Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 296

Tekrarlama grafikleriyle çalışmayı deneyen var mı? buradan okuyabilirsiniz https://habrahabr.ru/post/145805/ , özellikle ham VR yerine MO kayması? bir seçenek olarak aşağı gelebilir 


x <- cumsum(rnorm( 100 ))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))


par(mfrow=c( 1 , 3 ))
plot(x,t= "l" )
plot(ox,t= "l" )
image(ox)

b

ve‌ daha fazlasını okuyun http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

fxsaber :

Sizden R-analoğunun bulunmasına yardım etmenizi rica ediyorum.

R neden güzel değil?
 
Andrey Dik :
R neden güzel değil?
Fonksiyonun açıklamasında, R-analogunu belirtmeniz gereken bir kısa çizgi vardır. R'de böyle bir stat olduğundan şüpheliyim. fonksiyonlar. Kısa çizgiyi kaldırmak için bir ada ihtiyacınız var.
 
http://www.scilab.org/
fxsaber :
Fonksiyonun açıklamasında, R-analogunu belirtmeniz gereken bir kısa çizgi vardır. R'de böyle bir stat olduğundan şüpheliyim. fonksiyonlar. Kısa çizgiyi kaldırmak için bir ada ihtiyacınız var.

cor(x, y, method = 'pearson')
 
anonim :

cor(x, y, method = 'pearson')


Bu tamamen farklı. desen yok

Tanım
 MQL5
 R


Pearson, Spearman ve Kendall korelasyon katsayılarını hesaplar
bool MathCorrelationPearson ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)
bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)
bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)
bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)
bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau)
bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau)
 doğru()
fxsaber :

Sizden R-analoğunun bulunmasına yardım etmenizi rica ediyorum.

“Analog” aslında çok yönlü bir şeydir, banal Pearson korelasyonundan, yani bir yakınlık metriği olarak iki vektörün normalleştirilmiş skaler çarpımından, temsili özelliklerin aranmasıyla makine öğreniminin geri kalanına kadar. -doğrusal sınıflandırma.

R (r-asts), matlab, “matematik” vb. sevenler için pek iyi olmayan IMHO. Bağımlılık ve bağımlılığın basit bir arayüzle üst düzey karmaşık işlevlerden ortaya çıkması ve ne yaptıklarına veya daha doğrusu tüm parametrelere ve sakatatlara erişimleri varsa ne yapabileceklerine dair bir anlayışla yanlış bir anlayış oluşturulmasıdır. ne ve nasıl ve sadece arayüzde görüntülenenler ve Habré hakkında böyle bir saçmalık olduğu bir makale değil.

Bir kişinin kafasını algoritmaların özüyle değil, bazı kütüphanelerden gelen binlerce fonksiyon ve parametre adı ile doldurmaya zorlandığı bu sürece DE-ORTOGONALİZASYON veya “mozaik bilinç” diyorum. Ancak ne 100k ne de bir yarda olduğu düşünüldüğünde, üst düzey fonksiyonların gerçek mühendislik problemlerinin tüm sorunlarını çözeceği düşünüldüğünde, bir yerde her zaman bir şeyin “havya ile ayarlanması” gerekecek, o zaman böyle bir yön   gelişme risklidir.

 
toksik :

"Analog", aslında, banal Pearson korelasyonundan, yani bir yakınlık metriği olarak iki vektörün normalleştirilmiş skaler çarpımından çok yönlü bir şeydir.

Kıyaslama, R-corr'un büyüklük sırasına göre daha yavaş olduğunu gösteriyor, çünkü algoritmaların karmaşıklığı oldukça farklıdır. Bu nedenle, R'nin normal hız özelliklerini gösteren bir analogu olmaması olası değildir.
 
fxsaber :


Bu tamamen farklı. desen yok


...

application(embed(desen, uzunluk(sinyal)), 1, cor, y = sinyal, yöntem = 'pearson')

