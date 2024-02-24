Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3072
Ne ticareti yapıyorsunuz? Ne tür bir enstrümanın altına sabitleyeceksiniz.
İşaretleri bir süre gizli tuttum, çünkü seçim yapmak için uzun bir zamanım vardı.
Hepsinin sağlam bir temeli var mı? Belirli bir para biriminin döviz kurunu neden etkilediklerinin bilinmesi anlamında mı?
Hepsinin sağlam bir temeli var mı? Yani belirli bir para biriminin döviz kurunu etkilemelerinin bilinen bir nedeni var mı?
Ne yazık ki hayır. Ampirik olarak seçilen fiyat türevleri. Nedensel bir anlam yüklenmemiştir.
Majörler. Eurodolar hariç. Aralarından seçim yapmak için.
NZDUSD saatleri, 2000 ila 2010 OOS.
Daha hızlı hale getirmek için açılış fiyatlarına stop ve take-out koyabilirsiniz.
Buraya atıyorum, çünkü isterlerse sırayla herkese vermek için deli olacağımı düşünüyorum :)
Eğitim ve OOS'un birleştiği noktada bazı başarısızlıklar var, ancak bunun dışında iyi görünüyor. Daha sonra daha iyisini yapmaya çalışacağım, yaklaşımımı geliştiriyorum.
Teşekkür ederim. Okudukça, tek bir enstrüman üzerindeki saf artışların tam olarak doğru olmadığı fikrine varıyorum. Ve hatta belki de tüm enstrümanların analizi bununla ilişkilidir. Yine de belki bir şeyler alınabilir. Genel olarak, hisselerde olduğu gibi hedef, oranın adil olup olmadığı, şu anda bana daha sempatik geliyor. Ama işaretlerle ilgili bir sorunum var.
Thorpe böyle bir sistem tarif etti, haftalık veya 2 haftalık trendler tahsis etti, satışta üstten yüzde 10 veya 20, alışta alttan aldı. Ve işe yaradı) Doğru, Thorpe'da analiz için 1000'den fazla enstrüman aldılar, Rönesans'ta 6000'den fazla. )))) Ve sonra endüstriyel kategorilere ve bu kategorilere göre dış faktörlere göre bölmeyi geliştirmeye başladılar.
Ah şu forex ))) ve onun hayali gecelik spreadleri
Gecelik spreadleriniz var mı?
MACOSX klasöründe mi? Bu apple için mi? yoksa klasörü de taşımalı mıyım?
Ben taşımadım. Çalışıyor) 22 yıl sonra çok iyi değil. Optit seti) 100'de sl 100 - 20000, 50'de tp 100 - 5000).
Videodaki gibi bir yaklaşımı kim denedi?
ve ince ayar yapmam gerekiyor, bu çiftle neredeyse hiç antrenman yapmadım. Daha sonra deneyeceğim.