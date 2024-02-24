Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 272
Çünkü bu tür ilkel işaretlerde bile bir dakika için %3-5 çizebilir, %53-55 olasılıkla yön tahmininde bulunabilirsiniz. Beyaz gürültü ile durum böyle değil.
%3-5'in ne olduğunu bilmiyorum ama "beyaz gürültü"yü yaklaşık %50 doğrulukla tahmin etmek kolay. PRNG aç ve git.
Ve parçalar halinde - %90'ın altında bile!
Yüzbinlerce numuneden (parçalar halinde değil) oluşan numunelerde %3-5 rastgeleliğe (%53-55) - %50'ye göre bir avantajdır.
Not : Dmitry, aptal olmak istediğini görüyorum, ne yazık ki bunun için pek iyi bir aday değilim. Beyaz gürültü ve sonsuz varyans ile iyi eğlenceler.
örneğin “seviyeler” en önemli işaretlerden biri olabilir, yani haritada gözümüzle gördüğümüz, insanların ayak bastığı seviyeler. Burada, böyle bir özelliği resmileştirmeye ve programlamaya çalışın ve istatistiksel olarak ne kadar önemli olduğunu kontrol edin.
Herkes “seviyeleri” kendine göre görür, kim kapak yapar, kim bolinger yapar, kim minimum / maksimum vb., Ben ZZ'yim Kullanırım. Bu "en önemli özelliğin" nasıl resmileştirileceğini söylemek zordur, belki de bu yüzden en önemlisidir, çünkü Elliott dalgaları gibi çok yönlü ve özneldir, önceki tüm oluşumlara uyarlanabilir. öngörülebilir piyasa davranışı ve kimse bunu öngörülemeyen piyasalarda yapmak istemez...
Şahsen herhangi bir “trend çizgisi” çizmiyorum, fiyat tarafından bloke edilmeyen zikzak dönüşleri tarafından yönlendiriliyorum. Bu xs işareti nasıl yapılır.
toksik ve hurmayı gözlükle nereden alıyorsunuz?
Evet, evet, zikzakların en yakın çaprazlanmamış dizleri yüksekler/düşler gibidir, ticaret durakları ve sınırlayıcılar vardır, ama sadece orada değil, sadece oldukça zor bir şekilde söyleyebilirim ki, bu “tekil noktaları” nasıl yapacağımı buldum. , “çekiciler”, çok önemli özellikler, ancak saygın beyleri icat zevklerinden mahrum etmeyeceğim)))
Tabii ki seviyeler önemli. Ancak bu TF üzerinde hareket eden çabaları görmek daha önemlidir. Ve her TF'nin kendi direnç ve destek seviyelerine sahip olduğunu unutmayın. Ve birçok TF'de durum çeşitliliğini işlemek için MO modellerine ihtiyaç vardır.
Nasıl görünüyor? uygulamada.
Gözlük vermeyen komisyoncu var mı? Gözlük alıp yazıyorsun, tek yol bu, birçok kaynaktan senkronize bir veri akışı almanın en güvenilir yolu bu, bildiğim kadarıyla herkes verileri kendisi yazıyor, orta düzeyde HFT ticareti yapanlar.
Bunu sormadım, bardağı nasıl/neyle yazıyorsun demek istedim. yazılımınızla mı yoksa ... ?
Evet, evet, zikzakların en yakın çaprazlanmamış dizleri yüksekler/düşler gibidir, ticaret durakları ve sınırlayıcılar vardır, ama sadece orada değil, sadece oldukça zor bir şekilde söyleyebilirim ki, bu “tekil noktaları” nasıl yapacağımı buldum. , “çekiciler”, çok önemli özellikler, ancak saygın beyleri icat zevklerinden mahrum etmeyeceğim)))
Niye ya? Bunu duymayı çok isterim.. Başka birinin deneyimi size zaman kazandırıyor
Ve başka bir soru, daha sonra daha önemli hale geldiklerini öğrenmek için bu önemi nasıl ölçtünüz?
güçlü görünüyor! ama bu kadar net değil (
Kabul ediyorum. Ancak nasıl çalıştığını açıklamak için hatırı sayılır bir makale yazmanız gerekiyor. Ve zaman çok yetersiz.
Gösterge Piyasada yayınlanır. Ancak örnek reklam için değil, analizin karmaşıklığını göstermek için verildi.
1) Bunu sormadım, bardağı nasıl/neyle yazıyorsun demek istedim. yazılımınızla mı yoksa ... ?
2) Neden? Bunu duymayı çok isterim.. Başka birinin deneyimi size zaman kazandırıyor
3) Başka bir soru, daha sonra bunların daha önemli hale geldiğini anlamak için bu önemi nasıl ölçtünüz?
1) Kendi yazılımınızla, tabii ki))
2) Seviyelerin özellikleri hakkında, patates püresi çiğnemeyeceğim, zaten çok şey söyledim, eğer gerçek bir algoritmik tüccarsanız, kendiniz ve bir sürü içmek için karşı konulmaz bir motivasyon alevlenmeli. Bunu soyutlama sisteminizde nasıl uygulayabileceğinize dair fikirler, yüksek loys, pivot noktaları vb. ile başlayın. durakları nereye koyduğunuzu kendiniz bilirsiniz, hangi algoritmaya göre, bu noktalar “çekiciler” veya daha doğrusu anti-çekicilerdir, fiyat onlardan, yukarıdan ve aşağıdan sıçrar.
3) Önem testi bir çörek kadar basittir, bir modeliniz var, (öncesi/öncesi) bu özellik ile ve bu özellik olmadan tren yapın, doğruluk farkını hesaplayın, bu özelliğin modele katkısı olacaktır.