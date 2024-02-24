Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2901
Teşekkür ederim! Çok iyi bir tavsiye, az kanla nasıl yapacağımı buldum bile.
Rica ederim. Fikir yerel sinyal servisine benzer. Ancak bunları doğrudan kullanmak mümkün olmayacaktır, çünkü araçların isimleri muhtemelen farklıdır. Ancak benzetme yoluyla kendinize ait bir şey yazabilirsiniz.
Ve bir gecede forexte bir emir çıktı,
ve seviyenin ne kadar güçlü olduğuna bakın.
Bunun rastgele bir nokta dizisi olmadığını düşündüren nedir?
Bu
Aynen öyle. Eğer nesnel bir tanım bulursak, bu herhangi bir TC'yi bir kase haline getiren bir felsefe taşı olacaktır.
Daha anlamlı bir soru sorabiliriz, gurularınız trend ve flat'i nasıl tanımlıyor?
Görülebildiği ve resmileştirilebildiği kadarıyla. Aşağıdan ve yukarıdan ekstremum aldık, bu fiyatların etrafında bölgeler belirledik, aşağıdan ekstremumu bekledik, bölgede ise yatay başlangıcı olabilir, yukarıdan bölgede ise yatay olduğunu düşünebiliriz, bekleme süresi parametresi ve bölgelerin boyutu sorunu. Ayrıca, pratik yapabileceğiniz bir tarihçe zaten var)))))) Ancak sorun, 3'ten fazla ileri geri hareketin nadir olması ve düzlükte kalma süresinin çoğunlukla rastgele olmasıdır.
Dizilerdeki parrtensler için hızlı bir seq_list() araması yazdı, bunu verilerinize uygulamak ilginizi çekebilir
örnek veri̇ler
desen
arama
==========================
fonksiyon kodu
İskonto oranı her n dakikada bir değişir mi?
Bunu söylemek zor - tam olarak nasıl değiştiğini tespit edemedim - gözlemlerime göre çoğunlukla daha güçlü hareketlerden kaynaklanıyor. Mesele, günün sonuçlarının sürekli olarak çarpıtılması.
Bilmiyorum, tartışmayacağım.
Burada yine girişten sonra CME'deki fiyatın gitmemesi gereken bir yere gittiğini görebilirsiniz....
camdaki kırmızı karelerdeki "yanlış tıklamalar", olmamalıydı.
Forex'te işlem yapmanın daha keyifli olacağını hiç düşünmemiştim.
Bu arada, bu işlem gören en yakın vade sonu vadeli işlemleri mi?
Fark nerede daha büyük?
Bahis, belirli bir ülkenin piyasası üzerinde uzun vadeli veya orta vadeli bir etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük grafiklerde bahis, spekülatörlerin istek ve arzularını yerine getirmek zorunda değildir.
Döviz piyasası ekonomiyle birlikte hareket eder. Spekülatif faktör vasat bir öneme sahiptir. Spekülatörler şeklindeki likidite, günlük grafiklerde döviz piyasasındaki ana faktördür.
MO yeni faktörler üzerine inşa edilmelidir. yeni sorunları çözmek ve sensais'in modası geçmiş ayak izlerini takip etmemek gerekir)))
Öncelikle, pazar hakkında bir fikrinizin olması, bir modelinizin olması gerekir, aksi takdirde sonsuz seçenek vardır, bu gölgeyle savaşmak gibidir....
Burada başlangıç noktasına geliyoruz.
Nereden, nereye, neden? Bunu ben formüle etmedim.
"Piyasa hakkında bir fikriniz var mı?" - Grafiklerde de aynı hikaye var :) Sırıtmak zararsızdır.