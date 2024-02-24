Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 281
İtiraf ediyorum, söylemek istediğinizi tam olarak anlamadım. Daha doğrusu hiç anlamadım :-) ZigZag prensipte bir çıktı değişkeni olarak kullanılabilir, ancak dar bir bağlamda acıtıyor. Doğru anladığınız tek şey, analiz için anı seçmeniz gerektiğidir. ZZ geri dönüşünü hangi anda analiz edeceksiniz???? Her bar varsa, hemen bunun bir ütopya olduğunu söyleyeceğim. Piyasanın kırılma anlarında analiz edilmesi gerekiyor. Kırılma zaten gerçekleştiğinde, çünkü her zaman gireceğimiz bir geri dönüş için bir yer vardır. Öyle değil mi???
Tam olarak bunun hakkında yazdım ve anladığım kadarıyla aynı şeyden bahsediyoruz.
Kısa geri dönüşler alıyoruz (satıyoruz). Satılık öğretmen, geri dönüşün ardından olan DEĞİL, turuncu çizgiyle kesilen geri dönüşün ÖNCESİ ve SONRASIDIR. Uzunlarla aynı.
Uzun - mor bir çizgi alalım. Gelecekteki bir geri dönüşü öngören fiyat çizgisinin altındaki her şeyi keser, bu da bir miktar sabit miktar uzakta - potansiyel kâr. Onlar. bir trend değil, bir kâr öngörüyoruz.
Söylesene, herhangi bir biçimde oande üzerine herhangi bir hikaye yazar mısın?
Nedense yazının ikinci bölümünü görmezden geldiniz.
Komutta sahip olduğum her şey için kutudan indirilebilecek bir geçmiş var. Muhtemelen 20 dakikada neredeyse bir yıl ve bir saatten bir güne kadar aralıklarla neredeyse bir yıl
nasıl ve nereden indirebilirim? ne tür bir kutu belirtin? ve konu dışıyım
Trend ticaretinde, tersine dönüşleri değil, trendin devamını tahmin etmeniz gerekir.
Trendi parçalayan bir tahmin hatası olduğu için trendin devamı net bir şey değil.
Trend ticaretinde, tersine dönüşleri değil, trendin devamını tahmin etmeniz gerekir.
Bunu ve bunu tahmin edebilirsiniz, her şey işe yarayacaktır, elbette geri dönüşleri ZZ'nin yardımıyla değil, hedef olarak öğretmek daha zordur. Doğal olarak, ZZ aşırı uçları yakaladığı için, büyük adamın fiyat üzerindeki baskıyı başlattığı veya bitirdiği yerde değil. Bükümler (dizler) ZZ , noktalar, özellik alanında onları vurgulama açısından genellikle dikkat çekici değildir.
Trendi parçalayan bir tahmin hatası olduğu için trendin devamı net bir şey değil.
Fiyatı tahmin ediyor musunuz yoksa hareket halinde mi çalışıyorsunuz? Te ML, fiyatın gelecekte nerede olacağını tahmin ediyor mu yoksa sonraki trend algoritma mı?
Profilimde aradığınız her şeyi bulacaksınız. Kutudan çıkar çıkmaz bu, ürünü indirdikten sonra mevcut tüm geçmiş verilere düzenli erişime sahip olacağınız anlamına gelir.