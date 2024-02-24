Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3065
Şöyle ifade edeyim - kripto üzerine çalıştığım bir dönem vardı - her bir tokenin arkasındaki fikir boş bir varoluş değil, bir tür kullanışlılıktı - imza yerine geçen, SWIFT yerine geçen, tüm ülkelerdeki girişimlere yatırım yapmak için evrensel bir ödeme tokenı, komisyonsuz mallar için ödeme, bilgi depolamak için ödeme ve diğer iyi niyetler. Ancak, aslında borsaya girerler ve amaçlarını, yani insanlık için değerlerini unuturlar. Bitcoin aslında dolara olan inançla güvence altına alınmış bir senettir - bir borç senedidir. Genel olarak, işe yaramaz kripto hakkında büyük şüphelerim var....
Scalpers - ilginç.
Vladimir, blotter paketini kullandın mı?
Bu arada, bu kitaptaki strateji günlük işlemlerde, hisse senetlerinde gerçekten işe yarıyor, ancak forex'te değil.
Bir sürü hisse senedi...
Her ne kadar hisse senetleri olan bir aracı kurum merkezinden veri kullanmış olsam da, bu yüzden her şey mümkün ...
türevler borsada işlem görür, bitcoin bunu umursamaz.
Ben kursun kripto para borsasından bahsediyordum.....
Kursun kripto para borsasından bahsediyordum.....
O olmadan, işaretleri değiştiremezsiniz.
Değiş tokuşlar var. Ancak, genel olarak, zaten başka bir şey hakkında bir şey... Demek istediğim, tokenlerin orijinal bir anlamı var ve bu anlam zamanla kayboluyor ve geriye sadece döviz kuru kalıyor. Ve bunların ekonomik bir anlamı olmadığı için, fiyatları sadece spekülatiftir. Bitcoin'in şu anda esasen karanlık işler için kullanıldığı açık - değeri de bu.
Sr nedir - neden verilen listede yok? Ne için kullanıyorsunuz?
umutsuzluk )))
Kesinlikle.
Blotter paketi uygulanmadı. Şu anda CRAN'da bulunmuyor.
Kandinsky'den paketli bir tüccar çizmesini istedi
Paket sr - "
... Gama testi kullanarak iyi tahmin girdilerini seçme ...
... zaman serilerindeki gecikmelerin belirlenmesi. Sinyal ne kadar ileride görünüyor? Bu, girdi değişkenlerimizden, yani tahmin edici değişkenlerden hangisinin gerçekten tahmin edici olduğunu bulma probleminin klasik bir örneğidir. Bu sorun doğrusal değildir ve çok değişkenlidir. Gama testinin çözdüğü sorun budur.
... Gamma'nın zaman serisi verilerinde nedensel ilişkileri bulmak, optimum gecikmeleri ve ekleri belirlemek ve bir sinir ağının performansını ayarlamak için kullanımı gösterilmiştir. "
Listede eksik. Yukarıdaki kullanım amacı.
Açıklamaya bakılırsa faydalı bir şey olmalı.
Bunu bir örnek üzerinde test etmek için nasıl çalıştırabilirim - kodu herkes için paylaşabilir misiniz?