Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3079
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
CodeBase'den neden kod alınıyor? Tamamlanmış bir fikrin göstergelerde yayınlanmış olması mümkündür, ancak ana fikrin yalnızca bir taslağının yayınlanmış olma olasılığı da vardır. Bu durumda, planlanan çalışma kapsamı orantısız bir şekilde büyük olur.
Peki fizibiliteyi nasıl ölçüyorsunuz?
Çalışma için seçilenler arasında %5 oranında faydalı gösterge olsa bile - bu benim için harika bir sonuç!
Hayır, sadece bir kelimeyi yanlış yazdıklarında okumak tatsız oluyor. Ve ucuz NLP buna dahil değil :)
Anlıyorum ve hatta özür diliyorum - bilerek hatalı yazmıyorum - altı çizili her şeyi düzeltiyorum. Muhtemelen bir tür disleksi, üzerinde çalışıyorum.
Burada bilinçli bir NLP yok - bu sadece duygu.
AI ustaları, telefon önceden üstte, ay sadece kapets, gerçek hayatta son derece keskin, AI kamera onu hilal gibi yaptı) görsel olarak yeni bir ay var, çok güzel.
fi̇zi̇bi̇li̇teyi̇ nasil ölçersi̇ni̇z?
Başarıya karşı harcanan zamanın değerini ölçmek için aşağıdaki yaklaşım kullanılabilir:
Başarıya ulaşmak için harcanan zamanın uygunluğunu ölçmek için aşağıdaki yaklaşım kullanılabilir:
Siz hesap yaparken ben de size şu soruyu sordum: GPT tarafından önerilen metodoloji hakkında neden yazayım?
Başarıya ulaşmak için harcanan zamanın uygunluğunu ölçmek için aşağıdaki yaklaşım kullanılabilir:
En etkili yöntem şudur: öğrenmek değil, piyasada %300 kârla domates ticareti yapmak )))))
Bu yöntemde en etkili olanı: öğrenmemek ve sadece piyasada% 300 karla domates ticareti yapmak olacaktır ))))
Ancak yatırılan para %300 getiriyorsa, şüphesiz karlıdır, burada elbette önemli olan paranın dolaşım hızıdır. Örneğin, haftada en az 4 kez para sirkülasyonu olan ve vergilerden önce %300 kar getiren bir ürün, ayda %1200 kar getirir. Eğer birisi %300'lük kar oranından şüphe duyarsa, Letonya'da sıradan insanların yemek yediği kafelerde ortalama bir kar oranı olduğu konusunda onları rahatlatabilirim.
Ben de size hesapladığınız soruyu sordum - neden GPT tarafından önerilen metodoloji hakkında yazayım ki?
Zamanınızın değerini anlamanın daha iyi bir yolunu biliyor musunuz?
Lilitha, bugün özel bir gün, yüksek bir gün.
Bugün burada bazı insanlar gerçekten öne çıktı, ben de öyle.
Zamanınızın değerini anlamanın en iyi yolunu biliyor musunuz?
Neden somut sorulara cevap veremiyorsunuz?
Ayrıca, buraya kopyalayıp yazdığınız şey, halihazırda bir çözüm olduğunu ve bu yönde daha fazla çalışmanın fizibilitesine ilişkin bir değerlendirme olduğunu ima ediyor.
Keşfedilmemiş bir alan hakkında herhangi bir değerlendirme yapamazsınız - çalışmaya devam etmenin fizibilitesinden bahsetmek için verilen göstergelerin en az %5'ini analiz etmeniz gerekir.
Bununla birlikte, yüksek olabilecek potansiyel değerden hareket ediyorum. Çok iyi bir gösterge bulmayı başardığımızı varsayalım, bu da bir dizi hedef için sınıflandırmanın doğruluğunda ve eksiksizliğinde anında bir artış sağlar. Bu, ticaretle para kazanmaya izin vereceği anlamına gelir. Ne kadar izin vereceği ayrı bir sorudur ve hem kişisel duruma hem de potansiyeli gerçekleştirme şekline bağlıdır.
Karmaşıklık ve imkansızlık hakkında düşünmek yerine, bunu daha az çaba ve zamanla nasıl mümkün kılabileceğimizi düşünmek daha iyidir. Bu konuda bazı fikirlerim var.