Yuri Asaulenko :
Söylemeyeceğim ama bana öyle geliyor ki bunlar birer yanılsama. Sadece genel sebeplerden dolayı.
Maksim Dmitrievski :
Maksim Dmitrievski :
Alexey Terentev :

peki, orada daha basitlerini tanımladı - örneğin Boltzmann ağı + MLP

https://www.mql5.com/ru/articles/1103#2_2_2

Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
  • 2014.11.27
  • Vladimir Perervenko
  • www.mql5.com
Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с...
 
Yuri Asaulenko :

Alexey Terentev :

Korkarım çok zayıfım.) Soyut problemleri çözmenin mantığını göremiyorum. Ve fikir alışverişi hiç de alev değil. Bu alevden Pts çıkardım. çok güzelsin. Ayrıca başka yöne de gitti.) Ve alevsiz m. ve öylece dürttü.
Maksim Dmitrievski :
Tüm makaleler, yeniden üretilebilen ve özellikle donanımınız üzerinde eğitim süresi hakkında gerçek veriler elde edebilen veri kümeleri ve komut dosyaları sağlar. İki gizli katmana sahip bir DNN için eğitim süresi 1 dakikaya kadardır.

İyi şanlar

 
Aleksey Terentev :

Bir örnek göster. Başlangıç
 
Maksim Dmitrievski :

İkinci katmanın girişinde sigmoid tarafından işlenen üç nöron alıyor musunuz? İkinci katmandaki ağırlıkları nasıl seçersiniz, hangi aralık -1'den 1'e, örneğin 0.1'lik artışlarla seçilir.

Ağımda, ikinci katman tarafından işlendikten sonra işlem sayısı düştü ve sonuç pek iyileşmedi. 9 girişli ve bir çıkış nöronlu bir perpsetron basitçe ayarlandığında ve daha sonra başka bir bağımsız perpsetron alındığında ve ilkinin kaydedilmiş ayarları ile tekrar ayarlandığında, vs.

