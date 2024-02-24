Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 296
ve daha fazlasını okuyun http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kütüphaneler: Orijinal matematiksel fonksiyonların platformlar arası kütüphanesi
Otomatik Ticaret , 2017.03.27 11:39
Orijinal matematiksel fonksiyonların platformlar arası kitaplığı :
yazar: fxsaber
R neden güzel değil?
Fonksiyonun açıklamasında, R-analogunu belirtmeniz gereken bir kısa çizgi vardır. R'de böyle bir stat olduğundan şüpheliyim. fonksiyonlar. Kısa çizgiyi kaldırmak için bir ada ihtiyacınız var.
cor(x, y, method = 'pearson')
Bu tamamen farklı. desen yok
bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)
bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)
bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)
bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau)
bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau)
“Analog” aslında çok yönlü bir şeydir, banal Pearson korelasyonundan, yani bir yakınlık metriği olarak iki vektörün normalleştirilmiş skaler çarpımından, temsili özelliklerin aranmasıyla makine öğreniminin geri kalanına kadar. -doğrusal sınıflandırma.
R (r-asts), matlab, “matematik” vb. sevenler için pek iyi olmayan IMHO. Bağımlılık ve bağımlılığın basit bir arayüzle üst düzey karmaşık işlevlerden ortaya çıkması ve ne yaptıklarına veya daha doğrusu tüm parametrelere ve sakatatlara erişimleri varsa ne yapabileceklerine dair bir anlayışla yanlış bir anlayış oluşturulmasıdır. ne ve nasıl ve sadece arayüzde görüntülenenler ve Habré hakkında böyle bir saçmalık olduğu bir makale değil.
Bir kişinin kafasını algoritmaların özüyle değil, bazı kütüphanelerden gelen binlerce fonksiyon ve parametre adı ile doldurmaya zorlandığı bu sürece DE-ORTOGONALİZASYON veya “mozaik bilinç” diyorum. Ancak ne 100k ne de bir yarda olduğu düşünüldüğünde, üst düzey fonksiyonların gerçek mühendislik problemlerinin tüm sorunlarını çözeceği düşünüldüğünde, bir yerde her zaman bir şeyin “havya ile ayarlanması” gerekecek, o zaman böyle bir yön gelişme risklidir.
"Analog", aslında, banal Pearson korelasyonundan, yani bir yakınlık metriği olarak iki vektörün normalleştirilmiş skaler çarpımından çok yönlü bir şeydir.
Bu tamamen farklı. desen yok
...
application(embed(desen, uzunluk(sinyal)), 1, cor, y = sinyal, yöntem = 'pearson')