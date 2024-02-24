Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 291
Bana yukarıdaki kodunla nasıl arkadaş olacağımı söyleme. :)
Pakette bu komutla ilgili bir sorun var -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC" ,
yanlış saat dilimine çevirir. Dosyadaki yorumlara nasıl kontrol edileceğini yazdım.
Son tablo aynı kalıyor. Sezgi, göstergelerin muhtemelen chart_Series(EURUSD) öğesine eklenebileceğini öne sürüyor, ancak anlamadım.
Evet, kesinlikle bir şeyler ters gidiyor, sürekli uyarı sesi alıyorum :( ama olması gerektiği gibi çalışıyor gibi görünüyor ...
Ve "UTC" ile, belki de sorun şu ki, rusquant "ve tırnak işaretleri "olduğu gibi" bir akışa giriyor, bunlar akışa dahil ediliyor ve son, güncel, kapalı olmayan çubuğa, belki de onun yüzünden "UTC + 1" ile ilgili sıkıntılar var ama yine de kırılmadım..
Son tablo aynı kalıyor. Sezgi, göstergelerin muhtemelen chart_Series(EURUSD) öğesine eklenebileceğini öne sürüyor, ancak anlamadım.
Tabii ki yapabilirsiniz))), rusquant sadece "bizim" alıntılarımızı indirme yeteneği ile quanmod'dur, fonksiyonlar aynıdır ve paket esasen aynıdır ....
Ama dürüst olmak gerekirse, ben kendim orada her şeyi nasıl çizeceğimi bilmiyorum, tüm güçler “neyi görselleştireceğime” ve “nasıl güzel görselleştireceğime” değil.
ps Yardımınız için teşekkürler, sizi haberdar edeceğim
Merhaba, bahar sizlerle!
Bir soru için yardım edin lütfen!
Burada her an (her çubukta) farklı sayıda olay (kalıp) var
Her olay (örneğin) 4 parametre içerir.
Görev, ağı eğitmek için giriş mantığını oluşturmaktır.
Muhtemel çözümler:
Bir anda bir dizi olay, başka bir anda.
- bu nedenle, ağa girmek için, giriş kullanılmıyorsa, hazır sayıda özel giriş kullanmanız ve ardından sıfırları ayarlamanız gerekir.
sorun, girdilerin fazlalığıdır, çünkü her olayın kendi periyodu vardır ve binlerce periyot olabilir. Bu nedenle, her periyot için yer tahsis edildiğinde, giriş verileri bir milyon olabilir (tabii ki olayın binlerce parametresi yoksa).
Aktif olaylara göre tahsis edilen giriş sayısını da kullanabilirsiniz, (örneğin) 5 olabilir.
O zaman sorun şu ki, ağırlıklar belirli bir olaya ayarlanacak ve yinelemedeki ağ 10 periyodu olan bir olayda öğrendiyse, bir sonraki anda (bir sonraki çubukta) 60 periyodu olan bir olay. hücrelerde olacaktır. Ve en azından sıklıktaki olayların farkı. Eğer giriş bir periyot için yapılandırılmışsa, o periyodun gönderilmesi gerektiğini doğru anladıysam. Ya da asıl mesele, veri türünün eşleşmesidir, eğer dönem ise, hangi periyodun sunulacağı önemli değildir.
Alternatif bir çözüm olarak:
Uzun kısa süreli belleğe (LSTM) sahip bir ağ kullanıyorsanız
Ve o anda etkin olan olay sayısına (geçerli çubuk) dört giriş ve döngü tahsis etmek için, büyük bir topolojiyi yazmadan atlamak mümkün müdür?
Veri normalleştirme diye bir şey de var. Ve bu yüzden. bence sen saçmalıyorsun Gerçekten......!!!!!
Normalleşmeyi biliyorum.
Belki, ama hissedene kadar, anladığım şeyi yapacağım!Neden böyle düşünüyorsun? Yaklaşım yanlış mı? ya da prensipte, iddia edilen geri dönüşlerin noktalarını almak istediğim konusunda kafanız mı karıştı?
Kuşlarla bir hata yaptım ve anlamını yorumlayamadığım harika grafikler elde ettim.
Bunlar histogramlardır. Aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
CHFJPY artışını alın ve -1 ve +1'lik bir faktöre dönüştürün. Bir çubuk sola taşındı.
Daha sonra, belirli bir döviz çiftinin fiyat vektörü alınır ve iki parçaya bölünür: bir vektör +1'i ve ikinci dal -1'i ifade eder.
Ardından, histogramlar oluşturuyoruz.
Manzara beni etkiledi. Daha önce, bana normal ya da normale yakın yasanın varyasyonları olması gerektiği gibi geldi.
İzliyoruz
Ne değil!
Bunun için bir yorum yapan var mı?
Veya pratik bir sonuç:
Bunun için bir yorum yapan var mı?
+1 ve -1 histogramları %100 çakıştığı için bu işlemin bir anlamı yoktur. Sonuç, herhangi bir hedef olmadan basit bir fiyat dağılımı çizmeniz gibi olacaktır.
Elindekiler biraz destek ve direnç çizelgelerini andırıyor. Örneğin, o zaman diliminde AUDUSD fiyatı en çok 0,76 civarında ve EURCAD - 1,46 civarındaydı.
Manzara beni etkiledi. Daha önce, bana normal ya da normale yakın yasanın varyasyonları olması gerektiği gibi geldi.