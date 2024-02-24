Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 640
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Cidden, lütfen telaş etme, Michael. Sorumlu an. Bu fikir, ne sebeple olursa olsun (ister çarpıklık, isterse açılan fırsatlar karşısında tamamen şaşkınlık olsun) işe yaramazsa, bir sonraki fikir çok, çok yakında tüccarlar topluluğuna inecektir. Kesinlikle bundan eminim.
Bana yedi tutun!!!! Ve bu günü takvimde kırmızı bir kalemle işaretleyin, çünkü bugün R'yi indirdim ve yavaşça döndüreceğim ..
Sensei'de, çocuklardan uydurma))) h2o.automl.
Çıngırak vasat, ama her şey makinede ...
http://playground.tensorflow.org
NN eğitiminin görselleştirilmesi, sadece eğlence veya eğitim örneği olarak görünüyor
spiralin sınıflandırılmasıyla ilgili bariz sorunları olan bir şey :)
Ve böyle bir mimari zaten
bu doğrudan Poincaré'dendir - özellik alanı bağlantısı kesilirse, en az 2 katman gerekir, bu konuda elibrarius'tan zaten bir soru vardı
Ve böyle bir mimari zaten
Ayrıca, ağ titreşmeye başladığında öğrenme hızını yavaşlatın.
Geçen yaz bu şeyle oynadım. Çok görsel.)
Maxim, peki ya özellik seçimi? Ah hayır hayır hayır.
Ayrıca, ağ titreşmeye başladığında öğrenme hızını yavaşlatın.
Geçen yaz bu şeyle oynadım. Çok görsel.)
evet, sinüsleri koyarsanız, o zaman 1 kat ile olabilir
EMVC ile, istediğim şey işe yaramadı, paket, açıklamanın üstünkörü bir okumasında göründüğü gibi yapmıyor.
EMVC, tahmin ediciler ve hedefler içeren bir tablo alır (yalnızca sınıflar. Regresyon mümkün değildir) ve her eğitim örneğinin gerçekten belirtilen sınıfa ait olup olmadığı olasılığını hesaplar. Böylece eğitim tablosunda diğer eğitim örneklerinin çoğuyla (aykırı değerler, hatalar) çelişen satırlar bulabilir ve eğitim sırasında modeli karıştırmamak için bunları kaldırabilirsiniz.
En yüksek olasılık tahminlerini verecek bir dizi tahmin edici bulmanın mümkün olduğunu varsaydım, ancak bulunan tahmin edici setleri tatmin edici değildi. Bununla daha fazla deney yapmayacağım, tahmin edicileri seçmek için daha iyi araçlar var. Çapraz entropi tahminini göremezsiniz, paket bunu bir şekilde dahili olarak kullansa da, kullanıcıya böyle bir yanıt döndürmez.
Ancak, tahmin edicileri değil, eğitim örneklerini taramak için ilginç bir araç olduğu ortaya çıktı.
EMVC ile, istediğim şey işe yaramadı, paket, açıklamanın üstünkörü bir okumasında göründüğü gibi yapmıyor.
EMVC, tahmin ediciler ve hedefler içeren bir tablo alır (yalnızca sınıflar. Regresyon mümkün değildir) ve her eğitim örneğinin gerçekten belirtilen sınıfa ait olup olmadığı olasılığını hesaplar. Böylece eğitim tablosunda diğer eğitim örneklerinin çoğuyla (aykırı değerler, hatalar) çelişen satırlar bulabilir ve eğitim sırasında modeli karıştırmamak için bunları kaldırabilirsiniz.
En yüksek olasılık tahminlerini verecek bir dizi tahmin edici bulmanın mümkün olduğunu varsaydım, ancak bulunan tahmin edici setleri tatmin edici değildi. Bunu daha fazla denemeyeceğim, tahmin edicileri seçmek için daha iyi araçlar var. Çapraz entropi tahminini göremezsiniz, paket bunu bir şekilde dahili olarak kullansa da, kullanıcıya böyle bir yanıt döndürmez.
Ancak, tahmin edicileri değil, eğitim örneklerini taramak için ilginç bir araç olduğu ortaya çıktı.
Çok yazık.
Mucizelerin gerçekleşmediği, her şeyin parça parça toplanması gerektiği fikrini bir kez daha doğruladınız.
Böylece eğitim tablosunda diğer eğitim örneklerinin çoğuyla (aykırı değerler, hatalar) çelişen satırlar bulabilir ve eğitim sırasında modeli karıştırmamak için bunları kaldırabilirsiniz.
Kalıp bulmanın zor olduğu forex verileri için gerekli mi? Bana öyle geliyor ki, örneklerin yarısını böyle bir programla ayıklayabilirsiniz. Ve emisyonlar daha basit yollarla aranabilir: kaldırılmaz, örneğin izin verilen maksimum değere eşitlenir.