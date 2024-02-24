Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 289
sınıf tahmin edilmektedir. Tahmin hatası %25 ila %30 arasındadır ve eğitim sırasında ve örneklem dışında aynıdır. model yeniden eğitilmiş DEĞİLDİR.
Sonunda burada bir tweeter başlattım, mesajları pompaladım (en ilkel haliyle) deyim yerindeyse "karakter satın al" ve "karakter köyleri" Yahudilerde, bu mesajlara karşı bir zaman serisi şeklinde bakmak istiyorum. EUR grafiğinin kendisinin arka planı, ancak bunların nasıl olduğunu bilmiyorum, mesajları zaman serilerine dönüştürün ve hatta zaman içinde euro ile senkronize edin, R-ke'deki zaman fonksiyonlarını normal olarak anlayan koda yardımcı olun .. .
Dosyayı aşağıdaki RData'ya ekledim ...
dosyada iki sayfanın olduğu bir sayfa var :) biri "karakter satın al" mesajlarını içeren ikinci "sat karakteri"
her mesajın saatini bu şekilde görebilirsin
[ 1 ] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
mesajın kendisi
[ 1 ] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
Kaoroch, euro'nun arka planına karşı görselleştirmeye ve senkronize etmeye yardımcı oluyor, çünkü ne olabileceği çok ilginç
Ne çıktı çıktı :)
Yardım için teşekkürler!!
Sizce tesadüf mü? "panik türünün" zirvesinin tersine çevrilmesiyle çakıştı, çünkü tüm bu panikte zaten 8 mesaj vardı :))))
22 2017-02-22 13:59:41 Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 seviyesi yakınlarında hafifliyor https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 civarında azalıyor https://t.co/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD EUR/USD satış baskısı, Fed dakikaları yaklaşırken 1.0500 seviyesi yakınlarında hafifliyor https://t.co/jfaGQM4hsI S/R Düzeyleri https://t.co/3XxB9fiazN #E
25 2017-02-22 13:50:49 Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 seviyesi yakınlarında hafifliyor https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 seviyesi yakınlarında hafifliyor https://t.co/qpD3KWOYms
27 2017-02-22 13:45:37 Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 seviyesine yakın düşüyor https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH
28 2017-02-22 13:45:16 Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 seviyesi yakınlarında hafifliyor https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 Fed dakikaları yaklaşırken EUR/USD satış baskısı 1.0500 seviyesi yakınlarında hafifliyor https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD 1.0650 KARŞISINDA SATIŞ 1.03 İÇİN İYİ BİR TİCARET #RİSKYÖNETİM
Yeşil tweetler - satış baskısı azalıyor - "satıcı baskısı düşüyor" olarak tercüme ediliyor. Bu daha çok düz bir sinyaldir. Genel olarak, fiyatın 1.05000'den iki bar geri döndüğü gerçeğinden sonra, bunun aslında bir tahmin bile değil, bir gerçek ifadesi olduğunu söylüyorlar.
Yalnızca bir geçerli satış sinyali vardır, sonuncusu.
Genel olarak garip bir durum, bu tür belirsiz tweet'ler ve daha fazla fiyat gelişimi ile daha fazla durum izlemeniz gerekiyor, sağduyu, zamanın %50'sinde haklı olacağını söylüyor.
Sözde DELTA. Fiyat değişikliğinin nedeni budur.
Yüklemek için çok daha fazla zamana ihtiyacınız var, örneğin üç gün değil, birkaç hafta gibi, ve zaten yerinde görünüyorsunuz, yeterince genel bir puan alırsanız, anahtar kelimelerin ayarlanması da büyük bir rol oynar, o zaman tüm tweetler genellikle sağlam reklam olacak ... bu cüruf
Sorun şu ki, orada birkaç haftalık tweetleri nasıl indireceğimi hala çözemedim.
biraz fazla naif
Tabii ki, her şey o kadar basit değil, önce nasıl uygulanacağını bilmeniz gerekir ve sadece onu değil, hacmin kendisi veya daha doğrusu hacimdeki bir değişiklik de iyi bir neden olacaktır. Delta kullanıyorum ve yeterince iyi modeller alamıyorum, kullanmamak, yazı tura atmak gibi, işe yarayabilir de olmayabilir de...