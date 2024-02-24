Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 630
Söylemeyeceğim ama bana öyle geliyor ki bunlar birer yanılsama. Sadece genel sebeplerden dolayı.
Vladimir Perevenko'nun makalelerinde bilgi var, çok iyi çalışıyorlar. yüzlerce girişte hızlı
Makaleyi okumadım ve tartışmayacağım. Ben sadece resimleri gördüm.
MLP, diyelim ki, 10-15 dakikada mükemmel bir şekilde eğitilebilir ve mükemmel bir şekilde çalışacaktır. Evet, ancak bu, veriler iyi sınıflandırılırsa, kümeler ayrılır.
Ama değilse, o zaman - Ah! Örneğin, piyasada (veya eğitim örneklerinizde) ayrılabilir kümeler yoksa, istediğiniz şeyi sonsuza kadar eğitin - sonuç olmayacaktır.
Vladimir Perevenko'nun makalelerinde bilgi var, çok iyi çalışıyorlar. yüzlerce girişte hızlı
Her şey mimariye ve veri miktarına bağlıdır.
Kalıp tanıma için ağlar, GPU'da bir hafta öğrenin. Ve üç boyutlu tensörlü düzinelerce katman var.
Her şey mimariye ve veri miktarına bağlıdır.
Kalıp tanıma için ağlar, GPU'da bir hafta öğrenin. Ve üç boyutlu tensörlü düzinelerce katman var.
peki, orada daha basitlerini tanımladı - örneğin Boltzmann ağı + MLP
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#2_2_2
Sadece "bilimsel bilgi" adına bir deney yapalım.
Verileri, boyutları, MLP mimarisini, çıktı verilerini seçelim.
Ve herkes kendi araçlarıyla kendi testlerini yapacak.
Alev sayısı azaltılacaktır.
Ve bu arada, böyle bir geleneği başlatabilir ve her yeni mimariyi tüm dünya ile test edebilirsiniz. =)
NS'min ilk sonuçlarını paylaşıyorum. Mimari, Tanrı'da tarif edildiği gibidir, hiçbir şey değişmedi.
Plato oldukça düz, NN 1000. geçişte zaten iyi öğrendi, ardından sonuçlar fazla gelişmedi.
Geçen ay 15 dakika çalıştım. Eğitime harcandı ~0.65$ Aylık işlem sayısı ~300
Önceki 2 ayın sonuçları iyi değildi, ama çok kötü de değildi.
Başka bir gizli katman eklemeye çalışacağım ve daha fazla hata arayacağım :) ve daha sonra daha uzun süre antrenman yapmaya çalışacağım.
Maksim Dmitrievski :
Vladimir Perervenko'nun makalelerinde bilgi var, çok iyi çalışıyorlar. yüzlerce girişte hızlı
Tüm makaleler, yeniden üretilebilen ve özellikle donanımınız üzerinde eğitim süresi hakkında gerçek veriler elde edebilen veri kümeleri ve komut dosyaları sağlar. İki gizli katmana sahip bir DNN için eğitim süresi 1 dakikaya kadardır.
İyi şanlar
Sadece "bilimsel bilgi" adına bir deney yapalım.
Verileri, boyutları, MLP mimarisini, çıktı verilerini seçelim.
Ve herkes kendi araçlarıyla kendi testlerini yapacak.
Alev sayısı azaltılacaktır.
Ve bu arada, böyle bir geleneği başlatabilir ve her yeni mimariyi tüm dünya ile test edebilirsiniz. =)
İkinci katmanın girişinde sigmoid tarafından işlenen üç nöron alıyor musunuz? İkinci katmandaki ağırlıkları nasıl seçersiniz, hangi aralık -1'den 1'e, örneğin 0.1'lik artışlarla seçilir.
Ağımda, ikinci katman tarafından işlendikten sonra işlem sayısı düştü ve sonuç pek iyileşmedi. 9 girişli ve bir çıkış nöronlu bir perpsetron basitçe ayarlandığında ve daha sonra başka bir bağımsız perpsetron alındığında ve ilkinin kaydedilmiş ayarları ile tekrar ayarlandığında, vs.