Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2459
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu bok benim için 2,5 gün çalıştı.
yani sonunda - bana nasıl park edeceğimi öğretti?
hoşgeldin kardeşler!!!
Bunu bir kereden fazla söylediğimi hatırlıyorum, ama tekrar edeceğim. Evet, sinir ağının öğrenme yöntemi ve mimarisi önemli ama kullandığınız veriler çok daha önemli. Birçok yönden, iyi hazırlanmış verilerle, niteliksel olarak geniş bir ağ mimarisi yelpazesi işe yarayacaktır. Doğal olarak, her tür sinir ağı kendi özel ön işlemesini gerektirir, ancak giriş verileri, ağa girmek için aldığınız bilgiler hedef için anlamlıysa, sonuç hemen görünür olacaktır. Buradaki nokta, yalnızca benzersiz bir konfigürasyonda ayrılırsanız, bir sinir ağı oluşturmak için farklı yöntemler seçmektir, yine de çalışmayacaktır.
Eh, bu benim, aniden gençler okudu :-)
Yanıtı etkinleştirmek için Trend ve Flat arasında ayrım yapmak için. TS
Zaman serisini analiz ederken dağılım asimetrisinde yağ kuyrukları arama seçeneği, yalnızca bir faktör için bir tahmin modeline giden yoldur - zaman faktörü ... ve çok faktörlü modeller (fiyatlandırmaya dahil olanlar bile). vadeli işlemler için seçenekler) hala matematikseldir, ancak genel terimlerle ve elbette tahmin (istatistiksel regresyon modelinin verilerine göre belirlenir) ve güvenilirlik seviyesi ( modelin yeterliliğine ilişkin tahminlere göre) ifade edilebilir. - örneğin, Fisher'in F kriteri, vb.) ve bu tahminin en olası olduğu sınırlar - hem model hatasını hem de tahmin hatasını hesaba katma ihtiyacına yol açar ...
- sonra tüm bunları ağırlıklarla nöronlara koyun ve daha sonraki olayların gelişim yollarının faktörlerin değerleri ve hataları üzerindeki bağımlılıklarını algoritmik olarak çalışın ... - bu, sanırım, her şeyi akıllıca yaparsanız ... ancak böyle bir VS (bilgi işlem sistemi) oluşturun, böylece çıktıda, hepsi aynı, olasılığın sadece bir kısmını elde edin - hala zaman için üzülüyorum ...
bu NS'yi çalıştırmaya çalışanlara geri bildirim için teşekkürler, ancak aslında, girişte doğru veriler olmadan - çıktıda yalnızca "Tanrı'nın gönderdiğini" alabilirsiniz (arz ve talep olmadan hala mevcut değildir)
... çünkü hala bana öyle geliyor ki, daha fazla faktör, kümülatif (kümülatif) hata o kadar büyük ... ancak elbette, analizinizde yalnızca itici faktörleri ayırmanız gerekiyor ... ama bu en azından Faiz Oran ve Para Arzı (perakende satış uzmanları olarak, eğer görünüyorlarsa, ikincisinde yer aldığımız veriler) ... D & S analizine Net İhracat ve Net Yabancı Yatırımları da eklemeliyiz, ki kimse bunu istemez. bize ikisinden de bahset
not
bu nedenle, döviz kurunu ayarlamak için faiz oranının otomatik olarak ayarlanmasının güçlerine ve parasal ve mali dürtülere sezgisel olarak güvenmeniz gerekir .... ve haberlerde dedikodu değil ... gerçek Sürüş Olaylarını beklemeniz gerekir ... robot son ikisini hiç ayırt etmeyecek (özellikle istatistiksel olarak güvenilir analiz için yeterince büyük bir tarihsel veri örneği alacaksa) ... haberler ve dedikodular ve bunlara verilen tepkiler açısından, muhtemelen tüm insanlık tarihini kovmaya değer. denklemin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını anlamak için. kriz veya eq. restorasyon - ve yine de istatistiksel anlamlılık için birkaç vaka olacak
yani uzun vadeli faiz oranı(lar) analistin en iyi arkadaşıdır,
kısa vadeli bir faiz oranı bir tüccarın en iyi arkadaşıdır ... IMHO (davranışını incelerseniz) ... çünkü açık piyasadan (D & S) para alınırsa, o zaman faizde
makine öğrenimi hakkında
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
sonuçta, bir bumerang gibi, çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle cevap vermeyecek - insanları kandırmadan önce düşünün
bumerang gibi
daha ziyade, gübre gibi - bu gübrenin tümü size sundukları toprağı gübrelemek için iyi değil ... - kökeninin kaynaklarını bilmeniz gerekiyor! ... IMHO
(orta dozlarda ve iyi kalitede faydalı olabilir) ... elbette, aksi takdirde - ve bir bumerang olabilir ...
makine öğrenimi hakkında
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
sonuçta, bir bumerang gibi, çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle cevap vermeyecek - insanları kandırmadan önce düşünün
makine öğrenimi hakkında
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
sonuçta, bir bumerang gibi, çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle cevap vermeyecek - insanları kandırmadan önce düşünün
peki ya MO?
böyle bir mantıkla doğum yapan akıl yürütmede ebeye ulaşmak mümkündür)))))
peki ya MO?
böyle bir mantıkla doğum yapan akıl yürütmede ebeye ulaşmak mümkündür)))))
Yeni başlayanlar için güzel bir paketleyici ama içeride, 0
girişte NS'i beslediğiniz şey içeride olacak -
(insan beyninin nöronlarında olduğu gibi)
girişte NS'i beslediğiniz şey içeride olacak -
(insan beyninin nöronlarında olduğu gibi)