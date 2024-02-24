Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 273
Yüzbinlerce numuneden (parçalar halinde değil) oluşan numunelerde %3-5 rastgeleliğe (%53-55) - %50'ye göre bir avantajdır.
Not : Dmitry, aptal olmak istediğini görüyorum, ne yazık ki bunun için pek iyi bir aday değilim. Beyaz gürültü ve sonsuz varyans ile iyi eğlenceler.
Dmitry değil, ama söyleyeceğim - doğru değiller. Beyaz gürültü ile çalışmak gerçekten çok kolay. Tıbbi gerçek, üzgünüm. Tek soru, bu beyaz gürültünün nereden alınacağı? ))
1) Tabii ki kendi yazılımınızla))
Nasıl yazacağınız ve ne arayacağınız konusunda size bazı tavsiyelerde bulunabilirim.
2) Seviyelerin özellikleri hakkında, patates püresinde çiğnemeyeceğim, zaten çok söyledim,
Ve hiçbir şey söylemediler.)
gerçek bir algoritmik tüccar iseniz,
hemen değil))), sadece programlamayı öğreniyorum diyebilirsin
Onu kendiniz yakmak için içinizde karşı konulmaz bir motivasyon ve onu soyutlama sisteminize nasıl uygulayacağınıza dair bir sürü fikir parlamalı, yüksek seviyeler, pivot noktaları vb. ile başlayın. durakları nereye koyduğunuzu kendiniz bilirsiniz, hangi algoritmaya göre, bu noktalar “çekiciler” veya daha doğrusu anti-çekicilerdir, fiyat onlardan, yukarıdan ve aşağıdan sıçrar.
Soyutlama sistemi nedir? çekiciler nelerdir? Bu kaos teorisinden mi?
ayaklarını nereye koyduğunu biliyorsun
5-6 yıldır yüksek loysların ardına stop koymadım, muhtemelen
3) Önem testi bir çörek kadar basittir, bir modeliniz var, (öncesi/öncesi) bu özellik ile ve bu özellik olmadan tren yapın, doğruluk farkını hesaplayın, bu özelliğin modele katkısı olacaktır.
Açık .. basit ve özlü
Zor değilse, modelinizin nasıl çalıştığını gösterebilir misiniz? bunlar sadece bir grafik ve sinyaller, sadece yönünüzü almak için
....bu noktalar "çekiciler", daha doğrusu karşı-çekicilerdir.....
Yüksek loys, limit/durak oranına bağlı olarak hem çekebilir hem de itebilir. Yuvarlak seviyeler hala dikkat etmeye değer bir şey. Vb.
Bir çekici, bir çekicidir. fiyatı çeken nokta.
"Yuvarlak seviyelerin" varlığını haklı çıkaran bir istatistik var mı?
Uzun süre aradım - bulamadım ....
İlginç bir şekilde, limitler yuvarlak seviyelere yerleştirilir ve stoplar grafiğin fiyat seviyelerine göre belirlenir.
Crypt'te aynı (sınırlar açısından, orada duraklar görünmez)
Genelde derin bir camın olduğu her yerde bu görülür.
Eğer.
Bu, bahisleri piyasaya sürülmeyen oyuncuların pozisyonlarını gösteren bir resimdir.
mytarmailS :
1) Nasıl yazacağınız ve ne arayacağınız konusunda size bazı tavsiyelerde bulunabilirim.
Teşekkür ederim, benim için bu zaten geçilmiş bir aşama ama belki tavsiyeniz başka birine yardımcı olabilir.
2) Sadece programlamayı öğreniyorum diyebilirim
Bu olmadan hiçbir şey.
3) Ne tür bir soyutlama sistemi? çekiciler nelerdir? Bu kaos teorisinden mi?
Her programcı, özellikle kendisi veya küçük bir şirkette çalışıyorsa, tıpkı bir tüccar gibi, zamanla kendi programlama stilini geliştirir. Bu nedenle, fikri anlamak ve kendi başınıza koda çevirmek, başka birinin kodunun yedek parçalarını karıştırmaktan çok daha kolaydır, özellikle de başka bir kodlayıcı önemli ölçüde farklı düşünüyorsa, bu genellikle olur. Soyutlama sistemi, yalnızca ticaret API'nizdir
SW. Birleştirici, çekiciler hakkında açıkladı, en yakın kayıp veya geçmiş geri dönüşlere yakınlık ölçüsünü nasıl hesaplayacağınızı kendiniz çözebilmelisiniz, bu bir işaret olacaktır.
4) Zor değilse modelinizin nasıl çalıştığını gösterebilir misiniz? bunlar sadece bir grafik ve sinyaller, sadece yönünüzü almak için
Yapmam, ticareti jinx edebilirsiniz, güzel resimler göstermeyi sevenler piyasa insanlarıdır, ben piyasanın etrafında ticaret yapmam. Kârlı bir şekilde nasıl ticaret yapacağınızı öğrenirseniz, o zamana kadar ekstra popülerliğin mantıklı olmadığını anlayacaksınız, bu sizin için piyasadakiler gibi gösteri işi değil.