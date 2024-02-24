Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2409

İlginç gözlem (kimsenin aklına bile gelmemesi garip)

Modeli küçük bir pencerede eğitirseniz d. Normalleştirilmemiş fiyatlarda 100 beden, oldukları gibi, o zaman model yeni verileri (fiyatlar) trende aynı aralıktaysa çok iyi tahmin eder.

Model için olanlar önemli geçmiş fiyatlar, tobish seviyeleri..

Model sadece kalıbı ve hedefi değil aynı zamanda kalıbın fiyatını da sabitler ve mevcut fiyatla karşılaştırır.

üst resimde ilk 100 fiyat (mavi) tren, ardından test..

satın alma olasılıklarında modelin daha düşük çıktısında


Test fiyatları tren aralığına düşmediyse resim böyle görünüyor


Karoch. bu konuda bazı işaretler geliştirmek çok ilginç olurdu, ancak mutlak fiyatlar ile çalışmak zor


Dürüst olmak ilginç


 
mytarmailS :

İlginç gözlem (kimsenin aklına bile gelmemesi garip)

Modeli küçük bir pencerede eğitirseniz d. Normalleştirilmemiş fiyatlarda 100 beden, oldukları gibi, o zaman model yeni verileri (fiyatlar) trende aynı aralıktaysa çok iyi tahmin eder.

Model için olanlar önemli geçmiş fiyatlar, tobish seviyeleri..

Model sadece kalıbı ve hedefi değil aynı zamanda kalıbın fiyatını da sabitler ve mevcut fiyatla karşılaştırır.

üst resimde ilk 100 fiyat (mavi) tren, ardından test..

satın alma olasılıklarında modelin daha düşük çıktısında


Test fiyatları tren aralığına düşmediyse resim böyle görünüyor


Karoch. bu konuda bazı işaretler geliştirmek çok ilginç olurdu, ancak mutlak fiyatlar ile çalışmak zor


Dürüst olmak ilginç


Hareketli ortalamayı çıkarabilir ve oynaklığa göre normalleştirebilirsiniz. Sonra durağan bir seri elde edersiniz.

 
Victor :

Hareketli ortalamayı çıkarabilir ve oynaklığa göre normalleştirebilirsiniz. Sonra durağan bir seri elde edersiniz.

Ve ne verecek?

mytarmailS :

İlginç gözlem (kimsenin aklına bile gelmemesi garip)

Modeli küçük bir pencerede eğitirseniz d. Normalleştirilmemiş fiyatlarda 100 beden, oldukları gibi, o zaman model yeni verileri (fiyatlar) trende aynı aralıktaysa çok iyi tahmin eder.

Model için olanlar önemli geçmiş fiyatlar, tobish seviyeleri..

Model sadece kalıbı ve hedefi değil aynı zamanda kalıbın fiyatını da sabitler ve mevcut fiyatla karşılaştırır.

en üstteki resimde ilk 100 fiyat (mavi) tren, ardından test..

satın alma olasılıklarında modelin daha düşük çıktısında


Test fiyatları tren aralığına düşmediyse resim böyle görünüyor


Karoch. bu konuda bazı işaretler geliştirmek çok ilginç olurdu, ancak mutlak fiyatlar ile çalışmak zor


Dürüst olmak ilginç


Uzun zaman önce kendi gözlemlerimden yola çıkarak normalleşmenin kötü olduğunu yazmıştım. Soru, bunun nasıl en aza indirileceğidir. Çünkü trend olan pazarlar her zaman aralığın ötesine geçecek ve yine de özellikleri normalleştirmeniz gerekiyor.
 
Maksim Dmitrievski :
Uzun zaman önce kendi gözlemlerimden yola çıkarak normalleşmenin kötü olduğunu yazmıştım. Soru, nasıl en aza indirileceğidir. Çünkü trend olan pazarlar her zaman aralığın ötesine geçecek ve yine de özellikleri normalleştirmeniz gerekiyor.

Normalleştirme için özelliğin örnek dağılımını değil, genel olanı kullanın (fiyatın == SB olduğu varsayılarak)?

Aleksey Nikolaev :

Normalleştirme için özelliğin örnek dağılımını değil, genel olanı kullanın (fiyatın == SB olduğu varsayılarak)?

Bazı yenilikçi yaklaşımlardan yanayım)

 
Maksim Dmitrievski :

Bazı yenilikçi yaklaşımlardan yanayım)

spinner dönüşü

bana tavsiye edildiği gibi

ne hakkında olduğunu anladın mı?

lanet Yahudi.
Hızlı235 :

spinner dönüşü

bana tavsiye ettiğin gibi

ne hakkında olduğunu anladın mı?

Şimdi ama sonra seğiremezsiniz.
Usta Yoda'yı anlamak benim için oldukça zor, yarına bakmak daha kolay
 
Maksim Dmitrievski :
Uzun zaman önce kendi gözlemlerimden yola çıkarak normalleşmenin kötü olduğunu yazmıştım. Soru, bunun nasıl en aza indirileceğidir. Çünkü trend olan pazarlar her zaman aralığın ötesine geçecek ve yine de özellikleri normalleştirmeniz gerekiyor.

Fiyatları aralıklara ayırabilir (veya daha basit bir şekilde bölebilirsiniz) , her aralık durağan bir seri olarak temsil edilebilir, ardından normalize edebilirsiniz ve geçmiş fiyatları hatırlayacağız...

tıpkı bir fikir gibi..


mytarmailS :

Fiyatları aralıklara ayırabilir (veya daha basit bir şekilde bölebilirsiniz) , her aralık durağan bir seri olarak temsil edilebilir, ardından normalize edebilirsiniz ve geçmiş fiyatları hatırlayacağız...

tıpkı bir fikir gibi..

Ve menzilden menzile geçerken ne yapmalı
