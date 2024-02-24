Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1534
Eğitimin gerçekleştirildiği örneklemden alınan göstergeler.
Peki ya eğitim dışındaki örneklem? Önümüzdeki altı ay için mi?
yani logloss ~ 1'iniz var, yani model genellikle olanlardan havada
Kör, görüyorum, negatif mantık nerede? Tüm model için bir logo belirledim.
Ayrı bir giriş için ayrı bir logoloss mu bulmak istiyorsunuz? doğru anlaşıldı mı? Onlar. kol-in bilgileri sayfa değerleri ile hedef arasında mı?
Logloss'un tam olarak bu olduğundan emin değilim, yüksek kaliteli bilgi bulmak istiyorum ve logloss tüm modelin miktarını arıyor, belki miktar işe yarar - bilmiyorum. Nasıl yapılacağına dair bir fikriniz var mı?
"hiçbir şey yapma" sınıfı, yukarıda yazdığım diğerlerine göre açıkça dengesiz, 3 sınıflı modelden dolayı böyle bir sorun olabilir. Rakamların geri kalanı hayal kırıklığı yaratıyor.
Evet, dengeli değil, ama ne yapabilirsiniz... Tabii ki, iki örnek yapabilirsiniz - örneği vektörlere bölerek, ancak yine, yararlı olabilecek bazı bilgiler kaybolacaktır. Genel olarak numunenin dengeli olmadığına katılıyorum ama bunu bilgi kaybetmeden nasıl yapacağımı bilmiyorum. Az sayıda hedef içeren satırları çoğaltmaya çalıştı - sonuç olumsuz.
olumsuz değil, birliğe eğilimlidir, yani. maksimum. Ve sıfırı hedeflemeli
logloss, özelliklerinizin hedefle nasıl ilişkili olduğunu gösterir, kabaca konuşursak, yani. 0 tam korelasyondur, yani. hedefi iyi tarif ederler. 1 - hiç tarif etmeyin, yani. tamamen bilgisiz. Bu, herhangi bir ilişki olup olmadığını söylemesi anlamında iyi bir göstergedir. Var olmadığını anlarsın.
Bilmiyorum normalde 2 ders yap 3 değil
Peki ya eğitim dışındaki örneklem? Önümüzdeki altı ay için mi?
Ve sanki eğitim dışında örneği yokmuş gibi… Almadım, yaklaşık 1 Mart 2019 için eğitim aldım, 2014 yılına ait tüm bilgileri kullanmamız gerektiğine karar verdim.
Ama ben bu ağaçların ne verdiğini kendim görmeye karar verdim, danışmanına koydum ve 1 Mart 2019'dan 15 Eylül 2019'a kadar 3 farklı ağaçla üç geçiş yaptım.
1. İlk bölme adımı
2. Yirminci bölme adımı
3. Kırk sekizinci bölme adımı
Ve genel olarak, sonuçların üç model için de olumlu olmasına şaşırdım!
İlginç bir şekilde, model 2 daha pürüzsüz. ve üçüncüsü bir artıda zorlukla sürünerek çıktı.
İlginç bir şekilde, modellerin doğruluğu çok fazla bozulmadı ve hatta bazen arttı, aşağıda eğitim örneğine göre yüzde değişiklikleri olan bir tablo var.
Bütünlük ve mantık hakkında söyleyemem - göstergeler almanız ve bir seçim yapmanız gerekiyor.
Ve evet, çoğu model sıfır için eğitim alırken döngüye girer, çünkü bu sınıfın diğer ikisine göre üstünlüğü gerçekten vardır ve sonra sıfırları aramak daha kolaydır - bu her şeyi mahveder.
Beynimi bununla uçmaya devam etmeliyim .. yandeha gibi büyük ofisler çalışıyor, bir şeyler yapıyorlar. Denilir ki: bunu yap ve iyi olacaksın. Sadece yap ve kendin yapma. Aksi takdirde üslup ve farklı yaklaşımlarda boğulursunuz.Ağaçları büyüterek, eğim boyunca yürürken değişikliği zaten gösteriyor.
Bunu alıyorum. Botun tüm mantığını python'a aktardım, ormanı bir destekle değiştirdim. Bir hata bulamıyorum, dikizleme yok gibi görünüyor. Ayarlara bağlı olarak Akuras, işlem sayısında azalma ile 0,7-0,8'e yükseltilebilir.
Orman için, hata aralığı yaklaşık olarak aynıdır, ancak bir akuras değil, bir sınıflandırma hatası vardır. Ve trende aynı şekilde, hatta daha iyi davranır. Ama testte durum çok daha kötü.
Eğitim:
OOS 10 kat daha fazla öğrenmedir
Peki girişte? Temiz fiyatlar?
artışlarKonektörü hafta sonu bitireceğim, testlere sokacağım. Modeli buluta yüklemeyi ve terminalden sinyalleri almayı planlıyorum. İsterseniz daha sonra da test edebilirsiniz. İstemciyi daha sonra mt5'e bırakabilirim
MO için kalıpları tanımlamak için basit ve ilginç bir yaklaşım
https://www.quanttrader.com/index.php/a-simple-algorithm-to-detect-complex-chart-patterns/KahlerPhilipp2019