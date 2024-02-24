Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 279

Yerlan Imangeldinov :
Doğrudan konuşun, bugün Pazar, acele edecek bir yer yok ve her yerde biraz gerçek var. Yönteminizin düz charlotte olduğunu düşünmüyorum, temel nedenlerle oldukça iyi bir yöntem.
ne söylemeliyim? Herhangi bir "benim" yöntemimden bahsetmedim
mytarmailS :
Bir şeye gülüyorsun, bana söyle ve birlikte gülelim.
 
Yerlan Imangeldinov :
teşekkür ederim zaten güldüm

mytarmailS :

Her şey açıklanabilir, anlayış olurdu.
 
San Sanych Fomenko :

Hesaplamaların sonuçlarını görmek arzu edilir

Tamam, yarım günüm boş olacak, hesaplamaların bir taslağını yapacağım. Ancak sorun, bireysel işlevlerin uygulanmasının küçük nüanslarında olabileceğinden, kendi araçlarınızda kendiniz kontrol etmenizi tavsiye ederim.   Örneğin, ZZ'nin görüntülenmesi “kategorik görünümde”, bir çubuk sağa kaydırılabilir, ZZ dizinin yerini değiştirmedim orada ve ZZ türevinin işaretinin gösterge değişikliği ile biter. Eh, bir dizi başka tuzaklar. Basitçe kontrol edilir, öğrenme oranının daha yüksek olduğu yerlerde, orada daha doğrudur, asıl mesele işaretlerin gözetlemeden olması ve hedeflerin dikizlemek zorunda kalmasıdır, bu onların özüdür. Ancak gerçek şu ki, özellikle ZZ (eğimi), geleceğe ve şu anda pozisyonun ideal yönüne bakıldığında bir eğilim gösterdiği için hemen bir hedeftir.

 
toksik :

Tamam, yarım gün boş olacak ..

R'de bu 3 dakikada yapılabilir, yani Sanych gerçekten kanıt istiyorsa bu üç dakikayı harcayabilir
 
mytarmailS :
Bu "üç dakika" da ne yapılması gerektiğini anlıyor musunuz?   Anlarsanız, ilk kez hızlandırmadan ve düzenlemeden sıfırdan üç dakika içinde yaptığınız bir camtasia ile bir video kaydedin.

 
toksik :

burada...

sadece sinüzoide gürültü ekledim çünkü saf sinüzoid tahmin edilebilir ve model her iki durumda da hatasız tahmin edildi

# создаем  синус
make. sin <- function(){
  t <- seq( 0 , 50 , 0.1 )
  s <- sin (t)
   return (s)
}
S <- make. sin ()

noise <- rnorm(length(S))
S <- (S+noise)+ 1000

# х енкель для создания скользящего окна
hankel <- function(data, r= 5 ) {
   do .call(cbind,
          lapply( 0 :(r- 1 ),function(i) { data[(i+ 1 ):(length(data)-(r- 1 -i))]}))}
S <- hankel(S)

# делаем зиг и целевую с него
library (TTR)
make.zz <- function(ch= 0.2 ){
  zz <- ZigZag(S[,ncol(S)], change = ch, percent = T, retrace = F, lastExtreme = T)
  n <- 1 :length(zz);
   for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i- 1 ]}
  dz<-c(NA,diff(zz))
  sig<-ifelse(dz> 0 , 1 , ifelse(dz< 0 , 0 , NA))
   return (list(label=sig , zz=zz))
}
Y <- make.zz()

layout( 1 : 2 )
# рисуем для наглядности синусоиду ,
# зигзаг на ней и внизу бинарный сигнал бай/сел
plot(S[,ncol(S)],t= "l" )
lines(Y$zz,col= 4 ,lwd= 2 )
plot(Y$label ,t= "l" )

# подготовка данных
dat <- na.omit(  cbind.data.frame(var=S, label=Y$label) )

label <- as.factor(dat$label)
dat <- dat[,-ncol(dat)]

# тренировки модели
tr <- 1 : 400
ts <- 401 :nrow(S)

library (randomForest)
# тренируем модель как есть те целевая
# не заглядывает в будущее на один шаг

rf1 <- randomForest(label[tr]~., dat[tr,])
pr1 <- predict(rf1, dat[ts,])

# теперь тренируем вторую модель которая
# уже пробует предсказать следующее значение

label2 <- label[- 1 ]
dat2 <- dat[-nrow(dat),]

rf2 <- randomForest(label2[tr]~., dat2[tr,])
pr2 <- predict(rf2, dat2[ts,])

# проверяем результаты
library (caret)

#ошибка без попытки предсказать
confusionMatrix(pr1,label[ts])
#ошибка с предсказанием на шаг
confusionMatrix(pr2,label2[ts])


tahminsiz ortalama

Doğruluk: 0.7895

bir tahminle

Doğruluk: 0.6702

Not Dikkatli okumadım çünkü tahminlerde momentum yerine sinüs dalgasına sahibim. Bindirme gürültüsü olan 5 değer

 

mytarmailS :

tahminsiz ortalama

Doğruluk: 0.7895

bir tahminle

Doğruluk: 0.6702

İyi...

Ormandaki hız, kanıtlanması gereken ZZ kayması olmadan %10 daha yüksektir, çünkü ZZ belirli bir anda geleceği tahmin ettiğinden, kaydırmaya gerek yoktur.

 
toksik :

İyi...

Ormandaki hız, kanıtlanması gereken ZZ kayması olmadan %10 daha yüksektir, çünkü ZZ belirli bir anda geleceği tahmin ettiğinden, kaydırmaya gerek yoktur.

Hiçbir şeyi kanıtlamaz.

Kural basittir: Eğitim için veri hazırlarken, sinyali nasıl oluşturduğunuzdan bağımsız olarak hedefi bir çubuk sola ("geleceğe") kaydırırız . Neden olduğunu tahmin edemiyor musun?

Bilmiyorsanız detaylı yazarım.

İyi şanlar

