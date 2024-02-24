Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1627
Diyelim ki dakikaların tamamı servis edilmedi, ancak vücudu N-puanından fazla olanlar örnek olarak
Fikir teoride doğru ama pratikte her şey kötü. Burada, "bilgili yatırımcıların" (kurumsalcılar, içeriden öğrenenler, vb.) piyasada bir şekilde açıkça farklı davranması gerektiği varsayılır, örneğin, büyük siparişlerle pazarda ilerlemek, geçilmez "kümeleri" bir bardağa koymak, bir dizi sosis düzenli aralıklarla özdeş siparişler vb.. Daha sonra bu davranış tanınabilir ve istismar edilebilir. Belki kısmen öyleydi, ama şimdi değil. Ağırlıklı olarak büyük hacimlerin alınıp satıldığı OTC ve karanlık havuzlardan bahsetmiyorum bile, onlara yakın olan tüm kurum ve kuruluşlar uzun zamandır çok iyi bir şekilde gürültü kılığına girmiş durumda. Elbette büyük likidite enjeksiyonunu gizlemek mümkün değil ama bu çok çiçekli bir şekilde ve her seferinde farklı bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle filtreleme artık verileri azaltarak uyum şansını artırıyor.
Ve ayrıca Enokenty, beni böyle değersiz bir programcı ve tamirci olarak Yuri Reshetov gibi olağanüstü bir şahsiyetle aynı kefeye koyduğunuz için kamuoyundan özür dilerim. Kodunu ve yazma biçimini görseydiniz, benim programlama biçimine hayran olma biçimime hayran olurdunuz. Evet, optimize edicide, benim için son performansı artıran ayarlamalar yaptım, ancak onunla beni karşılaştırmak aptalca. Onunla karşılaştırıldığında, ben sadece hazırlık grubundan, sürekli dersten kaçan ve masanın arkasından sürekli "Ne???" diye bağıran bir okul çocuğuyum. konunun özünü anlamamak. Bu yüzden bir özür bekliyorum.
Bilmiyorum, buradaki soru, özellikle bu kendini küçümseyen ve tekrar Reshetov'u öven yazıdan sonra, “Misha” veya Yura'dan kimden özür dileyeceğinizdir)))
Reshetov'a saygı duyacak bir şey yok, tıpkı benim ya da sizin gibi, böyle bir idol seçimi çok garip (klon olmayanlar için). Misha Malyshev veya Jim Simons hayranı olsaydınız anlarım, ancak Reshetov sadece bir forum konuşmacısı ve vasat bir algo tüccarıdır, sadece klonu onun hayranı olabilir, bunun olasılığı %100'e yakındır. Aptalca bir klon yapmak bence iyi olmadığında zor değil ama Reshetov'un reklamlarından çok sıkıldınız, bu çok açık.
Fikir teoride doğru ama pratikte her şey kötü. Burada, "bilgili yatırımcıların" (kurumsalcılar, içeriden öğrenenler, vb.) piyasada bir şekilde açıkça farklı davranması gerektiği varsayılır, örneğin, büyük siparişlerle pazarda ilerlemek, geçilmez "kümeleri" bir bardağa koymak, bir dizi sosis düzenli aralıklarla özdeş siparişler vb.. Daha sonra bu davranış tanınabilir ve istismar edilebilir. Belki eskiden kısmen öyleydi ama şimdi değil. Ağırlıklı olarak büyük hacimlerin alınıp satıldığı OTC ve karanlık havuzlardan bahsetmiyorum bile, onlara yakın olan tüm kurum ve kuruluşlar uzun zamandır çok iyi bir şekilde gürültü kılığına girmiş durumda. Elbette büyük likidite enjeksiyonunu gizlemek mümkün değil ama bu çok çiçekli bir şekilde ve her seferinde farklı bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle filtreleme artık verileri azaltarak uyum şansını artırıyor.
