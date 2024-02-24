Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2033
Sinir ağı terminalinde yazmak hiç de bir seçenek değil. Orada herhangi bir f-I aniden beklendiği gibi çalışmayabilir. hazır kullanın
Ne hakkında olduğunu anlayana kadar ağaç kümelerinin neye benzediğini gösteren bir resim gösterin.
Neden açayım? :) Hata ayıklama için benzer bir yapıya sahip mini bir kopya yapıyorum.
Birkaç kez yeniden yaptım, paketini açtıktan sonra 6GB alacak .Haftanın günü, ayın günü, saat, dakika, ...çıkış için aynı..., dakika cinsinden işlem süresi, SL, TP, sonuç +-1
Eh, normal ızgara normal olarak eğitilir) özyinelemeli gradyanı nasıl hesaplayacağımı anladım
Ağı kendiniz mi yazmak istiyorsunuz?
Buradaki sularda minimum kelime ve maksimum python kodu var, aynı zamanda İngilizce.
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
bunlar, filtre katsayıları bulutu olan sıradan dijital filtrelerdir .
niye ya?
niye ya?
niye ya?
Burada hemen hemen aynıyım) asıl mesele, her şeyin doğru kabul edilmesidir.
Geleneksel ağlarda deneyimim olduğu için, muhtemelen eğlence için MQL araçlarını ve saf C++ kodunu kullanarak eğitim yapmaya çalıştım, değilse, deneyin ve hemen net bir şekilde göreceksiniz.
Çünkü bu bir yarı poker japonu
ONNX ile WinML eklemeye söz verdiklerini hatırlıyorum)
Kendi başına, iyi bir sonuç gösterme olasılığı düşüktür, evrişimli ile istiflenmeleri önerilir.