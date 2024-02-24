Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 633
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Akıllı adam
Bazı bilim dışı saçmalıklar. Ya suyun hatırasını hatırlar, sonra da elektron mikroskobunda alay eder ve modern sonuçlardan çok uzak olan sonuçları gösterir. Daha fazla bakmadım, korkarım düz dünya hakkında başlayacak :)
Bazı bilim dışı saçmalıklar. Ya suyun hatırasını hatırlar, sonra da elektron mikroskobunda alay eder ve modern sonuçlardan çok uzak olan sonuçları gösterir.
modern zamanlarda farklı olan nedir? başka elektron kullanıyor mu? video 2016
su hakkında, anlamadıysan ironiydi
Moleküler düzeyde bir çeşit bulanık resim gösteriyor. Ama örneğin, 5 yıl öncesinden, atomların (moleküllerin değil) tanınmasına ve konumlarıyla birlikte 3 boyutlu bir modelin oluşturulmasına ulaştıkları bir video. https://www.youtube.com/watch?v=yqLlgIaz1L0
Bitlerin plastikteki fiziksel çukurlarla temsil edildiği CD'de ne tür manyetik dalgalar görmek istediği belli değil. Ve neden bir CD'nin mikroskop altındaki resminde, bu ölçekte görsel olarak düz bir çizgide bulunacak olmalarına rağmen, küçük bir daire boyunca ilerleyen bilgi parçaları var? İnternetten alınan sahte gerçekler ve resimlerle bir gösteri yaptı.
su hakkında, anlamadıysan ironiydi
Her yerde ironi var. Suyla ilgili deneyim derken tam olarak ne demek istedi? Dedi ve unuttu, sonuç vermedi. Ciddi mi değil mi bilmiyorum. Moleküller konusunda da ironik, sanki onların orada olmadığını söylemek istiyormuş gibi hissediyor ve gerçekte orada ne olduğunu sadece kendisi biliyor.
Videonun ilk 20 dakikası, argümanlarından ve genel olarak güvenilirliğinden şüphe etmek için yeterli.
Moleküler düzeyde bir çeşit bulanık resim gösteriyor. Ama örneğin, 5 yıl öncesinden, atomların (moleküllerin değil) tanınmasına ve konumlarıyla birlikte 3 boyutlu bir modelin oluşturulmasına ulaştıkları bir video.
Bitlerin plastikteki fiziksel çukurlarla temsil edildiği CD'de ne tür manyetik dalgalar görmek istediği belli değil. Ve neden bir CD'nin mikroskop altındaki resminde, bu ölçekte görsel olarak düz bir çizgide düzenlenmiş olmalarına rağmen, küçük bir daire boyunca ilerleyen bilgi parçaları var? İnternetten alınan sahte gerçekler ve resimlerle bir gösteri yaptı.
Her yerde ironi var. Suyla ilgili deneyim derken tam olarak ne demek istedi? Dedi ve unuttu, sonuç vermedi. Ciddi mi değil mi bilmiyorum. Moleküller konusunda da ironik, sanki onların orada olmadığını söylemek istiyormuş gibi hissediyor ve gerçekte orada ne olduğunu sadece kendisi biliyor.
Videonun ilk 20 dakikası, argümanlarından ve genel olarak güvenilirliğinden şüphe etmek için yeterli.
Rastgelelik hakkında video )) her şey ve hiçbir şey hakkında, ama aslında henüz hesaplayamadığımız rastgele olduğu gerçeğiyle ilgili. Orada, moleküler düzeyde değil, ama atomik kafes bir nevi gösteriliyor. Diske pek dikkat etmemiştim.
Girişim örneğini kullanarak ışığın bir dalga değil bir parçacık olduğunu ve tüm seçenekleri hesaplayamadıkları için dalgaların (ve alanın) ortaya çıktığını açıkladığı başka bir videosu var.
bu arada, oradaki izler düz çizgiler halinde gidiyor, görüntü bir açıyla basitçe çekildi
Tamam, diğer tarafa gideceğim. Diyelim ki 100 girişlik bir giriş setim var. Her girdi için entropiyi hesapladım ve -10 ile 10 arasında sonuçlar aldım. Soru: Hangi girdilerin alınması tercih edilir????
Diyelim ki sıfırın altında 10 girişim var, diğerleri yukarıda, AMA tüm değerler -10 ile 10 arasında.....
Ve bir şey daha... Karşılıklı bilgiyi hesaplayamıyorum.... Daha doğrusu, daha sonraki entropi ve VI hesaplaması için koşullu olasılığı.
Parmaklarda ktonit açıklayabilir veya daha iyi bir örnek.
ilk sütun 40 satır giriş değişkeni
ikinci sütun 40 satır kapalı ....
Geceleri, hipotezi belirlemek için harika bir iş çıkardı. Burada bu şeylerin içinde dinlendim ve hiçbir şey. Lütfen yardım edin ve hipotezim hakkındaki düşüncelerimi ifade edeceğim ...
Ve bir şey daha... Ben sadece karşılıklı bilgiyi hesaplayamıyorum.... Daha doğrusu, müteakip entropi ve VI hesaplaması için göreceli olasılığı.
Parmaklarda ktonit açıklayabilir mi yoksa daha iyi bir örnek.
ilk sütun 40 satır giriş değişkeni
ikinci sütun 40 satır kapalı ....
Geceleri, hipotezi belirlemek için harika bir iş çıkardı. Burada bu şeylerin içinde dinlendim ve hiçbir şey. Lütfen yardım edin ve hipotezim hakkındaki düşüncelerimi ifade edeceğim ...
gece mi takıldın
gece mi takıldın
Değil ... sarhoş değil ..... ama ne?
