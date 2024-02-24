Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2409
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç gözlem (kimsenin aklına bile gelmemesi garip)
Modeli küçük bir pencerede eğitirseniz d. Normalleştirilmemiş fiyatlarda 100 beden, oldukları gibi, o zaman model yeni verileri (fiyatlar) trende aynı aralıktaysa çok iyi tahmin eder.
Model için olanlar önemli geçmiş fiyatlar, tobish seviyeleri..
Model sadece kalıbı ve hedefi değil aynı zamanda kalıbın fiyatını da sabitler ve mevcut fiyatla karşılaştırır.
üst resimde ilk 100 fiyat (mavi) tren, ardından test..
satın alma olasılıklarında modelin daha düşük çıktısında
Test fiyatları tren aralığına düşmediyse resim böyle görünüyor
Karoch. bu konuda bazı işaretler geliştirmek çok ilginç olurdu, ancak mutlak fiyatlar ile çalışmak zor
Dürüst olmak ilginç
İlginç gözlem (kimsenin aklına bile gelmemesi garip)
Modeli küçük bir pencerede eğitirseniz d. Normalleştirilmemiş fiyatlarda 100 beden, oldukları gibi, o zaman model yeni verileri (fiyatlar) trende aynı aralıktaysa çok iyi tahmin eder.
Model için olanlar önemli geçmiş fiyatlar, tobish seviyeleri..
Model sadece kalıbı ve hedefi değil aynı zamanda kalıbın fiyatını da sabitler ve mevcut fiyatla karşılaştırır.
üst resimde ilk 100 fiyat (mavi) tren, ardından test..
satın alma olasılıklarında modelin daha düşük çıktısında
Test fiyatları tren aralığına düşmediyse resim böyle görünüyor
Karoch. bu konuda bazı işaretler geliştirmek çok ilginç olurdu, ancak mutlak fiyatlar ile çalışmak zor
Dürüst olmak ilginç
Hareketli ortalamayı çıkarabilir ve oynaklığa göre normalleştirebilirsiniz. Sonra durağan bir seri elde edersiniz.
Hareketli ortalamayı çıkarabilir ve oynaklığa göre normalleştirebilirsiniz. Sonra durağan bir seri elde edersiniz.
İlginç gözlem (kimsenin aklına bile gelmemesi garip)
Modeli küçük bir pencerede eğitirseniz d. Normalleştirilmemiş fiyatlarda 100 beden, oldukları gibi, o zaman model yeni verileri (fiyatlar) trende aynı aralıktaysa çok iyi tahmin eder.
Model için olanlar önemli geçmiş fiyatlar, tobish seviyeleri..
Model sadece kalıbı ve hedefi değil aynı zamanda kalıbın fiyatını da sabitler ve mevcut fiyatla karşılaştırır.
en üstteki resimde ilk 100 fiyat (mavi) tren, ardından test..
satın alma olasılıklarında modelin daha düşük çıktısında
Test fiyatları tren aralığına düşmediyse resim böyle görünüyor
Karoch. bu konuda bazı işaretler geliştirmek çok ilginç olurdu, ancak mutlak fiyatlar ile çalışmak zor
Dürüst olmak ilginç
Uzun zaman önce kendi gözlemlerimden yola çıkarak normalleşmenin kötü olduğunu yazmıştım. Soru, nasıl en aza indirileceğidir. Çünkü trend olan pazarlar her zaman aralığın ötesine geçecek ve yine de özellikleri normalleştirmeniz gerekiyor.
Normalleştirme için özelliğin örnek dağılımını değil, genel olanı kullanın (fiyatın == SB olduğu varsayılarak)?
Normalleştirme için özelliğin örnek dağılımını değil, genel olanı kullanın (fiyatın == SB olduğu varsayılarak)?
Bazı yenilikçi yaklaşımlardan yanayım)
Bazı yenilikçi yaklaşımlardan yanayım)
spinner dönüşü
bana tavsiye edildiği gibi
ne hakkında olduğunu anladın mı?lanet Yahudi.
spinner dönüşü
bana tavsiye ettiğin gibi
ne hakkında olduğunu anladın mı?Şimdi ama sonra seğiremezsiniz.
Uzun zaman önce kendi gözlemlerimden yola çıkarak normalleşmenin kötü olduğunu yazmıştım. Soru, bunun nasıl en aza indirileceğidir. Çünkü trend olan pazarlar her zaman aralığın ötesine geçecek ve yine de özellikleri normalleştirmeniz gerekiyor.
Fiyatları aralıklara ayırabilir (veya daha basit bir şekilde bölebilirsiniz) , her aralık durağan bir seri olarak temsil edilebilir, ardından normalize edebilirsiniz ve geçmiş fiyatları hatırlayacağız...
tıpkı bir fikir gibi..
Fiyatları aralıklara ayırabilir (veya daha basit bir şekilde bölebilirsiniz) , her aralık durağan bir seri olarak temsil edilebilir, ardından normalize edebilirsiniz ve geçmiş fiyatları hatırlayacağız...
tıpkı bir fikir gibi..