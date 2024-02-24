Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1842

Yeni yorum
 
Igor Makanu :

harika bir makale var https://www.mql5.com/ru/articles/1530

TS sonuçlarının istatistiksel çalışmaları hakkında

Ulusal Meclis'i kullanarak benzer bir hesaplama yapma arzusu var

eğitim örneği olarak alınması daha iyi olan şey:

1. işlemlerin sonuçları _ _ _ _

2. veya birkaç test periyodunda test cihazından (MO, Sharpe'nin seti, maksimum karlı/karsız serisi ....) istatistik değerleri

?

İyi makale.
Sonuçları öğrenmek için almak mümkündür ve hangisinin daha iyi olduğunu söylemek çok zordur. Ek filtre nasıl uyuyor?
 
Valeriy Yastremskiy :
İyi makale.
Sonuçları öğrenmek için almak mümkündür ve hangisinin daha iyi olduğunu söylemek çok zordur. Ek filtre nasıl uyuyor?

Kabul ediyorum. Harika sunulmuş.

Ve ağınız bu seçeneğe nasıl bakacak? Sonuçta, Ulusal Meclis duruma dar bir bakış açısına sahip.

MN1

 

Bir şeyi anlayın.

Makine öğrenimi teorisini yıkmak için gelmedim ama anlamak ve yeteneklerime göre geliştirmek istiyorum.

 
Uladzimir Izerski :

Makine öğrenimi alanında tam bir sıfır noktam var ve bu konuda hiçbir zaman sıradan biri olduğumu söylemedim. Senden ve senden öğreniyorum.

Kanun kutsaldır. Tarif etmesi zor, herkes için erişilebilir değil.

Öncelikle, size genel olarak MO hakkında hiçbir şey söylemedim. Sizinle münhasıran piyasa hakkında konuştuk ve yukarıda fiyatın uyduğu yasayı anlattım, ancak en azından bunu okuyup anlamaya çalışamayacak kadar özgüvenli ve bilgiden bağımsız görünüyorsunuz. Tartışma bitti. İyi şanlar!!!!
 
Michael Marchukajtes :
Öncelikle, size genel olarak MO hakkında hiçbir şey söylemedim. Sizinle sadece piyasa hakkında konuştuk ve fiyatın uyduğu yasayı yukarıda anlattım, ancak en azından okuyup anlamaya çalışamayacak kadar bilgiden bağımsız görünüyorsunuz. Tartışma bitti. İyi şanlar!!!!

Her şey. Sessizim. Ve üzerime kaynar su dökmeyin.

 
Uladzimir Izerski :

Her şey. Sessizim. Ve üzerime kaynar su dökmeyin.

Evet, kötü değilim ....
 
böyle saçma sapan çitler ... okumak hoş değil ..
 
Uladzimir Izerski :

Bir şeyi anlayın.

Makine öğrenimi teorisini yıkmak için gelmedim ama anlamak ve yeteneklerime göre geliştirmek istiyorum.

Ulusal Meclisin ortaya çıkış tarihinden anlamak daha kolay
Nöronlar nasıl keşfedildi, kim nasıl çalıştığını anladı, kim matematiksel bir model önerdi, nasıl öğrenmeye geldiler. Ve ayrıca yardımcı olacak ekonometri tarihi. Ekonomik göstergelerin biraz rastgele olduğunu kim kanıtladı)
 
Valeriy Yastremskiy :
Ulusal Meclisin ortaya çıkış tarihinden anlamak daha kolay
Nöronlar nasıl keşfedildi, kim nasıl çalıştığını anladı, kim matematiksel bir model önerdi, nasıl öğrenmeye geldiler. Ve ayrıca yardımcı olacak ekonometri tarihi. Ekonomik göstergelerin biraz rastgele olduğunu kim kanıtladı)

Her şey, üzgünüm. sadece okudum.

 
Uladzimir Izerski :

Her şey, üzgünüm. sadece okurum

Kimsenin ağzını kapattığını düşünmüyorsun, sadece burada toplanmış demagojiye tahammül edemeyen belirli adamlar var. AI sistemleri açık olmayan bir cevap verme yeteneğine sahip olsa da, yine de 1 + 1 = 2 olduğu kesin bir bilimdir ve yaklaşık olarak değil, her nasılsa güya evet. Benzer şekilde, piyasa, ilgili haberlerin olduğu ancak sahte öğretilerin olduğu çok özel bir faaliyet türüdür. Mesela Yusuf gibi.

Wikipedia'ya dönelim, ona güveniyor musun?

Pazar - bireysel mal ve hizmetlerin alıcılar (tüketiciler) ve satıcılar ( tedarikçiler ) arasında değişimini sağlayan bir dizi süreç ve prosedür.

Belki de alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişki hakkındaki bilgiler önemlidir ve dalgalar, stokastikler, bolingerler vb. değil???? Nasıl düşünüyorsun? Ve biliyorsunuz, burada sadece ilk sırayı alacak sözde öğretiler gelişti .... Sanki başka bir video yazacağım gibi hissediyorum, ama şimdi metne göre. Ve sesle, normal bir tane bulmanız gerektiğini düşünüyorum. Kahretsin, kimse goproshka'nın neden gürültülü ses yazdığını bilmiyor ????

1...183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849...3399
Yeni yorum