Maxim, senin sistemini kullanarak benim örneğim üzerinde bir bot yapabilir misin? Bu benim için sadece bir kara kutudan daha ilginç olurdu.
Orada milyonlarca işaret olmalı. Benim yaklaşımım tamamen otomatik olacak şekilde ayarlandı. Siz bana hangi işaretlerin size göre iyi olduğunu söyleyebilirsiniz, birkaç parça ya da farklı parametrelerle aynı işaret, ben onlar üzerinde çalışabilirim. Ve hedefleri kendisi seçecektir. Çünkü veri setinizden her durumda sadece işaretler kalacak, geri kalan her şeyi değiştirecek.
Bir milyon değil, 6,000 özellik var. Ortalama kaç tane var? Genel olarak, CB bunları kolayca taşıyabilir. Hedeflerin değişebileceği gerçeği - buna izin verin. Büyük bir örneğim yok - eğitim için 4k satır + doğrulama için test dökümleri (anladığım kadarıyla her model için sabit sayıda ağacınız var).
Bunun kendine has hileleri olan tuhaf bir şey olduğunun farkına varılmalıdır. Bu sıradan bir öğrenme değil.
10-20 özellik yeterlidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz herhangi biri, böylece formüller hazır bir lib'e kolayca yüklenebilir. Yani hiçbir şeyi değiştirmemek için. Fiyatları içeren dosyayı okuduktan sonra gerekli özellikleri oluşturuyorum, hazır olanları okumuyorum. Çok sayıda seyrek olana da ihtiyacım yok. Ne kadar çok özellik olursa, istikrarlı ilişkiler bulmak o kadar zor olur.
Bir diziden okumak ve hesaplanan verilerle çalışmak bazı formüller yazmaktan daha kolay değil mi?
Kodu değiştirebileceğinizi hiç sanmıyorum. Deney konusunda ısrar etmiyorum.
Hala öğreniyorum
R2: 0.9806482223765112
3000'in 2204 modelini öğrenin
Size söylemek istediğim asıl şeyi anlamamışsınız, yeni başlayanlar için piplanınızı SB (rastgele yürüyüş) üzerinde çalıştırmayı deneyin ve belki (kesinlikle) yakın sonuçlar elde edersiniz, size ne söyleyebilir?
8 - hatalar çok saçma, düzgün hazırlanmış fişlerde ve hedeflerde prensipte bu olamaz, geçmişi gelecekle karıştırarak tahmin ediyorsunuz ve tahmininiz etkili bir şekilde bu geçmişi araştırıyor.
SR - Gözlem sayısının kökü ile normalize edilmiş Sharpe oranı, strateji performansının standart bir ölçüsüdür. SR, akurasi'nin bir fonksiyonudur ve daha da fazlası, tahmin edilen getirinin gerçekleşen getiri ile korelasyonudur, akurasi %60+ çift haneli bir SR verir, bu düzgün üstel (yeniden yatırıldığında) özkaynaktır.
Formüllerin terminale aktarılması gerekiyor. Size hazır bir bot göndereceğim. Benden tek ihtiyacınız olan özellikler. Formüllerde yapamazsanız, göstergelerin isimleri.
Bana sadece ikili modelleri ayrı ayrı verebilirsiniz. Anladığım kadarıyla sonunda iki tane var? Bu yaklaşım, herhangi bir veri ile çalışmanıza izin verecektir.
Pazarlık yapmayacağım. Benden eğitmemi istediniz - bana işaretleri verin, eğiteyim ve test edeyim. Eğer iyi çıkarsa, size kaynak kodunu veririm.
Eğer normal işaretler varsa, bunlardan çok fazla olamaz. 6k işaretli veri kümelerine ihtiyacım yok, bunun için zamanım yok
Yoksa başka şeyler yaparım.
Son birkaç sayfada tutkuların biraz alevlendiğini görüyorum. Herkesten rakibini zayıflatmaya çalışmadan, esasa ilişkin yazmasını rica ediyorum.
Herkesin kendisinin haklı olduğunu düşünmesini anlıyorum, ancak başkalarının görüşlerine de saygı duymaya çalışın.
Tartışmaları ve paketlere göre bölünmeyi (Python/R) bırakmayı öneriyorum. Nasıl olsa kimse kimseye bir şey kanıtlayamayacak.