fiyatlar sunacaksınız. dönem .. durağan olmayan VR için. .sadece durağan VR'de tahmin yeteneğine sahip olacaklar
Mashki ihmal edilebilir miktarda faydalı bilgi içeriyor, bu bir pazar analiz aracı değil, sadece güzellik için ...
MA-shki uyguladıysam, öyle değil.
Ayrı ayrı kurulmalıdır...
Mashki ihmal edilebilir miktarda faydalı bilgi içeriyor, bu bir piyasa analiz aracı değil, sadece güzellik için ... peki, durumun tüm saçmalığını düşünün, Ulusal Meclis'e belirli bir süre için sadece ortalama fiyatlar sunacaksınız. dönem .. durağan olmayan VR için. .sadece durağan VR'de tahmin yeteneğine sahip olacaklar
Bot'a yeni özellikler eklendi :D
Şimdi mantıksal çekirdeği biraz daha karmaşık hale getirmek istiyorum, daha fazla girdi ekleyin
Grafikte yarısı geriye dönük, yarısı ileri :)
Mashki ihmal edilebilir miktarda faydalı bilgi içeriyor, bu bir piyasa analiz aracı değil, sadece güzellik için ... peki, durumun tüm saçmalığını düşünün, Ulusal Meclis'e belirli bir süre için sadece ortalama fiyatlar sunacaksınız. dönem .. durağan olmayan VR için. .sadece durağan VR'de tahmin yeteneğine sahip olacaklar
ama tam tersine, tam tersi bir fikrim var - tireler gerçekten bilgilendirici olan tek mantıklı göstergedir ... ve standartla birlikte istatistiklerden bize gelen tek göstergedir. sapma
maşalar veya daha doğrusu zarflar, oynaklığı ölçmek için vazgeçilmez bir araç ... bir bollinger'dan çok daha iyi
Benim nacizane fikrime göre
ama profesyonelsin sen daha iyi bilirsin...