Micha'mızın makalesini kısaca okudum) İkinci kez, ilk kez uzun zaman önce okudum, o zaman hiçbir şey anlamadım ... Eğer anlamadıysam yaklaşımını kısaca özetlemeye çalışacağım bir şeyi anla, o zaman beni düzeltmesine izin ver ...
1) Fiyattan (matematiksel/mantıksal olarak) aynı (kümeler) noktaları seçin, Micha için bu bir pazarlık sinyalidir. sıralama sistemleri, ama aslında herhangi bir şey olabilir - dama geçişi, sabah 10'da siyah bir mum, vb. Aslında her şey olabileceğini kendisi söylüyor.
İnsan dilinde: AMO (makine öğrenimi algoritması) için verilerdeki boyutu öznel olarak azaltır, serbestlik derecelerini azaltırız. Ve bu muhtemelen doğru.
2) ayrıca, Micha oradaki "piyasa bağlamı" raporlarını dikkate alır, ilgiyi açar ve sıralama sisteminden gelen sinyali "piyasa bağlamı" bağlamında değerlendirir (püf noktası için üzgünüm) ve ağı bu tür her kombinasyon için eğitir. .
İnsan dilinde: "piyasa bağlamı" da özünde bir kümedir ve burada da her şey olabilir. Bir kümenin (madde 1) başka bir kümede (madde 2) yuvalandığı bir durumda, büyüklük sırasına göre boyutu daha da küçültürüz. Ve şimdi alınan sıkıştırılmış veriler üzerinde AMO'yu eğitiyoruz. Ve bu da muhtemelen doğru.
3) AMO1 sınıflandırmasını "satın al", "otur", "Bilmiyorum" şeklinde üç sınıfa öğretiyoruz (Mikha "satın al" ve "otur" kelimesini ayrı ayrı öğretti, ama konuyu anlamıyorum)
4) "new data 1" üzerindeki AMO1 tanıma hatasına bakarız ve "buy / did not tahmin" veya "buy / tahmin edildi" veya "sat / bilmiyorum" gibi sınıflarda yeni etiketler oluştururuz.
5) İkinci AMO2'yi ilk AMO1'den gelen veriler ve cevaplar üzerinde eğitiyoruz.
6) "Yeni veri 2" de AMO2 tanıma hatasına bakıyoruz
İnsan dilinde: İkinci AMO2 ile AMO1'in sınıfını doğru tahmin edip etmediğini tahmin ediyoruz
doğru mika?? bak, tüm makaleni 10 satıra sığdırdım))
Önemli durağan olmama durumunda, fraktal özellikler zamanla değiştiğinden, çok fraktallıktan bahsetmek daha doğrudur. Bu değişiklikler diğerleri kadar tahmin edilemez.
Orada bir Hurst, vb. demek istemiyorum, kesinlikle kalıpların (tekrarlanan kalıpların) olduğuna dair daha basit bir yargıdan bahsediyorum, bunların yok olamayacağı, ancak boyutlarının her zaman farklı olduğu ve bu nedenle sistemlerin çalışmadığı, AMO'lar öğrenme, hindistan cevizi büyümez)
Grafik üzerinde renkli alanlar atarak sinir ağının tahminlerini gösterir. Uyarılar ve push bildirimleri var.
Ağ güven eşiğini değiştirebilirsiniz - 0'dan 100+'e, sıfırda her şeyi oluşturur, yani. her dakika.
!!! Yalnızca BTCUSD'de ve yalnızca M1 zaman diliminde çalışır!
API aracılığıyla nörodan bilgi alır, bu nedenle terminalde WebRequest etkinleştirilmelidir.
Nasıl kurulacağı ekteki talimatlardadır.
Buradan indirin.
MT5 için Expert Advisor'ı tamamladı.
Güncellendi + geçmişi kaydedin, nöronun nasıl düşündüğünü görebilirsiniz. Benim için piyasa vizyonu paradoksal, göstergelerle doğrudan bir bağlantı yok. Uzman şimdi burada .
Mükemmel değil, ama bir şey düşünüyor... Sadece aşırı alım/aşırı satım açıklanamaz.