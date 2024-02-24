Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2905
Bu tür yaklaĢımların prensipte Ģekillendirilebilir olmadığı düĢünülmektedir. Sadece orijinal Dow teorisi çerçevesinde sınırlı olsa bile.
Her şey biçimlendirilebilir Alexey, tek sorun teknolojiye sahip olup olmadığımız....
Bir bilgisayara kedi ve köpekleri ayırt etmeyi öğretmek ilk bakışta biçimlendirilemez bir görevdir, ancak ...
Ve eğer "piyasayı anlamaktan" bahsediyorsak, o zaman forumdaki her ilk kişinin böyle bir anlayıcısı var.
Evet, ama herkesin anlayışı bir pervane firmasının zorlu koşullarında paraya dönüşmeyebilir.... ama videonun konusu bu değil.
Hayır.
Bu ya farkına varmanız gereken bir şeydir ya da henüz zamanı gelmemiştir....
Ve size her şeyi hazır verdiğim için üzgünüm. Örneğin Bozhenov'un kursu 1500$, benim metodolojimin daha da iyi olduğunu düşünüyorum....
İpuçları verebilirim, örneğin bu video gibi, izleyemiyorsunuz bile, ama zaten birçok sonuca varmışsınız.
Bu yüzden yeni bir şey öğrenme arzunuz hakkında sonuçlar çıkarın...
Yani piyasayı anladınız, Gerçeğin farkına vardınız mı?
İstatistiksiz videolar izlemekle ilgilenmiyorum. Piyasayı anladığımda ellerimle artı işlem yapabilirim.
Büyük olasılıkla, kısmen resmileştirmek mümkündür, ancak histerezis kesin olarak resmileştirilemez))).
Uzun zamandır, uzun yıllardır bir anlayışa sahiptim...
Ancak son zamanlarda bu anlayışı gerçekleştirmek için doğru araçları buldum....
Ortadan taktım, garip bir şekilde işaretlenmiş gibiydi. Sonra baştan taktım, sağ taraf görünmeyince muhtemelen aynı şekilde geçirirdim.
Yavaş ve net konuşması hoşuma gitti, dinleyerek geliştirmek en uygunu. Yabancı gibi görünüyor :)
CME hacimlerini gerçek zamanlı olarak nereden alabilirsiniz?
Katılmak mı istiyorsunuz?
Belki bu işinize yarar?
Belki bu işinize yarar.
Kullanmayı denedim, ancak dakikada bir güncelleniyor. Doğrudan tik olarak ihtiyacım var