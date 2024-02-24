Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 276
Bütün mesele bu, bu "sihirli" çiplerin, 100500'ün olduğu farklı çerçevelerin, farklı gizli anahtar kombinasyonlarının ve> 10.000 "evrensel işlevlerden" birinin parametrelerinin ne anlama geldiğini bilmek istemiyorum. Moskova'm farklı şekilde düzenlenmiştir. Ben kendim yüzlerce, belki de binden fazla fonksiyon yazdım ve bazılarını defalarca yeniden yazdım, çünkü onları zaten yazdığımı unuttum, kendim yazdığım fonksiyonların isimlerini ve imzalarını hatırlamıyorum yarım yıl önce ve nadiren kullanıldı, sol çerçeveden 10 000'i nasıl hatırlayabilirim? Ama öte yandan, iyi hatırlıyorum ya da algoritmaların özünü yeniden icat ediyorum, örneğin böyle bir Fit 01'de, unutsam bile, bir dakika içinde benim için hazır olurdu ve bu, OS, PL, çerçeve ve paketler.
R, 10.000 paket halinde gruplandırılmış 120.000 veya 150.000 işleve sahiptir.
Ancak R'yi kullananlar, MCL'de olmayan herhangi bir işlevi R'den bulmaya çalışmazlar ve bunları tembellikten veya bilgisizlikten çıkarıp kullanırlar. Yani hiç soru yok.
Soru farklı sorulmuştur.
Örneğin.
Ticaret sorunu tanımlandı: finansal serilerin durağan olmaması.
Sonra bu SORUNU çözmek için araçlar için R'ye bakarız.
Bu başlıkta bir takım TİCARET sorunları tespit edilmiş ve bu sorunlara kod düzeyinde çözümler önerilmiştir.
Ve ölçekleme işleviyle ilgili sorunun ortaya çıkması, bunlar sadece çalışma anları ....
Bana gelince, hiçbir şey aramanıza gerek yok, kendiniz yapabilmeniz gerekiyor. Alet aramak ve parametreleri çekmek, erkeklerin değil, utanç verici bir meslektir.
Genç bir adamın değil, bir kocanın sözleri...
Bu yöntemin tabi ki yaşam hakkı vardır, özellikle R dili aynı eylemi birçok şekilde gerçekleştirmenize izin verdiği için. Her şey deneyime, beceri seviyesine ve elbette "Mosk" un özelliklerine bağlıdır. Birçok kişi bunun apandisit gibi olduğunu biliyor ama nedenini bilmiyor.
Not: Geliştiricilerin , zamanlayıcı girişinin kendi kendini imha etmesi için forumda bir zamanlayıcı tanıtmasını önermeliyiz. Kişisel yazışmalarda olduğu gibi.
ONLAR. buraya şunu koyardım: 2 saat sonra kendi kendini imha etme. Ve dal kabuklarla dolu olmayacaktı.
İyi şanlar
bunu kendin yapabilmelisin
Koşulsuz olarak, Zhenya'ya ihtiyacınız var, ihtiyacınız var, kimse tartışmıyor, ancak programlamadan önce fikrin kendisinin bir yerden alınması gerekiyor, yani çalışan bir fikir
Piyasada milyonlarca fikir var, sadece birkaç çalışan fikir var, çalışan bir fikir bulmamız gerekiyor, değil mi? eğer acemi bir tüccarsak .
Çalışan bir fikir bulmak için onu aramanız gerekir, mantıklı mı?
bir şey aramama gerek yok
Yani burada yanılıyorsunuz.
Alet aramak ve parametreleri çekmek , erkeklerin değil, utanç verici bir meslektir.
Eh, elbette, hepsi teneke :)
Devam edin, bir fikri farklı şekillerde arayabilirsiniz:
1) Her şeyi kendiniz programlayın ( erkekçe, ayıp değil :))) )
2) Hazır, istediğiniz ama zaten birileri tarafından uygulanmış olan şeyi alın.
Akademisyen, matematikçi ve özellikle programcı olmadığım için ikinci yöntemi seçtim, çünkü gerçekten bir seçeneğim yoktu.
