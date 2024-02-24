Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2405
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
fikir genel olarak doğru ama bunun için gerçek hayatta online eğitim gerekli değil, sadece temel eğitim/ek eğitim aşamasında yapılabilir ve daha sonra olduğu gibi kullanılabilir.
Evet, ticaret yaparken ağır hesaplamalar olmaması oldukça mantıklı.
(DSP) spektral analiz ve ticaret
https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/
Piyasa verilerini tanımak için en uygun olan yakınlık metriklerini birbirleriyle karşılaştırmaya karar verdim...
En yaygın "Öklid" metriği vakaların neredeyse %99'unda kullanılır ve MO'da standart gibi bir şeydir..
neredeyse tüm kümeleyiciler üzerinde çalışır ..
Böylece yeni piyasa verilerinin tanınmasının yeterliliği için 24 metrik karşılaştırılmıştır.
ölçüm listesi ve hata sonucu
Gördüğünüz gibi, Öklid fiyatlar için en iyi çözümden uzak))
Piyasa verilerini tanımak için en uygun olan yakınlık metriklerini birbirleriyle karşılaştırmaya karar verdim...
En yaygın "Öklid" metriği vakaların neredeyse %99'unda kullanılır ve MO'da standart gibi bir şeydir..
neredeyse tüm kümeleyiciler üzerinde çalışır ..
Böylece yeni piyasa verilerinin tanınmasının yeterliliği için 24 metrik karşılaştırılmıştır.
ölçüm listesi ve hata sonucu
Gördüğünüz gibi, Öklid fiyatlar için en iyi çözümden uzak))
Ve kümeleyici onları eşit olarak kabul eder.
Bu, yalnızca giriş fiyatlarınız varsa geçerlidir. Ve ayrıca 0 bar'dan fiyata baktığınız zamana kadar olan süre ve hacimler (kene/gerçek) veya başka bir şey varsa. Öklidyen ve aslında özellikler arasındaki herhangi bir mesafe yetersiz olacaktır. 5 pip fiyatı, 5 dakikalık çubukları, 5 saatlik çubukları, 5 lot hacmi nasıl eşitleyebilirsiniz? Mümkün değil.
Ve kümeleyici onları eşit olarak kabul eder.
Mahalanobis metriğini veya bir tür veri normalleştirmesini kullanabilirsiniz.
Mahalanobis metriğini veya bir tür veri normalleştirmesini kullanabilirsiniz.
Normalleştirme basitçe ölçeği değiştirecektir. Maksimum değerler uyuşmuyorsa, bir toptan elipsoid yapacaktır. 2 saat ve 7 lot ile 5 noktayı arayacaksınız.
Her durumda, bu, ılık ile yumuşak arasındaki bir eşitlemedir. Normalleşmeden sonra ılık ve kabarık olacak))
Normalleştirme basitçe ölçeği değiştirecektir. Maksimum değerler uyuşmuyorsa, bir toptan elipsoid yapacaktır. 2 saat ve 7 lot ile 5 noktayı arayacaksınız.
Her durumda, bu, ılık ile yumuşak arasındaki bir eşitlemedir. Normalleşmeden sonra ılık ve kabarık olacak))
Bazen normalleşebilirsin işaretler , sat için dağıtım işlevlerini kullanır. Örneğin, SB için zikzak dizlerin uzunlukları üstel bir yasaya göre dağıtılır ve bu böyle devam eder. Dağılım tam olarak bilinmiyorsa Monte Carlo simülasyonları kullanılarak tahmin edilebilir.
Normalleştirme basitçe ölçeği değiştirecektir. Maksimum değerler uyuşmuyorsa, bir toptan elipsoid yapacaktır. 2 saat ve 7 lot ile 5 noktayı arayacaksınız.
Her durumda, bu, ılık ile yumuşak arasındaki bir eşitlemedir. Normalleşmeden sonra ılık ve kabarık olacak))
Kabarık ile sıcak karşılaştırmak istemektir -
5 saatlik çubuklar ve 5 hacim lotu
Mahalanobis metriğini veya bir tür veri normalleştirmesini kullanabilirsiniz.
Neden tüm ünlü matematikçilerin bu kadar zor soyadları var?
Neden tüm ünlü matematikçilerin bu kadar zor soyadları var?
Hint) Orada ve daha fazla pozakovyriste var)