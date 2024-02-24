Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3303
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha karmaşık olduğunu düşünüyorum. Örneğin, Piyasada gerçek keneler ve test cihazı tarafından oluşturulan keneler üzerinde farklı sonuçlar gösteren bir Uzman Danışman var. Bunun nedenlerine inmek mümkün değil.
Uzman Danışmanı indirin, güncellemelere izin vermeyin, bir hafta içinde yeni keneler üzerinde kontrol edin.
Veya geçmişteki zamanı kaydırın, bir püf noktası olmalı.
Daha karmaşık olduğunu düşünüyorum. Örneğin, Piyasada gerçek keneler ve test cihazı tarafından oluşturulan keneler üzerinde farklı sonuçlar gösteren bir Uzman Danışman var. Nedenlerine giremiyorum.
Bu sıfat beni yanılttı.
Oluşturulan keneler üzerinde - bir kase, gerçek keneler üzerinde - bir erik.
Bu sıfatla yanıltıcı.
Üretilen kenelerde - kase, gerçek kenelerde - erik.
Gerçek ticarette ise, koşullar daha da zor olduğu için, bir drenaj olacaktırPazar değiştirilemez. Her zaman resim satın alacaklar, normal TS değil :)
Ve gerçek hayatta, koşullar daha da zor olduğu için bu bir tahliye olacaktır.Piyasa değişemez. Her zaman resim satın alacaklar, normal TC değil :)
Mesele bu değil. Asıl soru, yayılma eklerken erik hakkındaydı. Ve burada daha da karmaşık - spread orada ve graalit, ancak üretiliyor.
Konu bu değil. Asıl soru, yayılma eklerken boşaltma hakkındaydı. Ve burada durum daha da karmaşıktır - serpme orada ve graalittir, ancak üretilir.
Graalit olduğunu nereden biliyorsun? Demo izleme o kadar iyi değil. Ama tost makinesinden gelen resimler çok güzel.Bu normal bir kene grail, OOS üzerinde de çalışıyorlar.
normal tik grail, OOS üzerinde de çalışırlar
Geriye dönük test ticaret geçmişi izlendi. Bygones.
Sıkılmıyor musun... ?
Herhangi bir broker veya büyük depozitolu bir tüccar, sinir ağlarınızdan herhangi birini ezip geçecektir!
Sıkılmıyor musun... ?
Herhangi bir broker veya büyük depozitolu bir tüccar, sinir ağlarınızdan herhangi birini ezip geçecektir!
Evet, forex'te.)
Backtest'in işlem geçmişi. Bygones.
Anladım, küçük tf'lerde otomatik bölümlemenin özelliğiydi.
Konu bu değil. Asıl soru, yayılma eklerken boşaltma hakkındaydı. Ve burada durum daha da karmaşıktır - serpme orada ve graalittir, ancak üretilir.
Şaşırmanıza şaşırdım.
Yaklaşık 10 yıl önce, MQL5'te ilk robotumu geliştirdiğimde, test cihazından milyonlar kazandım. Ancak bunun inanılmaz olduğunu düşündüğümden, neyin yanlış olduğunu aramaya başladım.
O zamanlar "Her Kene" nin gerçek keneler değil, üretilen keneler olduğunu bilmiyordum. Bu sitenin bu keneleri oluşturmak için bir algoritması ve şemaları vardır.
O zamanlar brokerlar henüz tik değerlerini toplamıyordu. Ve bunu kendim yaptım. Gerçek keneleri topladım ve yaklaşık 6 ay boyunca porsiyonlar halinde dosyalarda sakladım. Bunları test cihazına uyguladım ve tamamen farklı bir resim elde ettim.
HFT ticareti veya scalper değilse, spread'in bununla hiçbir ilgisi yoktur.
Ayarları optimize ederken, robot üretilen kenelerle senkronize çalışmaya başladığında böyle bir parametre kombinasyonu bulmak zor değildir.
Yani, buradaki gibi tik oluşturma modelini yakalar:
Sanırım herkes bunu biliyor.