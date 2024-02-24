Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 430
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
RF her zaman hemen hemen tüm basit MO modellerinden daha az hata verirken, MLP kural olarak en büyük hatayı veriyor.. Belki sadece nasıl pişireceğimi bilmiyorum ama aslında daha kötü ve daha yavaş gibi görünüyor, ki onay buldum burada San Sanych'te
Yani, basit sınıflandırıcılardan birini seçerseniz, benzersiz bir şekilde RF
muhtemelen ormancı zaten deneyime sahip, henüz güçlendirme konusunda ustalaşmadım)
Tabii ki, doğruluk ve logolar konusunda kendinizi övmeyin (Alyosha tarzında hedefler alırsanız), XGB ile sadece bir orman arasında büyük bir fark yoktur, ancak hız çok sevindirici, örneğin 30 ile 150-200k puan özellikler ve 5 hedef, ~ 3 dakika içinde öğrenir, hızlı öğrenme, satırlardan özellikleri ayrıştırma ve çıkarma hızıyla karşılaştırılabilir.
Tabii ki, doğruluk ve logolar konusunda kendinizi övmeyin (Alyosha tarzında hedefler alırsanız), XGB ile sadece bir orman arasında büyük bir fark yoktur, ancak hız çok sevindirici, örneğin 30 ile 150-200k puan özellikler ve 5 hedef, ~ 3 dakika içinde öğrenir, hızlı öğrenme, satırlardan özellikleri ayrıştırma ve çıkarma hızıyla karşılaştırılabilir.
yoldaşlar, normal FX verilerini nereden indirebilirim, dakikalar, senede saniyeler varsa, teklifler, sorar, yani majörler, majör metaller, petrol endeksleri var mı?
Şeytan resmedildiği kadar korkutucu değildir..
Çok zor değil, bu birkaç makaleyle başlayın ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Her şey hemen işe yaramayacak ve netleşecek, ancak faydaları olacak.
İyi şanlar
Teşekkürler! Makaleleri temizle.
yoldaşlar, normal FX verilerini nereden indirebilirim, dakikalar, yılda saniye varsa, teklifler, sorar, yani majörler, majör metaller, petrol endeksleri var mı?
Soru yeterli değil, komisyoncu tarafından size teklifler veriliyor, her komisyoncunun kendi komisyonu var, başka bir komisyoncudan gelen tekliflerden faydalanmayacaksınız, poker oynarken başka bir masadaki kartlara bakmak gibi. Krupiye başka kaynaklardan alıntılar yaparak hile yaptığınızdan şüphelenirse bunun için cezalandırılırsınız.
Not: Yaklaşık olarak aynısı, analitik, makine öğreniminin kasıtlı kullanımı, HFT ve benzerleri ile geleneksel olmayan çeşitli sahtekarlıklar için de geçerlidir, buna "toksisite" denir, ortalama olarak müşterinin rastgele oynaması gerekir ve eğer istikrarlı bir şekilde artıda işlem yaparsa, bu son derece normal değil, içeriden bilgi, dolandırıcılık.
soru uygun değil
Konu yetersiz, sonuç olarak sorular. Ticaret, öncelikle psikolojiyle, insanları anlamakla, politikacıların ve büyük iş adamlarının eylemlerini öngörmekle ilgilidir ve en küçük kareler yöntemiyle değil.
Konu yetersiz, sonuç olarak sorular. Ticaret, öncelikle psikolojiyle, insanları anlamakla, politikacıların ve büyük iş adamlarının eylemlerini öngörmekle ilgilidir ve en küçük kareler yöntemiyle değil.
Tamam Vasili. Anlaşma nasıl açılır???? Neye bağlı olarak??? Diyelim ki bir işlem günü, TF'nizi seçtiniz ve mücadeleye atlamaya hazırsınız. Soru şu ki, hangi koşullar altında bir anlaşma açıyorsunuz???