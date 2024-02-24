Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1959
Genel olarak, kase ile sorunu çözecek bir teknoloji buldum. GPT-3'ü alıyoruz, "ganimetleri biçmek için bir düğme yap" yazıyoruz ve çalışma kodunu tükürüyor.
S: Bir morgl nasıl teşvik edilir?
C: Bir morg'un mahmuzla döndürülmesi gerekiyor.
S: Bir kulebyakta kaç tane gakov var?
C: Kulebyak'ta üç kanca var.
S: Hawaii'den on yediye atlamak için kaç gökkuşağı gerekir?
C: Hawaii'den on yediye atlamak için iki gökkuşağı gerekir.
S: Hangi renksiz yeşil fikirler çılgınca uyuyor?
C: Öfkeli bir rüyanın renksiz yeşil fikirleri öfkeyle uyur.
S: Bu soruları anlıyor musunuz?
C: Bu soruları anlıyorum.
sabah namazı yerine bunu tekrar et
AI ne kadar güçlü olursa olsun, ancak debilizm ve "ne yapılması gerektiği" konusundaki anlayış eksikliği sadece tıka basa ile tedavi edilir))
beni mi trollüyorsun yoksa Dün içtim, bugün zayıf düşünüyorum ama bilardoda 3:0 kazandım)
Kalıplarıma bir zaman filtresi uygulamaya yeni başladım, kalıplara sadece belirli bir zaman aralığında tepki veriyorlar...
araç - evra 5 dk.
30p alın. 10p'yi durdur. 3'e 1
+ komisyon 1p.
Ne yazık ki, her şey öyle inşa edilmiştir ki her bir örüntü ayrı ayrı aranmalı ve bakılmalıdır, ama olan nedir?
kesimler:
her çizgi ayrı bir desenin ayrı bir özelliğidir
bunlar sadece köyler için kalıplar toplamda yaklaşık 100 tane var..
resimde kalıplardan birini takas ediyor
her bir model kesinlikle kendi zaman diliminde işlem görür...
İşte kalıplardan birinin esnafı
desenlerden birinin eşitliği
bir diğeri
hala
peki, yüze kadar ..
beni mi trollüyorsun yoksa Dün içtim, bugün zayıf düşünüyorum ama bilardoda 3:0 kazandım)
+ - aynı şeyden bahsediyoruz
Trol değilim ama her gün tekrar etmezsen doğru bilgi kafana fena kaçıyor derim))
+ - aynı şeyden bahsediyoruz
Trol değilim ama her gün tekrar etmezsen doğru bilgi kafana fena kaçıyor derim))
Ahh)) evet evet evet evet))
Belki kafaya yatmak bile kötü değildir, kişi bu bilgiye ahlaki veya bilgisel olarak hazır değildir, çünkü yıllarca çarpıtıldı ama sonuç yoktu, ama sonra biraz olgunlaştı, daha fazla anlamaya başladı vb. , ve şimdi aynı bilgilere yeni bilgi açısından bakmaya başladı ve veriler aynı olmasına rağmen sonuç da farklı ...
Bir ticaret kaybeden desen
onu izliyorum
ve bence, bunu kötü bir prognoz olarak kabul etmeye değer mi?)
Biraz farklı, sayısal bilgisayarlar 0 ve 1 formundaki bilgilerle çalışır. İletkende akım olsun ya da olmasın, daha yüksek seviyelerde diziler oluşturur. Bir analog sinyal, dekritikleştirme yoluyla dijitale dönüştürülebilir. Ancak burada, iletkende akımın varlığı veya yokluğu gerçeğiyle değil, bir şekilde eklemeyi öğrendikleri analog sinyal olan bu iletkendeki voltaj seviyesi ile bir ekleme ve matematiksel işlemler olduğunu düşünüyorum. Aptalca, beş numaraya ihtiyacınız varsa, o zaman bu işlemci ayağında 5 volt, 8.345354346346 numarasına ihtiyacınız varsa, o zaman bu aynı sayıda volttur.
Videomda da söylediğim gibi biyolojik nöronla ilgili şu anda uygulanmayan iki Aşil topuğu var. Birincisi, nöronlar arası bağlantıları koparmak ve kurmak mümkündür, ikincisi ise ondalık noktadan sonraki sayının sırasının bir boyutu şeklinde dekritikleştirmenin olduğu dijital formatta çalışmadır. Analog dünyada, bu bit derinlikleri çok daha büyüktür ve her nöron için ayrı olduklarını düşünüyorum, yani, ondalık noktadan sonra sayıyı sonsuz sayıda basamak ile iyileştirebileceğimizde analog sinyal sonsuz bir bit derinliğine sahiptir. . Gerçek sayıların dünyası böyle :-)
Doğru anlarsam ve işlemci analog sinyallerle çalışacaksa, o zaman bu, Aşil'in bir topuğunun zaten yok edildiği gerçek bir atılımdır .... Ne de olsa, sizinle birlikte kafamızın içinde, nöronlar sadece sinyalleri birbirlerine iletir. analog formu.
Makalenin hala analog olduğunu düşünüyorum - doğrudan yüzde olarak hemen kaydedilen "nöronların ağırlığının" sonuçlarını topladı. (burada transistörün yerine ikame bulduklarına dair bir kelime yok) yani 0 ve 1 şeklinde bir akım olduğu için kaldı. Analog akım için, onu değiştirme, onu değiştirebilecek üçüncü taraf hatalarına karşı koruma, farklı bir voltaj akımını kaydetme ve saklama ve işleme yeteneğimiz yoktur.
Bunun bir eğitim bölümü olduğunu anlıyorum, ancak bu sefer temel stratejinin en kötü sonucuna karar verdim (bundan önce en iyisini aldım) ve geliştirmeye karar verdim. Temel böyle çalıştı
Aslında ağ. Ne yazık ki ve şaşırtıcı bir şekilde, optimizasyon sitesinde eğitilmiş modelin tek bir eksi yapmadığını ilk defa görüyorum. Buna göre, bir dizi parametreyi hesaplamak mümkün değildir.
Bugün inşa edilen ve eğitime dahil olan birleştirilmiş metriklere ek olarak. R'de böyle bir araca sahip olmak istiyorum, böylece ortaya çıkan polinomları sadece işleriyle değil, aynı zamanda görsel olarak da değerlendirebilirsin ...... Polinomların çalışmasının gerçek birimlerde bir anlamı var mı, ve hedefle ilgili olarak nasıl analiz edilecekler? ??
Eh, aslında okların kendileri, gerçek hayatta nasıl çalışır .... Ama kahretsin, bugün günde yüz tane vardı ......
analog ızgara
Bunun bir eğitim bölümü olduğunu anlıyorum, ancak bu sefer temel stratejinin en kötü sonucuna karar verdim (bundan önce en iyisini aldım) ve geliştirmeye karar verdim. Temel böyle çalıştı
Aslında ağ. Ne yazık ki ve şaşırtıcı bir şekilde, optimizasyon sitesinde eğitilmiş modelin tek bir eksi yapmadığını ilk defa görüyorum. Buna göre, bir dizi parametreyi hesaplamak mümkün değildir.
Bugün inşa edilen ve eğitime dahil olan birleştirilmiş metriklere ek olarak. R'de böyle bir araca sahip olmak istiyorum, böylece ortaya çıkan polinomları sadece işleriyle değil, aynı zamanda görsel olarak da değerlendirebilirsin ...... Polinomların çalışmasının gerçek birimlerde bir anlamı var mı, ve hedefle ilgili olarak nasıl analiz edilecekler? ??
her şey, oyun
bir sinyal olacak mı?