İstediğim her şeyi, o anda eşbütünleşik varlıkların arbitrajından sinir ağlarına ve gizli Markov modellerine ve her türlü ormana kadar her türlü fikri, teknik analiz, seviyeler, mumlar, spektral analiz vb.
resim komut dosyalarımı gösteriyor, her şey bir yere yazılmış + - yarım yıl boyunca, her mavi dosya bir komut dosyası, bir tür fikir, her klasörde 5 ila 25 bu tür mavi dosya (fikirler) var
Her komut dosyası 1 ila 6 hazır kitaplık (paket) kullanır
Her paket, genellikle hız için düşük seviyeli bir dilde yazılmış binlerce veya belki milyonlarca satır koddur.
Yani Zhenya benim yaptığımı yapabilmen için sonuçları özetliyor ama bir erkek gibi :) Bunlara ihtiyacın var:
1) Matın birçok alanında uzman olmak. bir. , istatistik, teori. ver. , dijital işleme. sinyal, kombinatorik, püre. eğitim ve saire, saire
2) her bir paketi yazmak ve özelleştirmek için haftalar hatta aylar harcayın
3) eski ve düşük seviyeli diller de dahil olmak üzere birçok dilde yazabilme
4) tüm bunları incelemek ve uygulamak için 30 yılınız var ve en üzücü olanı bunun işe yaramadığını anlamak :))))
Ve sadece yarım yıl geçirdim :) Yani Zhenya? daha iyi ne sağduyuyu veya bir erkekle aynı şeyi kullanın ????
Ve bu arada, yine de aradığımı buldum, bu yüzden zaman kaybı olmadı, algoritmamın çalışmasını sayfa 269'da yayınladım.
İlginç bir şekilde, limitler yuvarlak seviyelere yerleştirilir ve stoplar grafiğin fiyat seviyelerine göre belirlenir.
Kriptoda da durum aynı (sınırlar açısından orada duraklar görünmüyor)
Genelde derin bir camın olduğu her yerde bu görülür.
Konu dışı, elbette, tamamen şans eseri, 5 yıl önce günlüğümde bir anlaşma buldum, "oanda" üzerinde işlem yaptığım zaman. Oh, güzel bir zamandı, umutlarla dolu ve bir tür pazar romantizmi.. :)
Bu şekilde birikim/dağıtım nedir, kimden para aldığınıza dair bir anlayışa ve en önemlisi disiplin ve sabra sahipseniz tek işlemden depozito üzerinden %15-40 kazanabilirsiniz. başarılı bir şekilde girmek, aynı zamanda tüm hareketi beklemek, son noktalarla birlikte kronik problemlerim var, bu yüzden algoritmalara girdim :)
Tüm ticaret sistemini bir gönderide ÜCRETSİZ PS :))
Güzel resim, beğendim
Ne yazık ki, 120.000 işlevli tüm bu "üst düzey" yaygara, yardımcı olmaktan çok zarar verir, asıl sorun, algoritmanın düşük düzeyde nasıl çalıştığını bilmediğiniz ve bunun için en azından kendiniz yazmanız gerektiğidir. bir kez istem olmadan, onu ustaca kullanamaz, değiştiremez, geliştiremez, ona dayalı olarak yenilerini oluşturamaz vb. ve kamusal alanda olan her şey özellikle piyasada avantaj sağlamayacaktır. Bu yüzden yüzeysel üst düzey açıklamalara dayalı 100500 paketle oynayın, herkes bundan memnun olacak))
Ne yazık ki, 120.000 işlevli tüm bu "üst düzey" yaygara, yarardan çok zarar veriyor,
Ne zaman, nasıl, bir kişi işe yarayan bir şey arıyorsa , hazır paketler daha iyidir ve onu zaten bulduğunda, onu çözmeniz ve kendi kodunuzla kendiniz yeniden yazmanız gerekir.
katılmıyor musun?
asıl sorun şu ki, algoritmanın düşük seviyede nasıl çalıştığını kendiniz bilmiyorsanız ve bunun için en az bir kez istemsiz olarak kendiniz yazmanız gerekiyorsa, onu ustaca kullanamayacak, değiştiremeyeceksiniz, geliştirin, ona dayalı yenilerini oluşturun, vb.
tamamen katılıyorum
ve kamusal alanda olan her şey özellikle piyasada avantaj sağlamayacaktır.
iyi burada da, ne zaman
Bu yüzden yüzeysel üst düzey açıklamalara dayalı 100500 paketle oynayın, herkes bundan memnun olacak))
ne diyosan tamam :)