Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3074
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sorunuzu tekrar formüle edin.
Gerçek Forex'te işlem yaptıysanız, gece 1 civarında oradaki spread'i genişletmiyorlar mı? Tıpkı normal mutfaklarda olduğu gibi.
.
Evet, M5)
Şimdi tekrar edeceğim) İyi ki enidesk'im ve iş bilgisayarıma erişimim var))))
270 dolar. ve en iyi sl 11500, genel olarak 5200 sl ve 350 tp yaklaşık aynı sonuç.
Belki fark büyüktür. Daha fazla kârım var, genel olarak eğri aynı. Son birkaç yıldır biraz zorlu bir öğrenme eğrisi var, evet. Ama öncekiler daha iyiydi.
Piyasada bu optimum sürekli değişmektedir - tıpkı bir depremden sonra gezegenin arazisi gibi.... ve bu yüzden bizim görevimiz bunun ne zaman olacağını veya ne zaman olacağını tahmin etmektir, ama en önemlisi yeni bir optimum aramanın gerekli olduğu anı tahmin etmektir....
Farklı yöntemleri karşılaştıran makale. Videolara ve kitaba ek olarak. Diğer makalelere birçok referans var.
Bu resimden.
MO için sıralı örnekleme kabul edilemez - sadece rastgele örnekleme ve sadece rastgele değil.
Bu resimden.
MO için, sıralı örnekleme kabul edilemez - sadece rastgele örnekleme kabul edilebilir, sadece rastgele örnekleme değil.
Farklı yöntemleri karşılaştıran makale. Videolara ve kitaba ek olarak. Diğer makalelere birçok referansı vardır.
Harika bir makale!
Uygulamalardan anladığım kadarıyla, sınıflandırma sonucu sadece orijinal verinin kalitesine değil, aynı zamanda eğitim ve değerlendirme setini nasıl oluşturduğumuza da bağlı. Ve henüz anlamadığım başka bir şeye.
Harika bir makale!
Uygulamalardan anladığım kadarıyla, sınıflandırma sonucu sadece orijinal verinin kalitesine değil, aynı zamanda eğitim ve değerlendirme setini nasıl oluşturduğumuza da bağlı. Ve henüz anlamadığım başka bir şeye daha.
Hehe. Bundan önce daha fazla video izleyin, resmi netleştirebilir. Mesele, verilerde bu tür örnekleri bulmaktır, diyelim ki W özelliklerinin bir vektörü ile X, tritmente mümkün olduğunca iyi tepki veren (bizim durumumuzda modelin eğitimi) ve bunları "ticaret yapmak" sınıfına tahsis etmek, diğerleri dokunmamak daha iyi olduğunda, "ticaret yapmamak", çünkü eğitime kötü tepki veriyorlar (yeni verilerde model onları tritment grubuna dahil ederken hata yapıyor). Pazarlamada bunlar kullanıcı örnekleridir. Bir kullanıcı örneği bir reklam kampanyasından etkilenecektir, ancak diğerleri reklam kampanyası bütçesini kullanmaya değmez.
Ben bunu TC bağlamında bu şekilde anlıyorum.
Hehehe. Bundan önce daha fazla videoya bakın, belki resmi netleştirir. Mesele, verilerde bu tür örnekleri bulmaktır, diyelim ki W özelliklerinin bir vektörü ile X, tritmente (bizim durumumuzda modelin eğitimi) mümkün olduğunca iyi tepki veren ve bunları "ticaret yapmak" sınıfına tahsis etmek, diğerleri dokunmamak daha iyi olduğunda, "ticaret yapmamak", çünkü eğitime iyi tepki vermiyorlar (yeni verilerde model onları tritment grubuna dahil ederken hata yapıyor). Pazarlamada bunlar kullanıcı örnekleridir. Bir kullanıcı örneği bir reklam kampanyasından etkilenecektir, ancak reklam kampanyası bütçesini diğerleri üzerinde kullanmak uygun değildir.
Ben bunu TC bağlamında bu şekilde anlıyorum.
Sizin anlayışınızda ısrarlı bir determinizm kokusu varken, makale rastgeleliğin ve hatta dengesiz verilerin ilahıdır. Örneklem seçimi yok, tam tersi. X-learner'ı öneriyoruz, ki
ilk olarak iki tepki fonksiyonunu µ(x, 1) ve µ(x, 0) tahmin eder. Daha sonra bu tahminleri tedavi edilen, ˜ξ 1 i , ve kontrol, ˜ξ 0 i , için gözlemlenmemiş bireysel tedavi etkilerini impute etmek için kullanır. Tahmin edilen etkiler, sırasıyla tedavi edilen örneklemdeki τ (x, 1) ve kontrol örneklemindeki τ (x, 0) tedavi etkilerini tahmin etmek için sözde sonuçlar olarak kullanılır. Nihai CATE tahmini τ (x), eğilim puanı e(x) ile ağırlıklandırılmış bu tedavi etkisi tahminlerinin ağırlıklı bir ortalamasıdır. Böylece X-öğrenen, çapraz regresyon tarzında kontroller hakkında bilgi edinmek için tedavi edilenlerden gelen bilgileri ek olarak kullanır ve bunun tersi de geçerlidir, dolayısıyla adlandırma etiketindeki X terimi de buradan gelmektedir.
"İyi" bir seçim gibi bir şey değil.