Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3330
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eğlence olarak. Son yirmi yılda büyük çiftler için günlük kotasyonlar aldım, bunları tarihlere göre hizaladım ve dolar karşısında tek bir yöne dönüştürdüm (örneğin EUR/USD, USD/EUR oldu, vb.). Daha sonra elde edilen serileri 200 günlük muve'ye göre değişim yüzdesine dönüştürdüm, böylece hepsi yaklaşık olarak aynı ölçeğe sahip oldu.
Buradaki fikir, günlük grafikte bazı kalıpları yakalamaya çalışmak, küçük bir zaman diliminde (diyelim 1-3 gün), bunları daha küçük bir TF'de, ilgili çaprazlarda ticaretin yönünü belirlemek için kullanmaktı. Örneğin, gözle veya MO yöntemleriyle, mevcut çevrede EUR'nun USD'ye yükseldiğini ve aksine AUD'nin azaldığını fark ettiniz. Buna göre, EUR/AUD satın almak için bir giriş noktası arayan bir bot başlatıyoruz. Ve böyle devam eder.
Ama ne yazık ki, imho, yine tamamen rastgelelik. Resim, örnekleme için bir parça grafik göstermektedir.
Hayal kırıklığı, parlak bir gelecek ve süper UFO teknolojisi vaadinin yerini herkesin ne kadar aptal olduğuna dair günlük YouTube gevezeliklerine bırakmasından sonra geldi :) Başlangıç eğlenceliydi.
Yerçekimi etkileşiminin teorik modeli üzerine - onaylamak ya da reddetmek imkansız. Sezgisel olarak, eğer bu etkileşim temel ise, o zaman tüm gezegensel sistemler bazen kristal kafesler ve moleküller oluşturmalıdır, bu sistemler Rutherford'un atomları ile aynı gezegensel yapıya (teorisine göre) sahip olmasına rağmen makrobodilerde bu gerçekleşmez.
Yine de mikrokozmos bir kuramdır ve makrokozmos bu kurama dayanan bir matstattır. Eski güzel fizikte olduğu gibi sezgisel olarak anlaşılamaz, "kapa çeneni ve hesapla" der şimdiki fizikçiler. Doğa insanoğluna Kantçı a priori olasılık biliş mekanizmaları inşa etmemiştir, bu nedenle sezgi orada hiç çalışmaz.
Ancak bu, ayrı organizmaların kendi "sezgisel fiziklerini" icat etmelerini engellemez) Aksine yardımcı olur, çünkü faaliyet alanı saftır (kuantum mekaniğini sezgisel hale getirmek imkansızdır) ve kitlelerin gerçekliğin sezgisel resmine ihtiyacı vardır.
Yine de mikrokozmos bir teorisyen, makrokozmos da bu teorisyene dayanan bir matstat. Bunu sezgisel olarak anlamak mümkün değildir, eski güzel fizikte olduğu gibi, "sus ve hesapla" der şimdiki fizikçiler. Doğa, insana Kantçı a priori olasılık biliş mekanizmaları inşa etmemiştir, bu nedenle sezgi orada hiç çalışmaz.
Ancak bu, ayrı organizmaların kendi "sezgisel fiziklerini" icat etmelerini engellemez) Aksine yardımcı olur, çünkü faaliyet alanı saftır (kuantum mekaniğini sezgisel hale getirmek imkansızdır) ve kitlelerin gerçekliğin sezgisel resmine ihtiyacı vardır.
Katschik karşıtları hakkında bilmeniz gereken her şey:
O: Uzay eğridir!
K: Peki orada neyi büküyor?
O: Sen bir aptalsın!!!
Katrzyk'in rakipleri hakkında bilmeniz gereken her şey:
A: Uzay eğridir!
K: Neyi büküyor?
A: Sen aptalsın!!!!
Görünüşe göre, Minkowski uzayının eğrilik tensörü değişiyor.
Orada bir şeyin neden bükülmesi gerektiği hastanın kendisine sorulacak bir soru.
Minkowski uzayları
Oh, anlıyorum. Tüm rakipler dört boyutlu olana taşındı, çünkü burada yapacak bir şey yok, konum keşfedildi, ama mantığı dürtüyorlar, beni rahatsız ediyorlar
Yine de mikrokozmos bir teori, makrokozmos ise bu teoriye dayanan bir matstattır. Bunu sezgisel olarak anlamak mümkün değildir, eski güzel fizikte olduğu gibi, "sus ve hesapla" der şimdiki fizikçiler. Doğa, insana Kantçı a priori olasılık biliş mekanizmaları inşa etmemiştir, bu nedenle sezgi orada hiç çalışmaz.
