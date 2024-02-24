Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2410
Ve menzilden menzile geçerken ne yapmalı
Bunlar sadece resimler şeklinde yüksek sesle düşünceler ... Hazır cevaplarım yok
Son fiyata göre aralığı, sürekli değişen şekilde hesaplayabilirsiniz.
Fiyatların daha kompakt ve tekrarlanabilir bir AMO biçimine nasıl indirilebileceğine dair harika bir fikir de vardı, bu veri biçimi beğenilmeli
artıları:
1) Veriler, OLASI tekrarlanabilirlik ve yeterli eğitim sağlayan ham verilerden çok daha basittir.
2) Böyle bir dönüşüm sırasında bilginin pratikte kaybolmaması MÜMKÜN olduğunu düşünüyorum.
algoritma
1) Fiyatları dbscan ile gruplandırıyorum (en akıllı olanıdır) ve sesleri ayırabiliyorum
2) Her bulutun ortalama fiyatını ve buluttaki puan sayısını kaydederim
kümelerin merkezlerinin puanlarını fiyatlar olarak üstte ve altta kümede kaç nokta olduğunu alıyoruz
ya da öylesine
Karoch kendimden memnunum)) kod bitene kadar))
aynı kalıbı dönüştürmeden önce ve sonra karşılaştırmak için
Bazı yenilikçi yaklaşımlardan yanayım)
Eh, Güvenlik Konseyi'nden kaçış yok - bu, danslarımızın başladığı sobanın ta kendisidir) Bir başka şey de, sobadan dans etmek, sonsuza kadar bu sobaya çivilenmiş gibi dans etmek anlamına gelmez) Ve bu konudaki tartışmaların çoğu. Güvenlik Konseyi forumda tam olarak görünüyor Peki, neden şimdiden biraz bıkmışlar)
Standart olmayan ön işlemeyi uzun süre ve acı içinde düşündüm, o zaman hiçbir şey olmadı. Belki düşünürüm ya da karşıma bir malzeme çıkar. İyinin (ama yine de koltuk değneği). Bir özellik olarak EURUSD ve dolar endeksi arasındaki doğrusal bir regresyon kalıntılarını, trendin devam edeceği umuduyla enstrüman için son n yıldaki regresyon kalıntılarını kullanın.
indeks arbitrajı
Bekle, ama standart dolar endeksi aynı iyi bilinen formüle sahip mi? Bu nedenle, logaritması altı kursun logaritmalarının lineer bir kombinasyonuna eşittir. Yani, lineer regresyon artıkları (logaritmalar için) kalan beş oranın logaritmalarının lineer bir birleşimi olacak, değil mi?
Hayır, endeksin EURUSD üzerinde gerilemesi kastedilmektedir. Endeks yerine tüm enstrümanlar çalıştırılıyorsa, aynı formülün işe yarayacağı bir gerçek değil, kontrol etmedim.
Çok önemsediğimden değil (özellikle işe yarıyorsa). Nasıl ve neden işe yarayacağını anlayamıyorum. Muhtemelen, regresyonunuzun kalıntılarında, tüm yararlı bilgilerin bir araya toplandığı ve gereksiz bilgilerin (endekse katılan kalan para birimlerinin davranışı hakkında) kaldırıldığı ortaya çıkıyor.
