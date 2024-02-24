Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3328

Aleksey Nikolayev #:
VTB'nin de lisanslı forex'i var. Belki onların koşulları daha kase)

Evet.

Her yerde böyleler ))))

Fakir girip çok parayla çıkıyorsunuz.

Hepsi bunun için çalışıyor.

Hepsi bu, herkes zengin.


 

mytarmailS #:

Bu komik bir rakam.

Rena için şimdi bekleyin)

 
lynxntech #:

Rena için şimdi bekleyin)

Bunun için zamanım yok.

Çok stratejili bir robot yazıyorum, sadece analiz için bir araç değil, aynı anda bir strateji seçecek.

Her şey orada, uzağa gitmenize gerek yok:

ABD doları vadeli işlem ve opsiyonlarını kullanma stratejileri - Moscow Exchange | Markets (moex.com)

Chandler şovdan çıktı.
Üniversite 1. sınıf programını yeni öğrenmeye başlayanlar için güncel bilgiler. Özellikle Aristotelesçi ya da önermeler mantığı. Biçimsel mantık, ifadelerin tutarlı olması gerektiğini söyler ki bu, Platon tarafından bile kınanan Katschik gibi sofistler tarafından kullanılmak üzere çok iyi öğrenilmiştir. Mantıksal bağlantılar ilişkisel ya da nedensel olabilir. Yani, biçimsel olarak mantıksal bir ifade her zaman doğru değildir.

İki kelimeyi bile birbirine bağlayamayan başka bir ptushnik'i "ifşa ettiği" yeni bir video klibinden ilham aldım.

Aynı şekilde, üniversitede "Kategoriler" ya da bilinç kategorileri diye bir konu olduğunu hatırlıyorum. Örneğin, özne nedir, nesne nedir, madde nedir, uzay nedir vb. Bunların gerçek dünyayla ilişkisi biçimsel mantıkla hemen hemen aynıdır. Yani, gerçek dünyada mevcut değillerdir :)

Yani, Savvateev'in kirli tırnaklarından soyutlarsanız, onun matematiği orijinal haliyle ele aldığını fark edersiniz. Gerçek dünyaya değil, bilinç kategorilerine bağlı.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Ivan Butko #:
Zombo-bilim adamlarının argümanlarını duymak ilginç. Kendilerininkileri, dayatılanlar değil. Çünkü onlarınki henüz oluşmadı :)

Ve evet, yazı kışkırtıcı.
Ama tarihte böyle birçok sözde bilimsel tarikat var. Ve insanlar da körü körüne gurularını takip ettiler, çünkü entelektüel yetenekler nedeniyle kanıtlamak veya çürütmek imkansızdı.
Tek kanıt, kullanıcılar tarafından yapılan programlarda iticiliğinin simülasyonudur. Ama Einstein'ın sürekliliğini programlarsanız, o da işe yarar :)

Ve tıpkı onun teorisinin hiçbir yerde kullanılmaması gibi, Görelilik de kullanılmıyor. Yani en azından şu ana kadar işe yaramazlık açısından eşit durumdalar :)

Bir saçmalığı diğeriyle değiştirmek için ders kitaplarını yeniden yazmanın ne anlamı var?
Felsefe okuyanlar sıcak-soğuk, ileri-geri, sürekli-ayrık, uzay-madde, ruh-beden, tanrı-şeytan kategorilerinin "gerçek dünyanın" değil, bilincin kategorileri olduğunu bilirler. Daha da ileri gidersek, bunlar düşünmenin yollarıdır, aksi takdirde, ayırmadan, düşünecek bir şey yoktur.

Sinir ağları da bilgisayarlarla aynı prensipte çalışır.

Gerçek deneysel verilere sahip olmadan bir sofistle tartışamazsınız çünkü "her şey mantıklıdır". Gerçekte hiçbir neden-sonuç ilişkisi yokken, her şey çağrışımlar düzeyindedir, örneğin burada mıknatıslar birbirini iter ya da çekim halinde her şey çökecektir. "Uzay sonsuzdur" - kimse bunu kontrol etmeyecek, değil mi? Tıpkı "bir Tanrı vardır" gibi - olmadığını kanıtlayın, sadece onu göremezsiniz. Basit bir çağrışım serisi.

Bu bilimsel bir yaklaşım değil, safsata. Oldukça ilkel.