Ancak bu, ayrı organizmaların kendi "sezgisel fiziklerini" icat etmelerini engellemez) Aksine yardımcı olur, çünkü faaliyet alanı saftır (kuantum mekaniğini sezgisel hale getirmek imkansızdır) ve kitlelerin gerçekliğin sezgisel resmine ihtiyacı vardır.
Birkaç bin yıl boyunca kitleler ve hatta zamanın çok eğitimli insanları üç fil ve üç balinaya inandılar.
Son birkaç bin yıl içinde, etrafımızdaki dünyayı yorumlamak için çok çeşitli felsefi sistemler birikmiştir.
Herkes farkında olmasa da, gerçekte her şey belirli bir felsefi sisteme olan inançtan ibarettir. Özür dileyen kişi bunun farkında olmasa da HER ZAMAN bir inanç vardır.
Felsefi teoriler de dahil olmak üzere herhangi bir teoride, eğer etraflarındaki dünyayı yeterince tam olarak kapsıyorlarsa, HER ZAMAN hükümler vardır - aksiyomlar, hipotezler, bunlar üzerine inşa edilen teorinin içinde kanıtlanmayan ve inancın nesnesi olan. Kesinlikle Gödel'e uygun olarak. Ve bir de uygunluk sorunu, çevredeki gerçekliklerin yorumlanmasının "doğallığı" sorunu vardır.
Diyalektik materyalizmi ve tarihsel materyalizmi ele alırsak, onların sınırlılıklarını, örneğin ahlaki tutumların yokluğunu anlamak, çevremizdeki gerçekliği oldukça yeterli bir şekilde yorumlamamızı sağlar.
Ve eğer her şeyi kafasında taşıyan Kant'ı ele alırsak, o zaman bu kafadaki darbeler bu felsefi sistem çerçevesinde anlaşılamaz.
Birkaç bin yıl boyunca kitleler ve hatta zamanın çok eğitimli insanları üç fil ve üç balinaya inandılar.
Son birkaç bin yıl boyunca, etrafımızdaki dünyayı yorumlamak için çok sayıda farklı felsefi sistem birikmiştir.
Herkes farkında olmasa da, gerçekte her şey belirli bir felsefi sisteme olan inançtan ibarettir. Özür dileyen kişi bunun farkına varmasa da HER ZAMAN inanç vardır.
Felsefi teoriler de dahil olmak üzere herhangi bir teoride, eğer etraflarındaki dünyayı yeterince tam olarak kapsıyorlarsa, HER ZAMAN hükümler vardır - aksiyomlar, hipotezler, bunlar üzerine inşa edilen teorinin içinde kanıtlanmayan ve inancın nesnesi olan. Kesinlikle Gödel'e uygun olarak. Bir de uygunluk sorunu, çevredeki gerçekliklerin yorumlanmasının "doğallığı" sorunu vardır.
Diyalektik materyalizmi ve tarihsel materyalizmi ele alırsak, onların sınırlılıklarını, örneğin ahlaki tutumların yokluğunu anlamak, bizi çevreleyen gerçekliği oldukça yeterli bir şekilde yorumlamamızı sağlar.
Ve eğer kafasında her şey olan bir Kant'ı ele alırsak, o zaman bu kafadaki darbeler bu felsefi sistem çerçevesinde anlaşılamaz.
İnanç, bir su birikintisine daldığında sona erer. Acımasız gerçek dünya başlar. İçinde fantezilerin, mitlerin, varsayımların olmadığı. Sıkıcı bir mantıksal dünya, kavramları bile değiştiremezsiniz - mantıklı bir şey inşa edemezsiniz: ne bir yıldız gemisi, ne bir Ölüm Yıldızı, ne de bir köstebek deliği.
Zavallı insanlar, bu bükülmez dünyayı görmesinler diye, içinde bulundukları Minkowski uzayından çekilip çıkarılırlar. Bükülmeyen dünyaya boyun eğmemeliyiz, bırakın o bize boyun eğsin.
------
Bir model gerçek dünyayı tanımlamıyorsa - gerçek dünyada işe yaramaz.
Kendi kendine çalışabilir, her türlü topoloji, boyutsuz nokta, eğri=düz, 2*2=5 vb.
Önemli olan bir fantezi vektörü belirlemek ve matematiği ona uydurmaktır. Bir pisliği mahkemeden suçsuz çıkaran iyi bir avukat gibi bunu yapabilecektir.
Ancak, eğer bir şey gerçek dünyaya (fiziksel) uygulanamıyorsa - fiziksel olarak işe yaramaz.
Eğer düşünce görevleriyle ilgiliyse - bir düşünce görevi olarak kalacaktır.
Ancak sorun şu ki, her türden Hawkingci özellikle fiziğe giriyor. Bazı nedenlerden dolayı. Uzayın tanımı yokken, uzayın eğriliğine dair fanteziler - Katshchyik'in iddiası budur.
