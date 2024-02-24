Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 626

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

neden hayır, bol ağaçla çekilmiş.. 10'da normal cevaplar verdi (kaç tane koyduğumu hatırlamıyorum)

500 çok fazla, herhangi bir veri seti için yeterli

o zaman neden kesirli sayılarda bu tür hatalar vardı? .. garip, makinenin tam olarak öğrenebileceğini ummuştum.. Görünüşe göre, kalıplar söz konusu olduğunda (Forex'te) görünümlerinin açık olmaktan uzak olduğu (çarpım tablosunda olduğu gibi), iyi vakaların %60'ında adil tahminler alırsanız.
[Silindi]  
Anatoly Zainchkovskii :
o zaman neden kesirli sayılarda bu tür hatalar vardı? .. garip, makinenin tam olarak öğrenebileceğini ummuştum.. Görünüşe göre, kalıplar söz konusu olduğunda (Forex'te) görünümlerinin açık olmaktan uzak olduğu (çarpım tablosunda olduğu gibi), iyi vakaların %60'ında adil tahminler alırsanız.

r parametresi düşük olduğu için hatalar oluştu yani örneklerin sadece yarısı eğitim için kullanıldı ve bu yarısı ağaçların yarısına eğitildi :) ve orada az örnek var

bu tam olarak r ~ 1 koymak gerekir. Sözde-düzenleme ve torba dışı numuneler üzerindeki testler için kullanılır

sadece bu mekanizmayı yapılandırabilmeniz gerekiyor, orman durumunda sadece 2 ayar elde ediliyor

ayrıca NS'nin (RF) bir kurkülatör olmadığını, ancak f-th'e yaklaştığını (yaklaşık olarak) ve birçok problem için çok yüksek doğruluğun iyiden daha kötü olduğunu anlamanız gerekir.

[Silindi]  
elibrarius :

Ağdaki gerilemenin/tahminin, tarihteki benzer siteler/kalıplar (3 ay önce yapıldı) aramasıyla yaklaşık olarak aynı şeyi vereceğinden korkuyorum:

peki, sınıflandırma daha iyi olmayacak :) prensip aynı, sadece sınıflara ayırıyor
 
Maksim Dmitrievski :

r parametresi düşük olduğu için hatalar oluştu yani örneklerin sadece yarısı eğitim için kullanıldı ve bu yarısı ağaçların yarısına eğitildi :) ve orada çok az örnek var

bu tam olarak r ~ 1 koymak gerekir. Sözde-düzenleme ve torba dışı numuneler üzerindeki testler için kullanılır

sadece bu mekanizmayı yapılandırabilmeniz gerekiyor, orman durumunda sadece 2 ayar elde ediliyor

yani, r 1'e ayarlanırsa, tüm örnekler üzerinde eğitilecektir. Prensip olarak, ihtiyaç duyulan şey budur, aksi halde örnekleri toplamak ve göstermek neden gerekliydi. ve işte ileriye dönük bir kontrol olduğu konusunda daha fazla olacak.
[Silindi]  
Anatoly Zainchkovskii :
yani, r 1'e ayarlanırsa, tüm örnekler üzerinde eğitilecektir. Prensip olarak, ihtiyaç duyulan şey budur, aksi halde örnekleri toplamak ve göstermek neden gerekliydi. ve işte ileriye dönük bir kontrol olduğu konusunda daha fazla olacak.

her neyse, hiç değil, tüm işaretler kullanılmayacak, böylece genel olarak modelin herkes için, ne olacağını ayarlayabileceğiniz bir değişiklik var. Ama bu artık pek tavsiye edilmiyor. orman aptalca tüm seçenekleri hatırlayacak

ve ayarların seçimi genellikle çok öznel bir şeydir, denemeniz gerekir

1'den küçükse, model kalan pimerler üzerinde doğrulanır (model, eğitim kümesine girmeyen veriler üzerinde değerlendirilir). klasiklere göre, r 0.67'ye ayarlanmıştır, kalan %33'te doğrulanmıştır. Tabii ki, bu büyük örnekler için geçerlidir, küçük olanlar için, çarpım tablosunda olduğu gibi, hiçbir anlamı yoktur, 1 koymak daha iyidir.

 
Maksim Dmitrievski :

her neyse, hiç değil, tüm işaretler kullanılmayacak, böylece genel olarak modelin herkes için, ne olacağını ayarlayabileceğiniz bir değişiklik var. Ama bu artık pek tavsiye edilmiyor. orman aptalca tüm seçenekleri hatırlayacak

ve ayarların seçimi genellikle çok öznel bir şeydir, denemeniz gerekir

1'den küçükse, model kalan pimerler üzerinde doğrulanır (model, eğitim kümesine girmeyen veriler üzerinde değerlendirilir). klasiklere göre, r 0.67'ye ayarlanmıştır, kalan %33'te doğrulanmıştır

genel olarak, denemeniz ve daha sonra ayar ile uğraşmanız gerekir. ipuçları için teşekkürler, batıracağım)
 
Burada yanlışlıkla eski bir Python-MT4 API geliştirmesi buldum. Geçenlerde birisi bu konuyu işledi. Yardımcı olup olmadığına bakın https://github.com/zonquan/PyMT4
 

Öznitelik Seçimi

Biraz veri madenciliği. Özellik seçimi Chi^2 + KBest, RFE (Recursive feature elimination) + (SGDClassifier, RidgeClassifier), L2 (Ridge, RidgeClassifier), L1 (Lasso) ile yapılmıştır. Sırt düzenlemesi daha mantıklı sonuçlar verir.
Birkaç çizelge:
rfe

RFE + Sırt ve SGD

sırt l2

Sırt regresörü (L2)

sırt l2 cl

Sırt sınıflandırıcı (L2)

Dosya, parametre değerleri tablosunu ve bunların özellik seçimine göre seçimini içerir.

En önemli katsayılar şunlardı:

  • 10, 11 - Kapat, Delta(Aç-Kapat)
  • 18-20 - Türev Yüksek, Düşük, Kapat
  • 24 - Günlük türevi Kapat
  • 29, 30 - Düşük
  • 33 - Detranding Close - Lowess
  • 35 - EMA 26 (13 isteğe bağlı)
  • 40 - Türev EMA 13
not. Tablodaki Ridge Classifier satırı tek bir sınıfa dayalıdır, diğer sınıflara parametre bağımlılıklarını yansıtmaz.
Komut dosyasına bağlantı .
Dosyalar:
selected_features.zip  9 kb
[Silindi]  

Yeni bir ağ şeması çizdim, bu ilk açıklama. Devam filmi olacak (umarım)

https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html

Идеальная нейронная сеть для финансовых рынков
Идеальная нейронная сеть для финансовых рынков
  • 2018.01.29
  • rationatrix.blogspot.com.cy
В данной статье, обсудим начало экспериментов с созданием нейронной сети, которая оптимальным образом подходила бы для работы на валютном рынке. Основной недостаток классических НС заключается в их статической/статистической природе, когда модель обучается на исторических данных и, впоследствии, рыночные закономерности меняются, а нейросеть...
 
Maksim Dmitrievski :

Yeni bir ağ şeması çizdim, bu ilk açıklama. Devam filmi olacak (umarım)

https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html

Ve sanırım ilk mesaj silinmiş. Diyagramı blogladı. =)

1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399
Yeni yorum