Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 572
Büyük bir depozitoyu küçük olanlara bölün. Bir hesapta işlem yaparsınız ve işlemleri geri kalanına kopyalarsınız) Delov o zaman)
Parlak.
modeller nasıl dikilir :))
mevcut artışlar ve aşağıdan eğitilmiş model, 2 ağaç :) 20 ağaç koyarsam, genellikle 1'de 1
dahası, çiftin mevcut artışları girişe beslenmez, ancak model bunlara göre eğitilir (çıkışa beslenirler)
nedense mükemmel hatırlıyor, şimdi geleceği tahmin etmeliyiz
Gerçekten iyi hatırlıyor. Ama soru şu ki - artışların gelecekle bir ilgisi var mı? Teyit edemem ama öyle olduklarını sanmıyorum.
Bu arada, düz üstlerde neden bu kadar büyük artışlar olduğunu anlamadım, yoksa artışlar başka bir şey ifade ediyor mu?
gecikmeli artışlar var, örneğin 55 .. bu yüzden normal değil, düz üstlerde büyük olabilir.
peki bundan ne çıkar bakalım.. Gelecekleri var mı yok mu bilmiyorum, araştırma yapmak lazım.
darı, ormanların bu kadar iyi uymasına şaşırdı.. ve her şey yolundaymış gibi yarım gün boyunca hatayı bulamıyorum :)
Gecikme momentum gibi mi?
peki, artışlar komşu çubuklardan alınmaz, örneğin kapat[0]/kapat[55]
Her şeyin herhangi bir şeye artışları, tahmin edicilerin sayısı da dahil olmak üzere, farklı tahmin edicilerle yarım yıl boyunca acı çektim. Ve farklı modeller kullandım. Ve RF, ve SVM ve MLP... Ve eski yarılar eziyet çekti ve M1'e indi. Doğrulama setinde elde edilebilecek maksimum doğruluk yüzde 53, eğitim setinde ise - %100.0 idi. Bu ticaret için yeterli değil. Plus'ta çalışmak için en az %57 doğruluğa ihtiyacınız var. Ellerin çarpık ya da başka bir şey olup olmadığı. Harika sonuçlar elde eden var mı? Sadece merak ediyorum.
Henüz bu şekilde ulaşmadım.. Burada farklı seçenekler yapıyorum.. Gerçekten farklı seçeneklerden geçmem gerekiyor. çok güzelsin
peki, artışlar komşu çubuklardan alınmaz, örneğin yakın[0]/kapat[55]