Ve bu, tüm muhaliflerinin, hatta bilim adamlarının veya profesörlerin, akışlarında kimin olduğunu hatırlamıyorum, içine daldığı su birikintisidir.
Vaughn, Svatheev, yanılmıyorsam, birdenbire, açıkçası neredeyse bir mat ile Katshchyik'e sözlü bok döktü.... aynen böyle! Histerik bir şekilde! Birlikte akarsuları bile yoktu. Tezler, iddialar vs. hakkında bilgi sahibi bile değildi. Modern matematikçilerin yüzü.
UPD
Katschik hakkındaki tek şikayet neden şimdiye kadar bir şey inşa etmediği. Bir garajda olması umurumda değil. Flamalar üzerinde mühendisleri topladı ve koştu. Ama hayır.
Bu bir evet, buna itiraz edemem.
Oh, anlıyorum. Tüm rakipler dört boyutlu olana taşındı, çünkü burada yapacak bir şey yok, konum keşfedildi, ama mantığı dürtüyorlar, beni rahatsız ediyorlar
Descartes/Newton tarafından yaratıldıklarından bu yana, matematiksel fizik modellerinde her zaman dört boyut olmuştur. İnsan sezgisinde bir boyutun diğerlerinden çok farklı olduğu gerçeği farklı bir konudur.
Mantığın nesi yanlış? Temelde Aristo gibi - modeller tümevarımla inşa edilir ve onlardan çıkarılan sonuçlar tümdengelimle inşa edilir. Model çalıştığı ve sonuç verdiği sürece (örneğin, hastanın akıllı telefonunda uydu navigasyonu şeklinde) kullanılır, yeni gereksinimler için çalışmazsa - çalışmak için onu geliştirirler.
Birkaç bin yıl boyunca kitleler ve hatta zamanın çok eğitimli insanları üç fil ve üç balinaya inandılar.
Son birkaç bin yıl boyunca, etrafımızdaki dünyayı yorumlamak için çok sayıda farklı felsefi sistem birikmiştir.
Herkes farkında olmasa da, gerçekte her şey belirli bir felsefi sisteme olan inançtan ibarettir. Özür dileyen kişi bunun farkına varmasa da HER ZAMAN inanç vardır.
Felsefi teoriler de dahil olmak üzere herhangi bir teoride, çevreleyen dünyayı yeterince eksiksiz bir şekilde kapsıyorlarsa, HER ZAMAN hükümler vardır - aksiyomlar, hipotezler, bunlar üzerine inşa edilen teorinin içinde kanıtlanmayan ve inancın nesnesi olan. Kesinlikle Gödel'e uygun olarak. Ve bir de uygunluk sorunu, çevredeki gerçekliklerin yorumlanmasının "doğallığı" sorunu vardır.
Diyalektik materyalizmi ve tarihsel materyalizmi ele alırsak, onların sınırlılıklarını, örneğin ahlaki tutumların yokluğunu anlamak, bizi çevreleyen gerçekliği oldukça yeterli bir şekilde yorumlamamızı sağlar.
Ve eğer kafasında her şey olan bir Kant'ı ele alırsak, o zaman bu kafadaki darbeler bu felsefi sistem çerçevesinde anlaşılamaz.
Tarihsel materyalizm uzun zamandır çürümüştür - son kırk yılın arkeolojisi, uygarlığın ortaya çıkışının gerçek tarihini açıklayamadığını göstermiştir.
Kant her şeyin kafada olduğunu söylememiştir - bu daha çok tartıştığı İngiliz ampiristlerle ilgilidir. Kabaca ifade etmek gerekirse, gerçekliği olduğu gibi kavramanın mümkün olmadığından, ancak önceden oluşturulmuş a priori imgeler aracılığıyla kavranabileceğinden bahsetmektedir.
Tarihsel materyalizm uzun zamandır çürümüştür - son kırk yılın arkeolojisi, uygarlığın ortaya çıkışının gerçek hikayesini açıklayamadığını göstermiştir.
Kant her şeyin kafada olduğunu söylememiştir - bu daha çok tartıştığı İngiliz ampiristlerle ilgilidir. Kabaca konuşmak gerekirse, gerçekliği olduğu gibi kavramanın imkansız olduğundan, ancak önceden oluşturulmuş a priori imgeler aracılığıyla kavranabileceğinden bahsediyor.
Doğruyu söylemek gerekirse: arkeoloji tarihsel materyalizmi çürütemez çünkü konu farklıdır.
Arkeoloji kırıntılarla ilgilidir.
Tarihsel materyalizm ise insanlığın gelişiminin nedenleri, üretici güçlerin ve emek üretkenliğinin gelişimi, toplumsal bilincin ikincil doğası hakkındadır. Bizim için tarihsel materyalizmin bireyin tarihteki rolüne ilişkin hükümleri son derece ilginç ve etkilidir.