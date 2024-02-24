Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3085
Bu döngüden genetik ve evrimsel yöntemler kullanarak EA'ları eğitmeye çalıştım (makale 30 ve 31). Yazarın parametrelerinde 1000 epok var. Anladığım kadarıyla popülasyon epok başına 50 birey. Eğitim sırasında en iyi sonuç günlükte görüntülenir. Yani 200 epok için bu en iyi sonuç ilk sonuca göre değişmedi. Ayrıca 100 bireylik popülasyon koydum ve yaklaşık 150 epok eğittim. Etki aynı oldu. Bu yüzden bu yöntemi bıraktım ve daha yenilerine geçtim.
Ve yenileri düzgün bir şekilde eğitilmedi mi? ) dürüst olmak gerekirse, normal backtestsiz 30'dan fazla makale okumak istemiyorum.
bu nedir? son makaleden :)
Yeni olanlar düzgün eğitilmiyor mu? ) dürüst olmak gerekirse, normal geriye dönük testlerin olmadığı 30'dan fazla makale okumak istemiyorum
bu nedir? son makaleden :)
Bu makalede (ve bir öncekinde) yazar bir model topluluğu (10 ajan + 1 eleştirmen + 1 zamanlayıcı) algoritması uygulamıştır. İlk olarak bir örnek veritabanı toplar (önce rastgele nöronlarla, daha sonra eğitilmiş olanlar kullanılır) ve daha sonra başka bir danışman modeli bu veritabanı üzerinde eğitir. Yazarın ifadesine göre, "zamanlayıcı" tüm ajanları eşit olarak kullanmalıdır. Ancak benim durumumda ya bir aracı kullanıyor (ve onunla hiçbir şey yapmıyor) ya da iki (sadece bir işlem açıyor ve test süresi bitene veya dengelenene kadar bekliyor).
Tüm aracıları kullanmasını nasıl sağlayacağımı anlamıyorum. Genel olarak, makaledeki (42) yazar, (41)'deki varyantta da böyle bir sorun yaşadığını, ancak (42)'de bunu düzelttiğini ve şimdi tüm aracıları kullandığını yazıyor. .... Modeli tüm aracıları kullanmaya zorlayamam. Bununla birlikte, tüm deneyler sırasında model birkaç kez yanlışlıkla 3 veya 4 aracı kullandı ve aslında işlemleri kapatabildi ve ticareti sıralayabildi.
Not: Yorumdaki makalenin altındaki yazardan modeli nasıl eğittiğini şekillerle ayrıntılı olarak açıklamasını ve yazmasını istedim. Veritabanında kaç örnek topladı? Kaç tane eğitim geçişi yaptı? En azından neye odaklanacağına dair bazı spesifik veriler..... Ama nedense yazar bu soruyu görmezden geliyor. Eğer bu makalelerden herhangi bir şey kullanmak mümkün değilse, bir dizi makale yazmanın ne anlamı var? Eğer bunun kendi reklamını yapmak olduğunu düşünüyorsanız? Ama yazar hiçbir şey satmıyor, o zaman neden reklama ihtiyaç duyuyor....
Belki de yazar kendini o kadar beğeniyor ki (yapılan iş gerçekten muazzam olduğu için) artık ölümlülerin sorularına cevap vermiyor :).
Ne yazık ki, başka şeylerle ilgilendiğim için tüm bunları kontrol etme fırsatım yok.
Ben sadece RL kullanma deneyimimi ifade ettim: yeni veriler üzerindeki sonuçlar vasattı, bunun nedeni bu algoritmaların her türlü kaymayı ve sapmayı hesaba katmaması ve bu tür bilgilerin oraya nasıl dahil edileceğinin tam olarak açık olmamasıdır.
Belki makaleler arasında bazı çözümler vardır, ben araştırmadım.
