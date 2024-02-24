Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2407

mytarmailS :

Hangi modellerin daha iyi olduğunu tartışmak genellikle bir anaokuludur, yaklaşık 7 yıl önce böyle bir çöplükten muzdariptim.


yeni bilgilendirici özellikler nasıl oluşturulur - EVET

pazara yönelik uygunluk fonksiyonları nasıl oluşturulur - EVET

gelen bilgiler nasıl dönüştürülür - EVET

pazara duyarlı özellikler nasıl oluşturulur - EVET

ancak aynı boş verilerde hangisinin NS veya ormandan daha iyi olduğunu tartışmak sadece FACE PALM ...

on farklı MO algoritmasının tümü arasındaki hata farkı %0,5 - %2

%2 Carl!!! %20-30'luk bir boşluğun ne olduğunu tartışmanız gerekiyor

İşaretler bilgilendiriciyse, herhangi bir AMO iyi çalışacaktır ve bunun tersi de geçerlidir!!!

Yıllardır bu başlıkta konuştuklarından hiçbir şey anlamayan bir adamın sözleri bunlar.

Normal geniş doğrusal regresyon ve NN arasındaki ileri testteki "hata farkı" %20-30'dan FAZLA olabilir ve ağ lehine olmayabilir.

Ve test etmek ve göstermek kolaydır.

Çünkü ağlar sadece uygun

 
Dmitryi Nazarchuk :

Yıllardır bu başlıkta konuştuklarından hiçbir şey anlamayan bir adamın sözleri bunlar.

Normal geniş doğrusal regresyon ve NN arasındaki ileri testte "hata farkı" %20-30'dan FAZLA olabilir.

Ve test etmek ve göstermek kolaydır.

Göstermek
 
mytarmailS :
Göstermek

Mavi eğri (GBP D1 - GBP LineReg), turuncu ( GBP D1 - GBP NN).

Eğitim örneği 2009-2020, ileri 2021.

Bağımsız değişkenler aynıdır.


 
Dmitryi Nazarchuk :

Mavi eğri (GBP D1 - GBP LineReg), turuncu ( GBP D1 - GBP NN).

Eğitim örneği 2009-2020, ileri 2021.

Bağımsız değişkenler aynıdır.


Bana verileri lütfen işaretler, hedef, nöron çıktıları, regresyon çıktıları ve ayrıca etiketler biçiminde gönderin, tren nerede, test nerede
 
mytarmailS :
Bana verileri lütfen işaretler, hedef, nöron çıktıları, regresyon çıktıları ve ayrıca etiketler biçiminde gönderin, tren nerede, test nerede

) Hayır, işaretleri sıfırlayamam

 
Dmitryi Nazarchuk :

) Hayır, işaretleri sıfırlayamam

Niye ya?

Tamam, unut gitsin, sadece eğer bir anlayışın varsa, bunu Lin'de yapabileceğini göstermek istedim. Regresyon modeli, NN'den daha kötü veya hatta daha iyi değil ...

Ancak her şey bununla ilgili değil, hiçbir AMO'nun standart verilerde diğerine göre önemli bir avantaj sağlamadığı gerçeğiyle başladı,% 20-30'a ihtiyacınız olduğunda% 2'lik bir fark hiçbir şey değildir.
 
mytarmailS :
Niye ya?

Pekala, bu benim bilgim.

 
Dmitryi Nazarchuk :

Eh, bu zaten benim bilgim.

Bunlar, bir hazır işaretler matrisi ve hazır bir hedef atarsanız, bu bir şekilde sizin teknoloji bilginizi ortaya çıkaracaktır ???

Dimitri sen bir dahisin! )) Gidip kitap okusam iyi olur..

 
mytarmailS :

Bunlar, bir hazır işaretler matrisi ve hazır bir hedef atarsanız, bu bir şekilde sizin teknoloji bilginizi ortaya çıkaracaktır ???

Dimitri sen bir dahisin! )) Gidip kitap okusam iyi olur..

Teşekkür ederim!

Bazen insanlar bir regresyon modeli ile aktivasyon fonksiyonlarına sahip bir regresyon modeli arasındaki farkı anlamazlar, dolayısıyla çarpık sonuçlar çıkar. Örneğin, ikincisi için veriler düzgün bir şekilde normalleştirilmemişse, gradyan patlayacak ve hiçbir şey öğrenmeyecektir.
Ayrıca birinci modelin f-ii aktivasyonu olmayan en basit nöron olduğu ve ikincisinin ondan şakalar yapacağı konusunda bir anlayışları yok.