Sadece uyuyamadım ve kural olarak, böyle anlarda sadece bir düşünce geliyor. İşin sonu yokken vaktinizi boşa harcamayın...
Pekala, öyle görünüyor ki entropi ve karşılıklı bilginin ekonometri ile pek ilgisi yok.
yaygın olarak kullanılan korelasyon, kovaryans, varyans :) yanlış bozkır biraz
NN'deki gibi çapraz entropi, kavram eğitimde kullanılır .. ama neden buna ihtiyacınız var?
Pekala, öyle görünüyor ki entropi ve karşılıklı bilginin ekonometri ile pek ilgisi yok.
yaygın olarak kullanılan korelasyon, kovaryans, varyans :) yanlış bozkır biraz
NN'deki gibi çapraz entropi, kavram eğitimde kullanılır .. ama neden buna ihtiyacınız var?
Birinci olarak. VI yardımıyla eğitim süresini azaltmak için girdi sayısını azaltmayı planlıyorum.
Yalnızca negatif entropiye sahip ve sıfıra yakın olan girdileri seçin. Kıskanılacak bir sabitlik ile eğitim, modelin aynı parametrelerine gelmeye başladı.
Model elde etmek işin yarısıdır, bunun ikinci yarısı kolay bir iş değildir, tam olarak gelecekte işe yarayacak olanı seçmektir. Bunu yapmak için, ağ verilerini trenary biçimde değil, çift olarak kaydediyorum ve ağın entropisine ve zaman içinde nasıl değiştiğine bakıyorum, bu arada, çıktılar için zaman içinde entropi değişiklikleri tablosu bir ikili polinomun ....
1 7.481151166 5.100318157 4.593448434 8.798740335 10.34478836 4.480187448 4.462974562 4.864834535
2 7.675977242 5.395113191 4.647719201 9.658965819 -17.34873011 4.511112896 4.529873469 4.925396515
3 7.512766799 5.414556649 4.644887426 8.929776132 -976.6274612 4.644286062 4.386822711 5.050380326
4 8.045096956 5.079259638 4.671147058 9.875423555 9.171932774 4.623802531 3.917309752 4.941859173
5 8.045378868 5.007650592 4.290382249 9.433280634 10.64451391 4.647512921 3.790881638 4.990994671
6 7.814542877 3.644626791 4.344130499 8.980821417 10.5023546 4.637264293 3.831404183 5.032854966
7 -26.55886859 3.781908903 4.516251137 8.797781513 10.54684501 4.883377949 3.86512079 4.659267439
sekiz -161.3020423 3.718875753 4.564760685 9.184890078 9.157325707 5.074360669 3.785251605 4.364874679
dokuz 1.909633919 3.825969935 4.579305659 8.739113103 8.280835877 5.099919646 4.242339336 4.39432571
on 6.213306097 -10.87341467 5.067862079 10.18574585 8.07128492 1.73846346 4.299916662 4.567998062
on bir 6.171390883 1.962160448 5.081660438 8.650951109 7.510213446 1.596086413 4.313971802 4.55943716
12 6.120246115 3.948723109 4.801258198 8.235748448 7.127388358 1.698956287 4.082715891 4.781776645
on üç 6.138878328 -3.010948518 4.804114984 8.523101895 7.177670414 1.698630529 4.082338047 4.82267867
on dört 6.212129971 -3.922803979 4.757739216 9.25848968 7.66609198 1.698756132 4.125811197 4.874060339
on beş 6.090848662 -7.954277387 4.76183886 10.81234021 7.701949544 1.540056412 4.062605741 4.915433819
on altı 5.99824787 -59.32132062 4.806934783 9.083600192 7.697975097 1.540406949 4.097070448 4.978901083
17 5.83493287 4.565768504 4.899180184 -28.38726036 7.830286358 1.543100257 4.25790422 5.043798266
on sekiz 5.758509171 -3.4626244 4.895859118 -1237.359668 8.484082841 1.706466252 4.177809837 5.037940939
on dokuz 5.744674247 -12.48734205 4.961865536 1.569990079 8.915892511 1.682437372 4.336780002 5.057555915
20 5.738253623 -10.20442198 4.98732747 9.795996355 8.842880831 1.539687763 4.344159624 5.106441146
21 5.731628697 -1.706645474 5.005196184 10.75926151 8.059670516 1.432952506 4.391768977 4.729395732
22 5.874802768 -0.439394479 4.970298578 10.33058781 7.832786294 1.431618527 4.568893332 4.715744749
23 5.953727915 -3.949602879 5.017109405 9.668521648 7.941416688 1.425216096 4.646327857 4.745979757
Şaşırtıcı bir şekilde, bir noktada, bir değer eklendiğinde, entropi aniden negatif olur. Ne ile bağlanabilir????
Pozitif bir değerin bir belirsizlik ölçüsü olduğunu ve negatif bir değerin bir düzen ölçüsü olduğunu varsayarsak, o zaman entropi değerinin minimum olduğu ağ okumalarını seçeriz, ancak bunun çok yüksek bir negatif gösterge olduğunu düşünüyorum. bölge de iyi değil. Bu nedenle, iki seçenek vardır, en küçük entropiye sahip ağı veya entropisi sıfıra en yakın olanı seçin ....
Peki, VI hesaplaması düzenlendiğinde, ağ çıkışında girişe göre kaç VI olduğunu görebilirsiniz. Bence bu yaklaşım I'yi noktalayabilecektir.
Birçok model almak zor değil, ancak doğru olanı seçmek tamamen farklı bir mesele ve kolay değil.
Bu gönderiyle ilgili yorumları ve en önemlisi bunun neden olabileceğine ilişkin açıklamaları sabırsızlıkla bekliyorum. Hipotez teorileri vb. Minnettar olacağım. Teşekkürler!!!!