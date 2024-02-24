Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3073

Yeni yorum
 
Maxim Dmitrievsky #:

ve ince ayar yapmam gerekiyor, bu çift üzerinde neredeyse hiç antrenman yapmadım. Daha sonra deneyeceğim.

19'dan bugüne kadar en iyi kâr -39 sterlin).
[Silindi]  
Valeriy Yastremskiy #:
19'dan bugüne, en iyi kar -39 sterlin)

Olmaz, NZDUSD H1?

 

Genetik algoritma yoluyla bir fonksiyonun maksimumunu bulmaya yönelik algoritmaların güzel bir görselleştirmesi.


 
Maxim Dmitrievsky #:

NZDUSD H1 olamaz mı?

Evet, M5)

Şimdi tekrar yapacağım) İyi ki enidesk var ve iş bilgisayarıma erişebiliyorum))))

270 dolar. ve en iyi sl 11500, genel olarak 5200 sl ve 350 tp yaklaşık aynı sonuç.

İşte böyle.
 
mytarmailS #:

Gecelik spreadleriniz var mı?

Anlamıyorum.

 
fxsaber #:

Anlamıyorum.

Gerçek Forex'te işlem yaptığınızı duyduğum kadarıyla, geceleri spread ne olacak?
 
mytarmailS #:
Peki, gerçek Forex'te işlem yaptığınızı duyduğum kadarıyla, geceleri spread ne olacak?

Alış / Satış hakkında konuşuyorsak, bir spread göstergesi yayınladım.

 
fxsaber #:

Eğer Alış/Alış'tan bahsediyorsak, bir spread göstergesi gönderdim.

Göstergeyi görmedim, lütfen soruma cevap verebilir misiniz?

 
Aleksey Vyazmikin Genetik algoritma aracılığıyla bir fonksiyonun maksimumunu bulmaya yönelik algoritmaların güzel bir görselleştirmesi

)))
eğer dünya pürüzsüz olmasaydı..... her şey nasıl görünürdü?
ilginç, ancak birçok soru hemen ortaya çıkıyor, evet, tüm "varlıklar" bir sonraki kararı verme açısından kördür, ancak daha iyi bir çözüm biliniyorsa (görülüyorsa), o zaman karar verme noktası ortadan kalkar - özgür irade ortadan kalkar? garip bir mantıksal bulmaca.
Henüz açık olan ya da olmayan birçok arama stratejisi vardır, ancak toplum tarafından bilinen optimuma yönelmenin her zaman daha iyi bir çözüm bulmaya izin vermediği bilinmektedir (yine kolektif düşünce tuzağının paradoksu).
 
mytarmailS #:

Göstergeyi görmedim, lütfen sorumu yanıtlar mısınız?

Sorunuzu tekrar formüle edin.

1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399
Yeni yorum