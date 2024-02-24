Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1973
Peki, orada ne var? senaryonun mantığını biraz anladınız mı?
hayır daha millet meclisinin mantığını çözemedim hala oturamıyorum
Alıntılarla ilgili eğitim örneğimi atacağım. Ama önce sözdizimi hakkında bir kitap okuyun, en azından kısaca, yoksa aptal olursunuz)
asıl mesele listelerle çalışmak (bir dizi dizi), bunların nasıl ayrılacağı, öğelerin seçilmesi vb.
ve döngüler
ve sonra aptal olacaksın)
asıl mesele listelerle çalışmak (bir dizi dizi), bunların nasıl ayrılacağı, öğelerin seçilmesi vb.
Vay canına, kafa karıştırıcı.. R-ke'de her şey ayrıdır, matris matristir, vektör vektördür, yaprak yapraktır ve python'da hepsi bir yığında (((ama deneyeceğim)
her şey basit, en basit dildir
Vay canına, kafa karıştırıcı.. R-ke'de her şey ayrıdır, matris matristir, vektör vektördür, yaprak yapraktır ve python'da hepsi bir yığında (((ama deneyeceğim)
Python'da dizi olan her şey bir listedir. Hem sayısal hem de diğer öğeler olabilir. Ayrıca bir demet, bir sözlük, bir set var .. ama bu nadiren kullanılır. Çoğunlukla listeler.
ve veri çerçevelerine ihtiyacınız varsa, o zaman bu Pandas paketidir, orada birçok işlevsellik ve daha fazlası vardır. Zaman serileriyle çalışmak dahil.
tek boyutlu bir liste bir vektördür, iki boyutlu bir liste bir matristir.. vb.
Yol ne kadar uzun olursa, gecikme o kadar büyük olur.
peki, onu mql - derin bir evrişimli ağ ile yeniden yazın, kod yazmak için sadece iki veya üç yıl harcayacaksınız .... Ama bunun için, bunun için, veri aktarımında saniyenin ONUNCUSU kazanacaksınız, çünkü çok önemli dakika ticareti yaptığınızda!
Öyleyse yap! :)
Öyleyse yap! :)
Sizlere veri aktarımına alternatif olarak Pipe kanallarından bahsetmek istedim ama ne yazık ki bu konunun R'de yer almadığı ortaya çıktı.
Ancak R üzerinden makroekonomik istatistiklerin elde edilmesiyle ilgili bir makale buldum - veri setine temel verileri dahil etmek için faydalı olabilir.
Ayrıca burada bazı ilginç bilgiler buldum:
"14. R hızlı yapılar
Şirket Daha sonra Microsoft tarafından satın alınan Revolution Analytics , R'yi optimize etme konusunda harika bir iş çıkardı. Onların Revolution R ürünü artık Microsoft R Open olarak biliniyor.
Bu derlemenin avantajlarından biri de kütüphanenin kullanılmasıdır. Matris işlemlerini önemli ölçüde hızlandıran Intel Math Kernel Library (büyük matrislerle çalışırken fark edilir).
Nereden indirilir: https://mran.microsoft.com/download
Kurulum talimatları: https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
"
15. JIT Derleyici
R yorumlayıcısının 2.13 sürümü zamanında, önde gelen geliştiricilerinden biri paketi oluşturdu. döngülerle kod yürütürken R'nin performansını büyük ölçüde artıran derleyici . Bunu kullanmanın etkisi bazen o kadar belirgindir ki, şu anda paket R'nin standart dağıtımına dahildir ve tüm standart işlevler için bayt kodu, ilgili paketlerin oluşturulması aşamasında oluşturulur.
"
Bunlardan herhangi birini denedim - gerçekten bir performans artışı var mı?
şimdi metatrader bile başlatmıyor)))) ahah, bir tür çaresiz çaylak gibi hissediyorum))
Duydun mu, Eclipse'i buldum ve sen de yapabilirsin. Saçmalama zayıflığını sil ve çalışmaya devam et :-)
Github'daki kaynağa bağlantı verebilir misiniz? belki bir teori vardır
Merhaba Maxim Dmitrievsky . Mektubunu yeni okudum. Github'da hiçbir şey yok. Basit bir ağ kodu aldım ve kendim için değiştirdim. Kene geçmişindeki çöpleri filtrelemek benim için belirleyici oldu. piton
terminal başlatıldı, ama bana öyle geliyor ki başka hiçbir şey yapılmadı, yine 4 hata
Bu arada, bu bir paket analiz cihazı hatasıdır. şöyle düzelttim:
standart olan, ayarlarda jedi'dir. Pylance'i kurdum ve stüdyo ayarlarında 'jedi' araması yoluyla alt kısmı Pylance olarak değiştirdim. Artık paketin tüm alanlarını görüyor ve herhangi bir hata vermiyor.