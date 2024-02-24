Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 253

DTW algoritması

Bir dizide aynı fiyat segmentlerini bulmanız gerektiğini düşünün, ancak bu özellik nedeniyle fiyat doğal olarak durağan olmadığı için bu segmentlerin boyutları farklı olacaktır, bu durumda ne yapmalı?

Hala iki olası çözüm biliyorum - bu enterpolasyon ve dwt algoritması, ikincisi ile şimdi çok yakından oynuyorum

dwt hakkında - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0% B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82% D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0% B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB% D1%8B

Kendim anlamadığım için formüllerle yüklemeyeceğim, kelimelerle de yüklemeyeceğim, herkesin yeniden üretebilmesi için yorumlu bir kod vereceğim ...

Yani bu kodda sorun çözüldü:

Belli bir kalıbımız var, ona 8 punto (buldozerden gelen sayı) boyutu (uzunluğu) olan "ana kalıp" diyelim.

ana kalıba benzer kalıpları bulmanız gerekiyor, ancak 5 ve 13 puan ölçtüler (sayılar buldozer olarak alındı)

resimde sonuç

h

nasıl kullanılabilir ve mümkün olup olmadığı, bu açık bir soru, bana başarılı bir şekilde uygulamayı başardım gibi görünüyor, ancak tüm bunların sadece fikrinizi uygulamak için bir araç olduğunu hatırlamanız gerekiyor, ancak fikrin kendisi değil...

Aşağıdaki kodu göndereceğim

Алгоритм динамической трансформации временной шкалы — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Алгоритм динамической трансформации временно́й шкалы (DTW-алгоритм, от англ.  ) — алгоритм, позволяющий найти оптимальное соответствие между временными последовательностями. Впервые применен в распознавании речи, где использован для определения того, как два речевых сигнала представляют одну и ту же исходную произнесённую фразу. Впоследствии...
Dosyalar:
zzz.txt  4 kb
 

basit bir ifadeyle, kodun tüm amacı şudur:

library (dtw)

X <- rnorm( 10 )
Y <- rnorm( 20 )

my.dtw <- dtw(X ,Y)

my.dtw$distance

nerede

my.dtw$distance
[ 1 ] 14.17198

bu bir yakınlık ölçüsüdür (Öklid mesafesi), ne kadar küçükse, X ve Y'nin yakınlığı o kadar büyük olur

 
Her ihtimale karşı: Yakınlık ölçüsü = 1 ise, o zaman ikinci satır ilkinden çarpıtma ile mi elde edilir?
 
San Sanych Fomenko :
Her ihtimale karşı: Yakınlık ölçüsü = 1 ise, o zaman ikinci satır ilkinden çarpıtma ile mi elde edilir?

genellikle iki sıra arasındaki yakınlığı değiştirmek istediklerinde, zorunlu kural bu sıraların aynı uzunlukta olmasıdır.

dtw, farklı boyutlardaki iki satırın yakınlığını ölçebilir, doğal olarak doğru yakınlık değerini bulmak için satırı bozar

 

mytarmailS :

Belli bir kalıbımız var, ona 8 punto (buldozerden gelen sayı) boyutu (uzunluğu) olan "ana kalıp" diyelim.

ana kalıba benzer kalıpları bulmanız gerekiyor, ancak 5 ve 13 puan ölçtüler (sayılar buldozer olarak alındı)

Aynı konuda, sayfa 130'daydı.

Kısacası, klasik DTW algoritmasında, sabit uzunlukta n ve m olan iki parça sırasıyla karşılaştırılır, [1..n, 1..m] dizisi doldurulur ve hesaplama sonucu hücre [n, m]. Segmentlerden birinin uzunluğunun keyfi (kayan) olması gerekiyorsa - örneğin, n=8, am 5'ten 13'e kadar değerler alır - o zaman 8 * 13 dizisini doldurur ve hücrelerden minimum sonucu alırsınız [8,5] ile [ 8.13] arası, yolun uzunluğuna bölünür.

Bu süre zarfında Rus Wikipedia'da tüm makalenin yeniden yazıldığı ortaya çıktı, ama bilmiyordum. İngilizce makalede hiçbir şey değişmedi ve sözde kod kaldı, bu da algoritmanın ilkesini anlamayı kolaylaştırıyor.

 
Sihirbaz_ :

Yaklaşım numarası 4) Ancak “ilk yüz” kulübüne girmedi (133) (0,68705), inekler-boğuculardan yüzler aldı)))


Vay! Güzel!!!
 
Awl Yazar :

Aynı konuda, sayfa 130'daydı.

Kısacası, klasik DTW algoritmasında .................................

Ve başka bir şekilde de mümkündür, tüm keyfi bölümleri tek bir boyuta enterpolasyon yapmak ve orada sadece korelasyonu veya Öklid'i ölçmek aptalcadır ...

 

Merhaba!

Yardım istiyorum ve "poliharmonik yaklaşım" adı verilen belirli bir algoritma oluşturma çabalarında birleşmeyi teklif ediyorum - bu, "MGUA" algoritma ailesi bağlamında bir fonksiyonun çok derin ve akıllı bir yaklaşımıdır, neden öyle yapacağımı düşünüyorum . açıklamalar ve muhtemelen resimlerle daha sonra duyurun

bağlantı https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF% D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1% %80D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

bağlantıdan alıntı

Обычно степень полинома опорной функции выбирается не выше {\displaystyle N- 1 } N- 1 , где {\displaystyle N} N - количество точек выборки. Часто бывает достаточно использовать в качестве опорных функции полиномы второй степени. В таком случае на каждом шаге итерации степень результирующего полинома удваивается.

Вместо полинома Колмогорова-Габора можно использовать ряды Фурье. Их имеет смысл применять, если в исходных данных наблюдается периодичность (например, уровень воды в реках, температура воздуха, объём осадков). Полученная в таком случае модель будет полигармонической [ 1 ].

=================================================

Ayrıca bu harika yöntemle ilgili "MGUA" kitaplarından birine bir bağlantı

Kitap çok güçlü fikirler içeriyor, okunması kolay (formüller başlayana kadar) Okumanızı ŞİDDETLE tavsiye ederim https://www.gmdh.net/articles/theory/bookNoiseIm.pdf

=================================================

ayrıca MO için veri ön işlemede poliharmonik yaklaşımın doğru yön olduğunu doğrulayan bazı yorumlar

yorum kırpma

...................................…Следующим шагом была новая модель: к цене закрытия применяем фильтр низких частот (я использовал фильтр Батерворта 2 -го порядка), применяем полиномиально-гармоническую аппроксимацию, преобразуем A* cos (wx)+B* sin (wx) к виду M* sin (wx+f) и в качестве вторичных признаков берем M и f.
…. И вот с такой моделью мне удалось построить сеть, которая имела очень хорошие обобщающие свойства: новые данные почти все правильно распознавала........................

orijinal kaynağa bağlantı http://www.kamynin.ru/archives/4917

 
mytarmailS :

Zor görünüyor ve sonuçta kesinlik yok, geçiyorum.
R, GMDH paketine sahiptir (İngilizce'de "MGUA").

Bu arada, Numerai'de, modeli <0,69'dan fazla kelime telaffuz etmek için de eğittim.
 0.68930
 Ama bir yerden, yüz kişi 0,4-0,5 puanla çıktı, bir tür cehennem, şimdi ödüller için ay gibi.

