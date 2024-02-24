Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1228
o zaman birkaç örnek olacak ve yeni verilerde kör bir kaybeden olmayacak, hayatında mümkün olduğunca "görmesi" gerekiyor
bir seçenek olarak ....
1) Etiketli işlemler, ticaret + komisyon, olabilecek en karlı seçenek ile "mükemmel bir ticaret" yaratın... Üstte ve altta işlemlerin olacağı bir zikzak gibi bir şey alın...
2) Bu mükemmel ticaretin eşitliğini oluşturmak
3) Modeli eğitin. Eğitimin amacı, (ideal eşitlik) ile maksimum korelasyonu (model ticaret sermayesi + komisyon) elde etmektir, modelin bu kalitesi tek bir dijital, korelasyon katsayısında ifade edilebilir.
Böylece model, verilere olabildiğince yumuşak ve doğru bir şekilde uyum sağlayabilecektir.
Ve elbette, OOS'u öğrenirken şunu da unutmayın.
not. Yazdığım her şey saf teori.
aslında, bu yapılır, ancak "ideal eşitlik" derecesini değiştirebilirsiniz, çünkü ne kadar ideal olursa, o kadar fazla yeniden eğitim
trende hata: 0, oos'da: 0.4.
"ideal" ticaret, OOS'u (içeride) hesaba katarak, esnaf kaybetmek sadece %15'tir, bu da OOS'un boyutuna tekabül eder (burada, %20). Yeni verilerde ne olacağını tahmin etmek kolay
o zaman sorun muhtemelen tahmin edicilerin özelliklerinin değişkenliğindedir, başka seçenekler görmüyorum (
hedefe göre oynaklık
"ideal" girdileri öğretmenin çarpık bir yaklaşım olduğunu, özellikle tüm çıktılara aynı olasılıkları atamanın çarpık bir yaklaşım olduğunu göstermek istediğim şey buydu.
Oos'un başlangıcı hiçbir şey gibi görünmüyor ...
Aptalca her n çubuğu tamamen yeniden eğitmeye çalışmadım
bu sadece bir örnek, farkı düzeltmenin yolları var, çok etkili değil, ama var
neden başlangıcı değil başlangıcı arıyorsunuz)) zaten önde ve arkada yaklaşık olarak aynı olan ekran görüntüleri attı
daha önce anlattığım konuyu araştırmakla ilgileniyorum. ama kimse yapmadığına göre kendim yapacağım
kazanma / kaybetme olasılığı ile aynı olacak, bir şeyler öğrenebilirler, ancak yeni verilerde rastgeleye yakın olacak
bak bu süreci aklımda hayal edemiyorum
ama sürekli yeniden eğitimle, yine de deneyin, daha umut verici IMHO
denemedim mi sanıyorsun sanal iyileştirici uzun süredir 2 versiyon halinde mevcuttur: tam yeniden eğitim, Bayes ayarı
hepsi saçmalık, yapana kadar anlamayacaksın. Yalnızca ana sorun çözüldüğünde çalışır
çünkü her çeşit paspası kontrol ettim. fonksiyonlar, neredeyse her yerde gökyüzünde eşitliksinir ağları x...ti, erken duraklar, geç duraklar, hata x...i, topluluklar x.., çapraz doğrulama