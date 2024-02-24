Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1228

Maksim Dmitrievski :

o zaman birkaç örnek olacak ve yeni verilerde kör bir kaybeden olmayacak, hayatında mümkün olduğunca "görmesi" gerekiyor

bir seçenek olarak ....

1) Etiketli işlemler, ticaret + komisyon, olabilecek en karlı seçenek ile "mükemmel bir ticaret" yaratın... Üstte ve altta işlemlerin olacağı bir zikzak gibi bir şey alın...

2) Bu mükemmel ticaretin eşitliğini oluşturmak

3) Modeli eğitin. Eğitimin amacı, (ideal eşitlik) ile maksimum korelasyonu (model ticaret sermayesi + komisyon) elde etmektir, modelin bu kalitesi tek bir dijital, korelasyon katsayısında ifade edilebilir.

Böylece model, verilere olabildiğince yumuşak ve doğru bir şekilde uyum sağlayabilecektir.

Ve elbette, OOS'u öğrenirken şunu da unutmayın.

not. Yazdığım her şey saf teori.

mytarmailS :

aslında, bu yapılır, ancak "ideal eşitlik" derecesini değiştirebilirsiniz, çünkü ne kadar ideal olursa, o kadar fazla yeniden eğitim

trende hata: 0, oos'da: 0.4.

"ideal" ticaret, OOS'u (içeride) hesaba katarak, esnaf kaybetmek sadece %15'tir, bu da OOS'un boyutuna tekabül eder (burada, %20). Yeni verilerde ne olacağını tahmin etmek kolay


 
Maksim Dmitrievski :

o zaman sorun muhtemelen tahmin edicilerin özelliklerinin değişkenliğindedir, başka seçenekler görmüyorum (

mytarmailS :

hedefe göre oynaklık

"ideal" girdileri öğretmenin çarpık bir yaklaşım olduğunu, özellikle tüm çıktılara aynı olasılıkları atamanın çarpık bir yaklaşım olduğunu göstermek istediğim şey buydu.

 
Maksim Dmitrievski :

Oos'un başlangıcı hiçbir şey gibi görünmüyor ...

Aptalca her n çubuğu tamamen yeniden eğitmeye çalışmadım

mytarmailS :

bu sadece bir örnek, farkı düzeltmenin yolları var, çok etkili değil, ama var

neden başlangıcı değil başlangıcı arıyorsunuz)) zaten önde ve arkada yaklaşık olarak aynı olan ekran görüntüleri attı

daha önce anlattığım konuyu araştırmakla ilgileniyorum. ama kimse yapmadığına göre kendim yapacağım

 
Maksim Dmitrievski :

kazanma / kaybetme olasılığı ile aynı olacak, bir şeyler öğrenebilirler, ancak yeni verilerde rastgeleye yakın olacak

mytarmailS :

bak bu süreci aklımda hayal edemiyorum

 
Maksim Dmitrievski :

bak bu süreci aklımda hayal edemiyorum

ama sürekli yeniden eğitimle, yine de deneyin, daha umut verici IMHO

mytarmailS :

denemedim mi sanıyorsun sanal iyileştirici uzun süredir 2 versiyon halinde mevcuttur: tam yeniden eğitim, Bayes ayarı

hepsi saçmalık, yapana kadar anlamayacaksın. Yalnızca ana sorun çözüldüğünde çalışır

çünkü her çeşit paspası kontrol ettim. fonksiyonlar, neredeyse her yerde gökyüzünde eşitlik

sinir ağları x...ti, erken duraklar, geç duraklar, hata x...i, topluluklar x.., çapraz doğrulama
