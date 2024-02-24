Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 326
İplik çok büyük.
tavsiye verebilecek olan var mı...
Birkaç döviz çiftinin hareket çizelgelerine sahibim. Sonucun mümkün olduğunca sık siyah olması için açma/kapama siparişleri için parametreleri (parti, yön) seçmek için makine öğrenimini nasıl kullanabilirsiniz?
Yani ne yapılmalı, program nasıl eğitilmeli?
aramaya "sinir ağları" yazın ve makaleleri seçin, birçok yararlı bilgi var
Bizim durumumuzda, optimize edici aracılığıyla nöronun ağırlıklarını seçiyoruz, hepsi bu.
2 ay boyunca %1000 kötü mü yoksa ne? :) mantık biraz düzeldi
Ancak burada, Nisan ayının ana ikramiyesi ortaya çıktı. Mayıs ortasından bu yana, sabit bir eğilim bile
3 ayda %2000, ama aynı zamanda %64'lük bir düşüş, böyle bir karlılıkla mantıklı
ama genel olarak inanılmaz bir koşu, %55'lik bir düşüşle 3 ayda %3000, neredeyse mükemmel
3 ayda %2000, ama aynı zamanda %64'lük bir düşüş , böyle bir karlılıkla mantıklı
ama genel olarak inanılmaz bir koşu, %55'lik bir düşüşle 3 ayda %3000, neredeyse mükemmel
Bu spam değil.
Uzun zamandır sonuçları bekliyorum.
Yoksa okumanın bir anlamı yok.
3 ayda %2000, ama aynı zamanda %64'lük bir düşüş, böyle bir karlılıkla mantıklı
ama genel olarak inanılmaz bir koşu, %55'lik bir düşüşle 3 ayda %3000, neredeyse mükemmel
TAMAM. Ve demoda ne yapıyor?
Henüz ayarlamadım, aynı olacak çünkü. açılış fiyatlarında test, sonuçlar çok güvenilir
Tüm fikirlerimi henüz tam olarak hayata geçirmedim, bunlar çok ara seçenekler.. burada bir vagonu eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Aceleniz varsa - MT5'ten çubukların geçmişini alabilir, csv'ye aktarabilir ve nöronu her çubuğu artı olarak takas etmesi için eğitebilirsiniz. Eğitim sırasındaki lot sabit olacaktır, mevcut bakiyeye bağlı olarak ticaret sırasında danışman tarafından daha sonra belirlenmesi daha iyidir.
Test cihazında, bu zaman diliminde mükemmel ticaret elde edeceksiniz. Ancak yeni çubuklar boşalacak. Bu bir ticaret stratejisi değil, tarihe zor bir uyum.
Ve bu sadece M30, belki M15 gibi büyük zaman dilimleri için uygundur. Daha küçük spreadlerde, tüm karları tüketecek.
Gerekli? :) Eğer öyleyse, nasıl yapılacağına dair daha sonra buraya örnek kod ekleyeceğim, ancak nöral eğitimi çalıştırmak için R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) kurmanız gerekecek. .
hala merak uyandırıyor. Biraz farklı giriş verilerim olacak.
Gerekli
R ve basit sinir ağlarını örneklerle nasıl eğiteceğim konusunda bir kılavuz alabilir miyim? eğer varsa
R'nin kendisinin örnekleri var. Doğru, konumuzla ilgili değil, ama çok şey açıklıyorlar.
Ama genel olarak, SciLab'ı (MatLab'ın analogu) daha çok seviyorum. Sinir ağları açısından daha muzaffer olacak - sadece 3 paket (R -11 paketlerinde), ancak yardım daha iyi ve R farklı bir yönelime sahip ve SciLab bilimsel ve teknik hesaplamalara ve gerçek zamanlı modellemeye odaklanıyor .
Her ikisiyle de çalışıyorum ama daha çok SciLab ile. Katılmak.
SciLab'ı daha sonra mt-shechka ile bağlamak mümkün olacak mı? hadi eğitimli ağı bağlayalım