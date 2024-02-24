Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1842
harika bir makale var https://www.mql5.com/ru/articles/1530
TS sonuçlarının istatistiksel çalışmaları hakkında
Ulusal Meclis'i kullanarak benzer bir hesaplama yapma arzusu var
eğitim örneği olarak alınması daha iyi olan şey:
1. işlemlerin sonuçları _ _ _ _
2. veya birkaç test periyodunda test cihazından (MO, Sharpe'nin seti, maksimum karlı/karsız serisi ....) istatistik değerleri
?
İyi makale.
Kabul ediyorum. Harika sunulmuş.
Ve ağınız bu seçeneğe nasıl bakacak? Sonuçta, Ulusal Meclis duruma dar bir bakış açısına sahip.
Bir şeyi anlayın.
Makine öğrenimi teorisini yıkmak için gelmedim ama anlamak ve yeteneklerime göre geliştirmek istiyorum.
Makine öğrenimi alanında tam bir sıfır noktam var ve bu konuda hiçbir zaman sıradan biri olduğumu söylemedim. Senden ve senden öğreniyorum.
Kanun kutsaldır. Tarif etmesi zor, herkes için erişilebilir değil.
Öncelikle, size genel olarak MO hakkında hiçbir şey söylemedim. Sizinle sadece piyasa hakkında konuştuk ve fiyatın uyduğu yasayı yukarıda anlattım, ancak en azından okuyup anlamaya çalışamayacak kadar bilgiden bağımsız görünüyorsunuz. Tartışma bitti. İyi şanlar!!!!
Her şey. Sessizim. Ve üzerime kaynar su dökmeyin.
Bir şeyi anlayın.
Makine öğrenimi teorisini yıkmak için gelmedim ama anlamak ve yeteneklerime göre geliştirmek istiyorum.
Ulusal Meclisin ortaya çıkış tarihinden anlamak daha kolay
Her şey, üzgünüm. sadece okudum.
Kimsenin ağzını kapattığını düşünmüyorsun, sadece burada toplanmış demagojiye tahammül edemeyen belirli adamlar var. AI sistemleri açık olmayan bir cevap verme yeteneğine sahip olsa da, yine de 1 + 1 = 2 olduğu kesin bir bilimdir ve yaklaşık olarak değil, her nasılsa güya evet. Benzer şekilde, piyasa, ilgili haberlerin olduğu ancak sahte öğretilerin olduğu çok özel bir faaliyet türüdür. Mesela Yusuf gibi.
Wikipedia'ya dönelim, ona güveniyor musun?
Pazar - bireysel mal ve hizmetlerin alıcılar (tüketiciler) ve satıcılar ( tedarikçiler ) arasında değişimini sağlayan bir dizi süreç ve prosedür.
Belki de alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişki hakkındaki bilgiler önemlidir ve dalgalar, stokastikler, bolingerler vb. değil???? Nasıl düşünüyorsun? Ve biliyorsunuz, burada sadece ilk sırayı alacak sözde öğretiler gelişti .... Sanki başka bir video yazacağım gibi hissediyorum, ama şimdi metne göre. Ve sesle, normal bir tane bulmanız gerektiğini düşünüyorum. Kahretsin, kimse goproshka'nın neden gürültülü ses yazdığını bilmiyor ????