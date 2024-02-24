Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2407
Hangi modellerin daha iyi olduğunu tartışmak genellikle bir anaokuludur, yaklaşık 7 yıl önce böyle bir çöplükten muzdariptim.
yeni bilgilendirici özellikler nasıl oluşturulur - EVET
pazara yönelik uygunluk fonksiyonları nasıl oluşturulur - EVET
gelen bilgiler nasıl dönüştürülür - EVET
pazara duyarlı özellikler nasıl oluşturulur - EVET
ancak aynı boş verilerde hangisinin NS veya ormandan daha iyi olduğunu tartışmak sadece FACE PALM ...
on farklı MO algoritmasının tümü arasındaki hata farkı %0,5 - %2
%2 Carl!!! %20-30'luk bir boşluğun ne olduğunu tartışmanız gerekiyor
İşaretler bilgilendiriciyse, herhangi bir AMO iyi çalışacaktır ve bunun tersi de geçerlidir!!!
Yıllardır bu başlıkta konuştuklarından hiçbir şey anlamayan bir adamın sözleri bunlar.
Normal geniş doğrusal regresyon ve NN arasındaki ileri testteki "hata farkı" %20-30'dan FAZLA olabilir ve ağ lehine olmayabilir.
Ve test etmek ve göstermek kolaydır.
Çünkü ağlar sadece uygun
Göstermek
Mavi eğri (GBP D1 - GBP LineReg), turuncu ( GBP D1 - GBP NN).
Eğitim örneği 2009-2020, ileri 2021.
Bağımsız değişkenler aynıdır.
Bana verileri lütfen işaretler, hedef, nöron çıktıları, regresyon çıktıları ve ayrıca etiketler biçiminde gönderin, tren nerede, test nerede
) Hayır, işaretleri sıfırlayamam
Niye ya?
Pekala, bu benim bilgim.
Bunlar, bir hazır işaretler matrisi ve hazır bir hedef atarsanız, bu bir şekilde sizin teknoloji bilginizi ortaya çıkaracaktır ???
Dimitri sen bir dahisin! )) Gidip kitap okusam iyi olur..
Teşekkür ederim!