Açıklamaya bakılırsa faydalı bir şey olmalı.
Bir örnek üzerinde test için nasıl çalıştırılır - kodu herkes için paylaşabilir misiniz?
Kolmogorov-Smirnov testine benzer
Bir şeyi test etmek için önce neyi test edeceğinizi belirlemeniz gerekir. Bizim alanımızda bu genellikle sonsuza kadar sürer.Umutsuz bir durum.
11 satırda gerçek zamanlı veri elde etmekten bir ticaret sistemi oluşturmaya ve test etmeye kadar
Bu, çipleri ve hedefleri nasıl düzenlediğinize bağlıdır, örneğin, vang ZZ'ye farklı pencereli getiriler veya herhangi bir popsy göstergesi kullanırsanız, SB'de kolayca% 60-90 akurasi elde edersiniz. Ve doğru çipler ve hedeflerle, akurasi'nin% 60'ı, işlem sıklığına bağlı olarak yıllık SR'nin 5'in üzerinde vereceği kase.
Akkurasi, bizim işimizde hatalar önemsizdir. 50/50 denge çizgisi veya kazançla ilgilidir.
Bu, birinin diğerinin bir fonksiyonu olduğu şeydir, gelecekteki getirinin (ZZ, vb.) % 51'in üzerinde akurasi işareti vardır, en azından acele ve komisyonu geri ödemek için (borsalarda ve kriptoda) ticaret yapmak zaten mümkündür(makul risk yönetimi varsa) ve % 55 - bir lambo ve bir yat seçebilirsiniz.
ciddi?????
Ancak SB'de akurasi , 100 binden fazlamum çubuğundan oluşan bir veri kümesinde %51 'in üzerindeyse, bu,çiplerin ve hedeflemenin kötü bir şekilde karıştırıldığı, sistemin halüsinasyon gördüğü,bilmediği bir şey sorulduğundanadiren sohbet ettiğianlamına gelir .
Genel olarak konuşursak, genellikle boktan birgeri test(optimize edilmemiş) size bir şeylerin yanlış olduğunu düşündürmelidir, örneğin akurasi sınıflandırmada% 70 ve geri testte yıllık SR 0,5'ten az, busaçmalık, çift haneli olması gerektiği gibi, ama görünüşe göre değil, bunudüşünmüyorlar.
Ancak, eskiden MO'nun kitlesel dağıtımıyla uğraşan, kısacası saf entelektüel kendini tatmin eden, taraftarları onları açığa çıkarmaya çalıştıklarında şiddetle savunulan backtest'i ayarlamak da mümkündür.
9'un getirisi yarı yarıyaydı. 8 zaten değişim olarak bir şeyler kazanıyordu.
Mesele şu ki, 1 kayıp 10 kazancın karını götürüyor. Öğretmenin işaretlemesi TP = 50 ve SL = 500 idi
Ayrıca %1 hata da yapabilirsiniz (ya da %99 doğru). Bunların hepsi sadece sayılardır. Cebinize koyamayacağınız rakamlar.))))SR nedir?
Yakın zamanda %9 ve %8 sınıflandırma hatasına sahip denge tabloları gösterildi.
Forrest'inizde misiniz? Paket kullanmıyor musunuz? ) Herhangi bir şans var mı?
Bir hayvanat bahçesi modeli. Aşırı uyum olmadığını doğrulamak için birçok (yüzlerce parça veya daha fazla) kullanılır. Ortalama olarak iyi performans gösterirlerse, bu tesadüfi değildir.
OOS, küresel eğilimin değişmesiyle birlikte karmaşık olarak seçilir.
Bazı temsilciler, hepsi tek bir paketten:
Traine testte harika bir iş çıkardı.
Kimsenin doğrulamayı görmesine gerek yok.
3.0 dolandırıcılığı değil mi?
Packers'ın beynini tamir ettirme zamanı geldi.
bilgi hiç gelmiyor (daha önce de gelmiyordu).Birlikte sebze bahçesi kazmaya gidebilir misiniz? ) Savunma Bakanlığı hakkında söyleyecek bir şeyiniz yoksa
))))
gerektiği gibi