Konu dışı, elbette, tamamen şans eseri, 5 yıl önce günlüğümde bir anlaşma buldum, "oanda" üzerinde işlem yaptığım zaman. Oh, güzel bir zamandı, umutlarla dolu ve bir tür pazar romantizmi.. :)
Bu şekilde birikim/dağıtım nedir, kimden para aldığınıza dair bir anlayışa ve en önemlisi disiplin ve sabra sahipseniz tek işlemden depozito üzerinden %15-40 kazanabilirsiniz. başarılı bir şekilde girmek, aynı zamanda tüm hareketi beklemek, son noktalarla birlikte kronik problemlerim var, bu yüzden algoritmalara girdim :)
Tüm ticaret sistemini bir gönderide ÜCRETSİZ PS :))
Hayır, bu bir hata değil.
çıngırak oldukça kötü bir şaka.
Bir yandan, tüm makine öğrenimi döngüsünü düşük bir maliyetle görmenize olanak tanır: veri madenciliği, modelleme, model değerlendirme.
Öte yandan, modellerin kullanım kolaylığı yanılsamasına neden olur. Ve hiç de kolay değil. Kullanılan modellerin her bir unsuru çok düşünceli bir tutum gerektirir. Ayrıca, MO'nun uygulanmasıyla ilgili çalışmaların kesinlikle tüm aşamaları bunu gerektirir. Özellikle hedef değişkenin seçimi de basit bir problem değildir. Çok cazip hedef değişkenler seçebilirsiniz ve sonra onlar için tahmin edici bulmanın imkansız olduğu ortaya çıkar. Makalede ZZ hakkında konuşursak, o zaman kesinlikle konuşmak, NE tahmin edildiği hiç de net değil ....
Başarı ve en önemlisi yanılsamalar olmadan kâse yoktur, işe ve bilgiye ihtiyacınız vardır.
Gerçek şu ki, zaten bir öncü gösterge aldınız, zaten geleceğe kaydırıldı, eğer ivme aldıysanız, o zaman evet, yarım dönem kaydırmanız gerekirdi, ancak ZZ bu belirli anda geleceği gösterir. ZZ'de ticaret yapmak için yeniden çizilmiyorsa kaydırılması gerekmez mi? ZZ için pencere istatistiklerini gecikmeli olarak değiştirmeniz gerekir gecikme yok, ZZ eğimi konumun ideal yönünü gösterir ve sınıflandırıcı bunu öğrenmelidir.
Dizler arasındaki mesafe ZZ ise, vardiya eğitimi önemli ölçüde bozmaz vardiya adımından çok daha fazlası, ancak sisteme ZZ'nin önünde olmasını öğreteceksiniz, bu da ona “idealden daha iyi” çalışmasını öğretmek anlamına geliyor, bu, ilgili özellikler henüz oluşmamış olabileceğinden, bariz nedenlerle öğrenmeyi kötüleştirecektir. .
Kanıt olarak, herhangi bir basit seriyi, örneğin bir sinüzoidi, tek işaretli, örneğin sinüzoid periyodunun yarısında momentum, hedef ZZ'yi almanızı tavsiye ederim. Vardiyalı ve vardiyasız ve ormanı eğitin, bir vardiya ile bunun yokluğundan biraz daha kötü olacağını göreceksiniz.
Hesaplamaların sonuçlarını görmek arzu edilir
Umarım bu konularda sitede yayınlanmış tüm makaleleri okudunuz ve bisikletin icadını anlatmayacak mısınız?
Yeni fikirler her zaman ilgi çekicidir.
İyi şanlar
Evet, burada bir maymun bile üç ruble için yapabilir, bu tipik bir alçalan bayraktır.
Ahahah .... iyi, evet)) ve ayrıca tipik bir aşırı alım bölgesinde tipik bir stokastik ve büyük olasılıkla tipik olarak kırılmış tipik bir trend çizgisi ve kaçırdığım tipik bir şey vardı ... Ve ayrıca tipik bir analist vardı genellikle gerçeğin ardından fiyatı analiz eden..... Başka bir forex mutfağının tipik bir kurbanı...
Tipik bir aşağı bayrak, alımlar kapatıldı, yeni satışlar açıldı, bunda yanlış olan ne var. Aslında 2 bayrak var. Tipik yönlü satış, tipik yönlü geri çekilme, piyasada yeni bir şey yok ve asla olmayacak.
Yönlü hareket görüyor musunuz? Görüyorsunuz, o zaman, sizce, katılımcılar o anda sonuçlarınıza güvendiler. Herkes hemen asıl meselenin mql5 forum üyesi mytarmalis'in bilimsel çalışmalarını kullanmak olduğuna inanmaya başladı))) buna kendiniz inanıyor musunuz? bu sadece gülünç.
o zaman gülelim! ))) gerçek her biri kendi hakkında, peki, böyle bir şey ....)
