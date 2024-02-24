Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3079

Lilita Bogachkova #:

CodeBase'den neden kod alınıyor? Tamamlanmış bir fikrin göstergelerde yayınlanmış olması mümkündür, ancak ana fikrin yalnızca bir taslağının yayınlanmış olma olasılığı da vardır. Bu durumda, planlanan çalışma kapsamı orantısız bir şekilde büyük olur.

Peki fizibiliteyi nasıl ölçüyorsunuz?

Çalışma için seçilenler arasında %5 oranında faydalı gösterge olsa bile - bu benim için harika bir sonuç!

 
Maxim Dmitrievsky #:

Hayır, sadece bir kelimeyi yanlış yazdıklarında okumak tatsız oluyor. Ve ucuz NLP buna dahil değil :)

Anlıyorum ve hatta özür diliyorum - bilerek hatalı yazmıyorum - altı çizili her şeyi düzeltiyorum. Muhtemelen bir tür disleksi, üzerinde çalışıyorum.

Burada bilinçli bir NLP yok - bu sadece duygu.

 

AI ustaları, telefon önceden üstte, ay sadece kapets, gerçek hayatta son derece keskin, AI kamera onu hilal gibi yaptı) görsel olarak yeni bir ay var, çok güzel.

 
Aleksey Vyazmikin #:
fi̇zi̇bi̇li̇teyi̇ nasil ölçersi̇ni̇z?

Başarıya karşı harcanan zamanın değerini ölçmek için aşağıdaki yaklaşım kullanılabilir:

  1. Başarı kriterlerini tanımlayın: Sizin durumunuzda neyin başarı sayılacağını açıkça tanımlayın. Bu, belirli sonuçlar, görevlerin yerine getirilmesi veya belirli göstergelerin başarılması olabilir.
  2. Harcanan zamanı kaydedin: Başarıya götüren her bir görev veya faaliyet için ne kadar zaman harcadığınızı kaydedin. Bu, bir zamanlayıcı, bir zaman takip uygulaması veya sadece zamanı manuel olarak kaydederek yapılabilir.
  3. Sonuçları Değerlendirin: Bir görevi tamamladıktan veya başarıya ulaştıktan sonra sonuçları değerlendirin. Hedeflerinize ne kadar başarılı bir şekilde ulaştığınızı belirlemek için bunları başarı kriterlerinizle karşılaştırın.
  4. Harcanan zamanın başarıya oranını hesaplayın: Bunu yapmak için harcanan zamanı elde edilen başarıya bölün. Örneğin, bir görev için 100 saat harcadıysanız ve %5 başarı elde ettiyseniz, oran 100 / 0,05 = 2000 veya bir görev için 10 saat harcadıysanız ve %80 başarı elde ettiyseniz, oran 10 / 0,8 = 12,5 olacaktır. Sayı ne kadar küçükse, harcanan zaman o kadar uygundur.
  5. Analiz edin ve optimize edin: Bulgularınıza dayanarak, harcanan zaman ve başarı açısından hangi görevlerin veya faaliyetlerin en anlamlı olduğunu analiz edin. Harcanan zaman ile başarı oranınızı iyileştirmek için süreçlerinizi nasıl optimize edebileceğinizi belirleyin.
Bu yaklaşım farklı durumlar ve hedefler için uyarlanabilir ve başarıya ulaşmak için zamanınızı ne kadar etkili harcadığınızı belirlemek için kullanılabilir.
 
Lilita Bogachkova #:

Siz hesap yaparken ben de size şu soruyu sordum: GPT tarafından önerilen metodoloji hakkında neden yazayım?

 
Lilita Bogachkova #:

En etkili yöntem şudur: öğrenmek değil, piyasada %300 kârla domates ticareti yapmak )))))

 
Forester #:

Bu yöntemde en etkili olanı: öğrenmemek ve sadece piyasada% 300 karla domates ticareti yapmak olacaktır ))))

Ancak yatırılan para %300 getiriyorsa, şüphesiz karlıdır, burada elbette önemli olan paranın dolaşım hızıdır. Örneğin, haftada en az 4 kez para sirkülasyonu olan ve vergilerden önce %300 kar getiren bir ürün, ayda %1200 kar getirir. Eğer birisi %300'lük kar oranından şüphe duyarsa, Letonya'da sıradan insanların yemek yediği kafelerde ortalama bir kar oranı olduğu konusunda onları rahatlatabilirim.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ben de size hesapladığınız soruyu sordum - neden GPT tarafından önerilen metodoloji hakkında yazayım ki?

Zamanınızın değerini anlamanın daha iyi bir yolunu biliyor musunuz?

 

Lilitha, bugün özel bir gün, yüksek bir gün.

Bugün burada bazı insanlar gerçekten öne çıktı, ben de öyle.

 
Lilita Bogachkova #:

Zamanınızın değerini anlamanın en iyi yolunu biliyor musunuz?

Neden somut sorulara cevap veremiyorsunuz?

Ayrıca, buraya kopyalayıp yazdığınız şey, halihazırda bir çözüm olduğunu ve bu yönde daha fazla çalışmanın fizibilitesine ilişkin bir değerlendirme olduğunu ima ediyor.

Keşfedilmemiş bir alan hakkında herhangi bir değerlendirme yapamazsınız - çalışmaya devam etmenin fizibilitesinden bahsetmek için verilen göstergelerin en az %5'ini analiz etmeniz gerekir.

Bununla birlikte, yüksek olabilecek potansiyel değerden hareket ediyorum. Çok iyi bir gösterge bulmayı başardığımızı varsayalım, bu da bir dizi hedef için sınıflandırmanın doğruluğunda ve eksiksizliğinde anında bir artış sağlar. Bu, ticaretle para kazanmaya izin vereceği anlamına gelir. Ne kadar izin vereceği ayrı bir sorudur ve hem kişisel duruma hem de potansiyeli gerçekleştirme şekline bağlıdır.

Karmaşıklık ve imkansızlık hakkında düşünmek yerine, bunu daha az çaba ve zamanla nasıl mümkün kılabileceğimizi düşünmek daha iyidir. Bu konuda bazı fikirlerim var.

